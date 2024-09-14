U23世界盃棒球賽／中華隊確定第八名作收！創下隊史最爛紀錄

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▲中華隊U23世界盃棒球賽，確定以第八名作收。（圖／棒協提供）

中華隊好慘！U23世界盃棒球賽今（14）日進行排名賽最後一天賽事，由於荷蘭隊擊敗哥倫比亞後累計4勝1敗，在過去的四次U23世界盃中，中華隊只有在2016年落入排名賽，當時的成績是第七名。2018年中華隊取得第五名，2021年取得第六名。前年（2022年）中華隊拿下第三名。澳洲今天擊敗南非後累計3勝2敗，若中華隊輸球，也將以3勝2敗與澳洲同戰績，不過比較對戰後，中華隊依舊屈居第8名。