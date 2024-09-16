U23中華隊為何慘敗英國吞下第8名？名球評「東哥」黃忠義點出關鍵

U23世界盃棒球賽，中華隊最終以第8名作收，不過在複賽最後一場還輸給英國隊，不少球迷都無法接受，但中華隊落敗已經是事實，要如何重振旗鼓，或是如何培養好實力，都是外界關注焦點，《NOwnews今日新聞》知名節目「野球名人房」球評「東哥」黃忠義也擔任這次比賽的球評，他提到，這次中華隊看起來默契方面稍嫌不足，有一些東西可以再討論，未來可檢討集訓方式，也避免再有類似狀況出現。
中華隊預賽輸三場 明顯氣勢跟狀況不佳
這屆中華隊首戰以1:3不敵韓國，第二場又以5:7輸給荷蘭，第三場4:3輸給尼加拉瓜，直到第四場才以11:0擊敗南非開胡。最後一場預賽，中華隊3:0擊敗委內瑞拉，但已經確定無法打進預賽。
黃忠義表示，對於這次的集訓，還有選才部分，可以重新檢討，他認為可以用「中華培訓隊」的方式，長期觀察球員表現。
「最主要可以找有潛力的大學生，或是未來想進入職棒的球員，長時間訓練可以跟二軍中職球隊切磋，或是加入中職二軍賽程，相信會有不錯張力。」他說。
黃忠義認為，不只中華棒協可以考慮擴大選才，中職聯盟也可以投入資源，為的是希望成績不錯，可以考慮找專職教練，整體團隊訓練氣氛也會不錯。
由於這次中職球員大概有約9位參加，有些還是一軍或是二軍徘徊的球員，狀況比較不好掌握，黃忠義建議，這部分可以透過未來分級賽事的部分再調整，以業餘球員為主，也可以讓球員比較好銜接未來中職賽事。
此外，針對中華隊輸給英國部分，由於英國這次教練團也有不少小聯盟體系出身的教練，加上部分球員也有小聯盟經驗，中華隊在發生一些不必要的失誤後，也導致落敗，但也可以看得出來，世界棒球也正在進步。
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這屆中華隊首戰以1:3不敵韓國，第二場又以5:7輸給荷蘭，第三場4:3輸給尼加拉瓜，直到第四場才以11:0擊敗南非開胡。最後一場預賽，中華隊3:0擊敗委內瑞拉，但已經確定無法打進預賽。
黃忠義表示，對於這次的集訓，還有選才部分，可以重新檢討，他認為可以用「中華培訓隊」的方式，長期觀察球員表現。
「最主要可以找有潛力的大學生，或是未來想進入職棒的球員，長時間訓練可以跟二軍中職球隊切磋，或是加入中職二軍賽程，相信會有不錯張力。」他說。
黃忠義認為，不只中華棒協可以考慮擴大選才，中職聯盟也可以投入資源，為的是希望成績不錯，可以考慮找專職教練，整體團隊訓練氣氛也會不錯。
由於這次中職球員大概有約9位參加，有些還是一軍或是二軍徘徊的球員，狀況比較不好掌握，黃忠義建議，這部分可以透過未來分級賽事的部分再調整，以業餘球員為主，也可以讓球員比較好銜接未來中職賽事。
此外，針對中華隊輸給英國部分，由於英國這次教練團也有不少小聯盟體系出身的教練，加上部分球員也有小聯盟經驗，中華隊在發生一些不必要的失誤後，也導致落敗，但也可以看得出來，世界棒球也正在進步。