根據星巴克官網，明天1月21日是國際擁抱日，今（20）日大寒全台門市「買一送一」，搶先喝擁抱你我好友分享日，大杯55元起咖啡優惠；今foodpanda也有買一送一外送優惠，輸入「週二星享日」優惠碼再折70元。摩斯漢堡表示，今周二咖啡日大杯咖啡49元、加10元升級精選咖啡，早餐套餐「黃金塔塔鱈魚堡＋中杯摩斯咖啡」89元一覽。
星巴克：買一送一有星冰樂！大杯55元起喝2天 國際擁抱日咖啡優惠
本周迎接1月20日大寒（蛇年最後一個節氣）、1月21日是國際擁抱日，星巴克表示，2026年1月20日（二）至1月21日（三）11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好大杯優惠價格：
◾️草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元（2杯原價110元）最便宜星沁爽！
◾️美式咖啡57.5元（2杯原價115元）最便宜咖啡！
◾️香草風味星冰樂62.5元（2杯原價125元）最便宜星冰樂！
◾️那堤70元（2杯原價140元）最便宜那堤！
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
星巴克：大寒買一送一！今再折70元外送優惠碼
今適逢foodpanda周二指定品項好友分享日，1月20日（二）活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰／熱那堤、冰／熱美式咖啡，其中一杯星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者試算平均特大杯優惠價格：
◾️特大杯冰／熱那堤 優惠價155元（2杯原價310元）一杯77.5元！
◾️特大杯冰／熱美式咖啡 優惠價130元（原價260元）一杯65元！
《NOWNEWS今日新聞》記者再推薦最划算買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」，大寒免出門排隊就能喝到「店內價買一送一再省70元」外送優惠。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿（含冰塊）；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止。
摩斯漢堡：周二大杯咖啡49元、加10元升級精選咖啡 早餐套餐89元
摩斯漢堡表示，即日起至3月31日，每週二咖啡日優惠活動，全天大杯「摩斯咖啡」優惠價49元（原價60元）、「加10元升級」精選咖啡；早餐套餐「黃金塔塔鱈魚堡＋中杯摩斯咖啡」優惠價89元（原價105元）、再享加購「方塊薯餅」優惠價109元（原價135元）。
2026年摩斯限定門市全新開喝精選咖啡系列、精品阿里山咖啡：
◾️「精選咖啡」中杯60元、大杯70元，搭配早餐套餐優惠中杯45元、大杯55元。
◾️「精選拿鐵咖啡」中杯80元、大杯90元，搭配早餐套餐優惠中杯65元、大杯75元。
◾️「阿里山咖啡」單杯150元，搭配早餐套餐優惠135元（於桃園機場及高鐵沿線指定門市限店販售）。
資料來源：星巴克、foodpanda、摩斯漢堡
