U23中華隊為何慘敗英國吞下第8名？名球評「東哥」黃忠義點出關鍵

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▲中華隊U23代表隊不敵英國，吞下第八名。（圖／棒協提供）

▲2024年U23世界盃棒球賽在中國紹興舉行，這次世界盃棒球賽首度在中國舉辦，共邀請了12支隊伍參賽。（圖／棒協提供）

U23世界盃棒球賽，中華隊最終以第8名作收，不過在複賽最後一場還輸給英國隊，不少球迷都無法接受，黃忠義表示，對於這次的集訓，還有選才部分，可以重新檢討，他認為可以用「中華培訓隊」的方式，長期觀察球員表現。「最主要可以找有潛力的大學生，或是未來想進入職棒的球員，長時間訓練可以跟二軍中職球隊切磋，或是加入中職二軍賽程，相信會有不錯張力。」他說。黃忠義認為，不只中華棒協可以考慮擴大選才，中職聯盟也可以投入資源，為的是希望成績不錯，可以考慮找專職教練，整體團隊訓練氣氛也會不錯。此外，針對中華隊輸給英國部分，由於英國這次教練團也有不少小聯盟體系出身的教練，加上部分球員也有小聯盟經驗，中華隊在發生一些不必要的失誤後，也導致落敗，但也可以看得出來，世界棒球也正在進步。