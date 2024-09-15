中秋節萬波買一送一、鮮茶道折10元！八曜和茶87折　一堆手搖加碼

中秋節必喝星巴克買一送一、手搖飲料優惠消暑解膩！繼《NOWnews今日新聞》盤點9大手搖飲料「買一送一」爽喝迷客夏、五桐號、大苑子、珍煮丹、鶴茶樓後，又有一堆飲料加碼折扣！萬波島嶼紅茶「大杯麥茶買一送一」，鮮茶道、Tea Top天下第一味都「現折10元」，八曜和茶「柚粒柚粒系列87折」、茶湯會「全品項買4送1」、龜記茗品「全品項買5送1」今起連喝3天到中秋節9月17日，好康一次整理繼續喝。
📌萬波島嶼紅茶：中秋節「買一送一」！買大麥系列送大杯純茶
中秋節萬波島嶼紅茶推出「麥一送一」優惠，即日起至9月17日，門市現場購買大麥系列任一大杯飲品，就送大杯紅茶或綠茶任選一杯。指定飲品包括纖麥茶、麥仔蜜檸檬、麥仔那堤、麥仔冬瓜露、麥仔奶茶。提醒大家，限到店購買，每日每間限量100杯送完為止；不包含台南三井百貨店及公休門市。
📌鮮茶道：整個9月手搖飲料「現折10元」
鮮茶道9月專屬優惠飲品，使用官方LINE線上點餐「直接折價10元」免領券，即日起至9月10日，爽喝東方美人茶、伯爵紅茶「現折10元」；梅果綠茶、招牌水果茶、仙草凍奶茶「現折5元」！提醒大家，優惠限線上點餐；顯示價格即為優惠價格。
📌Tea Top天下第一味：中秋節「現折10元」
Tea Top天下第一味即日起至9月17日，到店購買巨峰葡萄青(L)「現折10元」優惠，清爽高山青搭配巨峰葡萄還喝得到綠茶凍，配中秋烤肉解膩又療癒。提醒大家，每人每日最多可購買2杯、限大杯；限到店自取，外送與電話訂購不適用；優惠不併用、可使用環保杯優惠。
📌八曜和茶：中秋節「柚粒柚粒系列87折」
中秋節想吃柚子不用動手剝，八曜和茶選用台南麻豆老欉文旦的天然果粒搭配嚴選茶品，9月開喝咀嚼感十足的「柚粒柚粒系列」手搖飲料，柚迷人 – 輕焙烏龍307、柚太帥 – 浪煎龍片504，中秋烤肉解膩剛剛好！民眾可先按讚追蹤官方粉專、並在活動文下留言「八曜中秋87折欸」，中秋節9月17日當天到門市出示截圖，爽喝「柚粒柚粒系列87折」優惠。
📌茶湯會：中秋烤肉「全品項買4送1」
茶湯會即日起至9月17日，全台街邊門市爽喝「全品項買4送1」配中秋烤肉，首選解膩純茶、果汁，大推有甘醇茶香的「完妝東方美人」、酸甜開胃的「愛文芒果椰果綠茶」。提醒大家，優惠不限組數，活動品項依各店現場供應為主，第5杯飲品由茶湯會贈送(以低價者折抵)；百貨、商場、車站等門市恕不適用；外送、外送平台、點餐平台恕不適用；優惠不併用、會員卡累點兌點也不可使用。
📌龜記茗品：「全品項買5送1」揪團喝
龜記茗品今起連喝3天到中秋節9月17日，烤肉揪團爽喝「全品項買5送1」！提醒大家，限門市現場點餐、或龜記線上點餐「勾選活動折扣」自取；單筆消費可累贈買5送1、買10送2；優惠、龜蜜卡點數折抵不併用；你訂、Uber Eats、foodpanda外送不適用；部分門市不參與：北車站前店、臺大醫院店、信義A11店、南港中信店、南港CITYLINK店、板橋環球店、新竹SOGO店、汐止遠雄店。
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中秋節萬波島嶼紅茶推出「麥一送一」優惠，即日起至9月17日，門市現場購買大麥系列任一大杯飲品，就送大杯紅茶或綠茶任選一杯。指定飲品包括纖麥茶、麥仔蜜檸檬、麥仔那堤、麥仔冬瓜露、麥仔奶茶。提醒大家，限到店購買，每日每間限量100杯送完為止；不包含台南三井百貨店及公休門市。
📌鮮茶道：整個9月手搖飲料「現折10元」
鮮茶道9月專屬優惠飲品，使用官方LINE線上點餐「直接折價10元」免領券，即日起至9月10日，爽喝東方美人茶、伯爵紅茶「現折10元」；梅果綠茶、招牌水果茶、仙草凍奶茶「現折5元」！提醒大家，優惠限線上點餐；顯示價格即為優惠價格。
📌Tea Top天下第一味：中秋節「現折10元」
Tea Top天下第一味即日起至9月17日，到店購買巨峰葡萄青(L)「現折10元」優惠，清爽高山青搭配巨峰葡萄還喝得到綠茶凍，配中秋烤肉解膩又療癒。提醒大家，每人每日最多可購買2杯、限大杯；限到店自取，外送與電話訂購不適用；優惠不併用、可使用環保杯優惠。
📌八曜和茶：中秋節「柚粒柚粒系列87折」
中秋節想吃柚子不用動手剝，八曜和茶選用台南麻豆老欉文旦的天然果粒搭配嚴選茶品，9月開喝咀嚼感十足的「柚粒柚粒系列」手搖飲料，柚迷人 – 輕焙烏龍307、柚太帥 – 浪煎龍片504，中秋烤肉解膩剛剛好！民眾可先按讚追蹤官方粉專、並在活動文下留言「八曜中秋87折欸」，中秋節9月17日當天到門市出示截圖，爽喝「柚粒柚粒系列87折」優惠。
📌茶湯會：中秋烤肉「全品項買4送1」
茶湯會即日起至9月17日，全台街邊門市爽喝「全品項買4送1」配中秋烤肉，首選解膩純茶、果汁，大推有甘醇茶香的「完妝東方美人」、酸甜開胃的「愛文芒果椰果綠茶」。提醒大家，優惠不限組數，活動品項依各店現場供應為主，第5杯飲品由茶湯會贈送(以低價者折抵)；百貨、商場、車站等門市恕不適用；外送、外送平台、點餐平台恕不適用；優惠不併用、會員卡累點兌點也不可使用。
📌龜記茗品：「全品項買5送1」揪團喝
龜記茗品今起連喝3天到中秋節9月17日，烤肉揪團爽喝「全品項買5送1」！提醒大家，限門市現場點餐、或龜記線上點餐「勾選活動折扣」自取；單筆消費可累贈買5送1、買10送2；優惠、龜蜜卡點數折抵不併用；你訂、Uber Eats、foodpanda外送不適用；部分門市不參與：北車站前店、臺大醫院店、信義A11店、南港中信店、南港CITYLINK店、板橋環球店、新竹SOGO店、汐止遠雄店。