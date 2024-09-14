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U23世界盃棒球賽／中華隊確定第八名作收！創下隊史最爛紀錄

記者吳政紘/綜合報導

▲2024年U23世界盃棒球賽中華隊吞下史上最爛第八名。（圖／棒協提供）
▲2024年U23世界盃棒球賽中華隊吞下史上最爛第八名。（圖／棒協提供）
中華隊好慘！U23世界盃棒球賽今（14）日進行排名賽最後一天賽事，由於荷蘭隊擊敗哥倫比亞後累計4勝1敗，中華隊無論對英國輸或贏，都確定第八名作收，寫下隊史最差名次。中華隊上一屆才拿下第三名的佳績，沒想到這次比賽連預賽都闖不過。

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中華隊吞下第七名　無緣闖進複賽

這屆中華隊首戰以1:3不敵韓國，第二場又以5:7輸給荷蘭，第三場4:3輸給尼加拉瓜，直到第四場才以11:0擊敗南非開胡。最後一場預賽，中華隊3:0擊敗委內瑞拉，但已經確定無法打進預賽。

在過去的四次U23世界盃中，中華隊只有在2016年落入排名賽，當時的成績是第七名。2018年中華隊取得第五名，2021年取得第六名。前年（2022年）中華隊拿下第三名。

中華隊目前3勝1敗，還剩下最後一場對英國的賽事。若贏球，將與荷蘭同為4勝1敗，但因對戰劣勢，仍將以第8名作收。中華隊確定創下史上最差成績。

澳洲今天擊敗南非後累計3勝2敗，若中華隊輸球，也將以3勝2敗與澳洲同戰績，不過比較對戰後，中華隊依舊屈居第8名。

▲中華隊U23世界盃棒球賽，確定以第八名作收。（圖／棒協提供）
▲中華隊U23世界盃棒球賽，確定以第八名作收。（圖／棒協提供）

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