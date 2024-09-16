9點開搶！華航會員日「來回5千」日本跨年　台灣虎航飛岡山1899元

喜歡出國的民眾又有便宜機票可以搶！「華航會員日」今（16）日上午9:00開搶「年終祈福 · 在富士山下跨年」年末靜岡特別航班往返加班機，飛日本跨年「經濟艙5000元」來回未稅，超便宜必搶。台灣虎航台北桃園或高雄「直飛岡山」最便宜1899元起，也在今天9月16日上午10點開賣，還可參加台虎十週年慶祝活動。
📌今9:00開搶！華航會員日飛「日本富士山跨年」來回5000元 全航線最低72折起
今9月16日適逢「華航會員日」周年慶，驚喜推出「年終祈福 · 在富士山下跨年」靜岡特別航班，年末特別往返加班機上午9:00開搶，2024年12月28日CI2168「台北－靜岡」，以及2025年1月3日CI2169「靜岡－台北」航班，飛富士山跨年「經濟艙5000元」來回未稅超便宜必搶，更可自由搭配日本其他航點進出；搭乘12月28日CI2168班機，還能獲得靜岡縣廳提供帆布袋、行李吊牌、行李束帶、收納袋及TOICA日本交通卡等獨家紀念品。
中華航空即日起至9月26日，秋季出遊「全航線最低72折起」促銷優惠，涵蓋旅遊日期從2024年9月6日至2025年3月31日止，經濟艙「台北－香港3145元起」、「台北－馬尼拉3690元起」、「台北－新加坡5166元起」、「台北－首爾5950元起」皆為來回未稅票價；澳洲布里斯本、雪梨「兩萬有找」；直飛北美6大航點，「台北－西雅圖20145元起」最優惠、「台北－舊金山19190元起」。
📌今10:00開搶！台灣虎航「直飛岡山」1899元起
台灣虎航又有新航線，10月27日起開航「高雄－岡山」，台北「桃園－岡山」將從每週從7班增班為9班，搭乘台灣虎航直飛岡山桃太郎空港，最便宜1899元起單程未稅，搶先朝聖第一屆森林藝術祭，飽覽蜷川實花、川內倫子、妹島和世等，多位攝影師與建築師及不同領域創作者作品，來場藝術之旅。
今上午10:00開搶，銷售期間為2024月9月16日10:00至2024年9月17日23:59止、旅遊期間為2024年10月27日至2025年3月29日。
台灣虎航喜迎9月26日開航10週年，還推出「台虎十年、隨10起航」十週年慶祝活動，首波9月12日10:00起至2024年9月21日23:59止，「天天簽到10在好賺」凡具備tigerclub會員資格者，可於活動期間至指定活動網頁登錄會員相關資料、並參加每日問答，答對者即可進行當日簽到；10天活動期間，簽到日累積滿5天者可獲得「300元回饋金」、滿8天者可獲得「500元回饋金」、滿10天者「可獲得999元回饋金」。
還有「尊榮虎搭10送1」獎勵計畫，凡為台灣虎航tigerclub會員，於2024年1月1日至2025年9月25日止，會員記錄中完成搭乘台灣虎航任一航班且累計滿10趟次（相當於10個單程，如記錄中為一組來回機票，則直接判定為2趟次），即可獲贈「機票兌換序號」1組；累計滿20趟次，即可獲贈「機票兌換序號」2組，依此類推。
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今9月16日適逢「華航會員日」周年慶，驚喜推出「年終祈福 · 在富士山下跨年」靜岡特別航班，年末特別往返加班機上午9:00開搶，2024年12月28日CI2168「台北－靜岡」，以及2025年1月3日CI2169「靜岡－台北」航班，飛富士山跨年「經濟艙5000元」來回未稅超便宜必搶，更可自由搭配日本其他航點進出；搭乘12月28日CI2168班機，還能獲得靜岡縣廳提供帆布袋、行李吊牌、行李束帶、收納袋及TOICA日本交通卡等獨家紀念品。
中華航空即日起至9月26日，秋季出遊「全航線最低72折起」促銷優惠，涵蓋旅遊日期從2024年9月6日至2025年3月31日止，經濟艙「台北－香港3145元起」、「台北－馬尼拉3690元起」、「台北－新加坡5166元起」、「台北－首爾5950元起」皆為來回未稅票價；澳洲布里斯本、雪梨「兩萬有找」；直飛北美6大航點，「台北－西雅圖20145元起」最優惠、「台北－舊金山19190元起」。
📌今10:00開搶！台灣虎航「直飛岡山」1899元起
台灣虎航又有新航線，10月27日起開航「高雄－岡山」，台北「桃園－岡山」將從每週從7班增班為9班，搭乘台灣虎航直飛岡山桃太郎空港，最便宜1899元起單程未稅，搶先朝聖第一屆森林藝術祭，飽覽蜷川實花、川內倫子、妹島和世等，多位攝影師與建築師及不同領域創作者作品，來場藝術之旅。
今上午10:00開搶，銷售期間為2024月9月16日10:00至2024年9月17日23:59止、旅遊期間為2024年10月27日至2025年3月29日。
台灣虎航喜迎9月26日開航10週年，還推出「台虎十年、隨10起航」十週年慶祝活動，首波9月12日10:00起至2024年9月21日23:59止，「天天簽到10在好賺」凡具備tigerclub會員資格者，可於活動期間至指定活動網頁登錄會員相關資料、並參加每日問答，答對者即可進行當日簽到；10天活動期間，簽到日累積滿5天者可獲得「300元回饋金」、滿8天者可獲得「500元回饋金」、滿10天者「可獲得999元回饋金」。
還有「尊榮虎搭10送1」獎勵計畫，凡為台灣虎航tigerclub會員，於2024年1月1日至2025年9月25日止，會員記錄中完成搭乘台灣虎航任一航班且累計滿10趟次（相當於10個單程，如記錄中為一組來回機票，則直接判定為2趟次），即可獲贈「機票兌換序號」1組；累計滿20趟次，即可獲贈「機票兌換序號」2組，依此類推。