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大谷翔平二壘安打太神奇！道奇9:2逆轉勇士 　封王魔術數字M10

記者吳政紘/綜合報導

▲大谷翔平再次展現過人的意志，敲出右外野二壘安打建功。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平再次展現過人的意志，敲出右外野二壘安打建功。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平真的太神！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（16）日出戰亞特蘭大勇士，大谷前2打席雖然被三振，但是5局上他敲出二壘安打，先是突破自己的小低潮，大谷接連發威，7局上又用「單手」敲出二壘安打，連續2打席安打，大谷9局上被故意保送，但是道奇隊「MVP」打線發威，Mookie Betts、 Freddie Freeman連續安打還造成失誤，一口氣追加2分後，Teoscar Hernández、Tommy Edman、Max Muncy也開砲幫道奇隊以9:2演出大逆轉，封王魔術數字來到M10。

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大谷翔平進帳打點　但也幫球隊大忙

在系列賽前2場，大谷翔平完全被勇士隊壓制，他也陷入低潮，不管是選球、三振等狀況都出現，但是遇到底谷，大谷總能突破，這場5局上他敲出184公里的「光速安打」，也一棒帶動攻勢。

5局2出局，一、三壘有人局面，他敲出右外野安打，先是追回1分，7局上大谷又發威，面對左投Dylan Lee，大谷用單手敲出右外野巧妙的二壘安打，不但又幫球隊打下打點，還有連續2安打進帳。

大谷這兩支二壘安打，讓勇士隊毫無招架之力，9局上又被Will Smith敲出三壘安打後，道奇隊大谷翔平被故意保送，沒想到道奇隊Mookie Betts、 Freddie Freeman連續安打還造成失誤，一口氣先打回3分。

道奇隊打線大爆發，Teoscar Hernández、Tommy Edman、Max Muncy又轟出連續三響砲發威，讓道奇隊以9:2贏球。

這場道奇隊「退無可退」，大谷翔平又再度發威展現他的價值，道奇隊封王魔術數字來到M10，很有機會國聯西區封王。

▲剩下還有14場比賽，大谷翔平再次展現過人的意志，敲出右外野二壘安打建功。（圖／美聯社／達志影像）
▲剩下還有14場比賽，大谷翔平再次展現過人的意志，敲出右外野二壘安打建功。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，終於敲出二壘安打，突破小低潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，終於敲出二壘安打，突破小低潮。（圖／美聯社／達志影像）

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