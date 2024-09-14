一牆隔出2世界！陳智菡脫口北所門口烤肉　柯文哲連月餅都沒得吃

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▲陳智菡脫口說「還是去北所外面辦中秋烤肉？」被酸是人走茶涼。（圖／翻攝Yahoo TV《智會Z世代》）

▲柯文哲在台北看守所中秋節（9/17）一日三餐曝光，沒有月餅、烤肉加餐。（圖／翻攝台北看守所官網）

一牆隔出2個世界！民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利弊案遭羈押禁見，得在台北看守所度過中秋。未料民眾黨立院黨團主任陳智菡一提起中秋安排，脫口說「還是我們去北所外面烤（肉）？」引發人走茶涼之嘆。根據台北看守所公布的9月菜單，17日中秋當天連月餅都沒得吃，只有草莓饅頭。下周二就是中秋節，今年雖然沒有中秋連假、烤肉風氣不如往年，但是烤肉仍是中秋的大事。民眾黨立委黃國昌近日上陳智菡主持的網路節目《智會Ｚ世代》有感而發，直言「本來中秋節規劃要辦烤肉活動如今已沒心情」，一旁的陳智菡突脫口說：「還是我們去北所外面烤？」對此，政治工作者周軒忍不住狠酸：「讚爆，陳智菡居然想到要去北所外面辦中秋烤肉，果然是人走茶涼心卻很熱。」那麼阿北柯文哲在台北看守所的中秋節怎麼過？記者實際查詢台北看守所公布的9月菜單，發現17日中秋當天的一日三餐，沒有出現「月餅」或「烤肉」加餐，早餐是草莓饅頭搭米漿、稀飯配辣蘿蔔與油花生；午餐是義大利醬乾麵左蔥花捲；晚餐則是清蒸魚、什錦冬粉、炒青菜及玉米排骨湯。