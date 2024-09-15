特企／2024臺北勞工技藝博覽會9/13開展　華山文創園區迎技藝盛會

勞工技藝日新月異，職人精神匠心獨運！為了讓民眾了解更多職人技藝面貌，臺北市政府勞動局經過半年多的籌劃於9月13日至9月16日假華山1914文化創意園區西1館（臺北市中正區八德路1段1號），舉辦「2024臺北勞工技藝博覽會」，在中秋假期月圓人團園前夕，歡迎市民朋友闔家蒞臨同樂，一同在城市流光裡探索勞工達人技藝的傳承與溫度，感受臺北豐富的歷史魅力與文化底蘊。
勞動局高寶華局長表示，今（2024）年勞工技藝博覽會主題「技傳佰四，藝氣風發」，響應歡慶臺北建城140週年，勞工技藝流傳百世，帶領民眾體驗過去傳統技藝的傳奇，了解現代技藝的發展，展望未來技藝的趨勢，彰顯我們對職人精神和技藝傳承的高度重視。
本次博覽會共分為5大主題，包含14組職人靜態展區、12部勞動影片欣賞、12場精彩藝動職人技藝示範、6場不同領域的職人講座分享及20場小型勞動實作體驗等多元豐富內容；展區方面依時間軸特別設計3大段落，包含傳統勞工技藝區復刻懷舊場景、新世代勞工技藝區展現超酷現代技藝，還有世界冠軍級的勞工技藝展區展現各種台灣之光的意（藝）氣風發，百工職人聯袂展現超高技藝及作品，場場精湛、幕幕驚奇，讓您一窺大師技藝的真實面貌。
參與展覽的全臺最強卡司，包括現任臺北喜來登大飯店食材造形藝術中心主廚黃銘波，除了展示鐵雕再生廚具及鹽雕作品，大師展演奇幻果雕秀，親臨現場就能感受！特邀WSC世界虹吸咖啡大賽冠軍簡嘉程現沖咖啡，邀您一同試飲品嘗世界冠軍咖啡的味蕾衝擊！還有4位翻糖蛋糕世界冠軍宋應欣、翟宇凡、鄭亞芸、吳芷雲現場分享翻糖技法，大飽視覺藝術的饗宴！
在4天展期裡，還有花藝大師唐靜羿、漫畫大舞台、台灣氣球教父何坤龍、三藝金工溫清隆、漆線工藝顏金益、王賢民、捏麵達人羅紫正、3D列印智慧機器人凌成傑、樂高達人大黑白、羊毛氈藝術家燕魚、美甲世界冠軍黃彩玲、王至愷特技花式調酒、黃俊豪琵琶王子演奏、面試彩妝技巧、劉秀秀時尚美甲技法、何大衛冠軍魔術秀、藝術氣球彼得、陳明偉扯鈴表演、覃安興驚奇特技、甜姐兒魔幻泡泡秀…等精彩職人技藝等您來欣賞！
同時我們也準備了6場職人講座，邀請到空間整理收納師娜娜子、爬蟲飼育專家邱聖翔、桌遊設計師偉宏、造型顧問捷安、社群小編職人花上雅及媒體公關達人王蜜穜，帶您深入了解不同領域的職涯發展和經驗分享。無論您是對職業技能感興趣，或是從職涯探索中尋找就業機會，這裡都是您交流學習的最佳場所。
2024臺北勞工技藝博覽會9月13日至9月16日就在華山文創園區西1館，展覽時間上午10時至下午6時（9月16日僅至下午2時），入場完全免費，另小型勞動實作體驗名額有限，請事先至官網報名參加。參展即可參加闖關遊戲及摸彩活動，共有超過4,000份好禮大方送給您，9月13日還有限量100份的驚喜開展早鳥禮，趕快來參加！
更多活動資訊請詳「2024勞工技藝博覽會」官網：https://tplabor.tw/la03gfqRe。
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本次博覽會共分為5大主題，包含14組職人靜態展區、12部勞動影片欣賞、12場精彩藝動職人技藝示範、6場不同領域的職人講座分享及20場小型勞動實作體驗等多元豐富內容；展區方面依時間軸特別設計3大段落，包含傳統勞工技藝區復刻懷舊場景、新世代勞工技藝區展現超酷現代技藝，還有世界冠軍級的勞工技藝展區展現各種台灣之光的意（藝）氣風發，百工職人聯袂展現超高技藝及作品，場場精湛、幕幕驚奇，讓您一窺大師技藝的真實面貌。
參與展覽的全臺最強卡司，包括現任臺北喜來登大飯店食材造形藝術中心主廚黃銘波，除了展示鐵雕再生廚具及鹽雕作品，大師展演奇幻果雕秀，親臨現場就能感受！特邀WSC世界虹吸咖啡大賽冠軍簡嘉程現沖咖啡，邀您一同試飲品嘗世界冠軍咖啡的味蕾衝擊！還有4位翻糖蛋糕世界冠軍宋應欣、翟宇凡、鄭亞芸、吳芷雲現場分享翻糖技法，大飽視覺藝術的饗宴！
在4天展期裡，還有花藝大師唐靜羿、漫畫大舞台、台灣氣球教父何坤龍、三藝金工溫清隆、漆線工藝顏金益、王賢民、捏麵達人羅紫正、3D列印智慧機器人凌成傑、樂高達人大黑白、羊毛氈藝術家燕魚、美甲世界冠軍黃彩玲、王至愷特技花式調酒、黃俊豪琵琶王子演奏、面試彩妝技巧、劉秀秀時尚美甲技法、何大衛冠軍魔術秀、藝術氣球彼得、陳明偉扯鈴表演、覃安興驚奇特技、甜姐兒魔幻泡泡秀…等精彩職人技藝等您來欣賞！
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2024臺北勞工技藝博覽會9月13日至9月16日就在華山文創園區西1館，展覽時間上午10時至下午6時（9月16日僅至下午2時），入場完全免費，另小型勞動實作體驗名額有限，請事先至官網報名參加。參展即可參加闖關遊戲及摸彩活動，共有超過4,000份好禮大方送給您，9月13日還有限量100份的驚喜開展早鳥禮，趕快來參加！
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