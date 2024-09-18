蝦皮衛生紙1包6元！9/18晚上6點開搶　她智取收件一次開81格崩潰

150抽的抽取式衛生紙一包特價6元！蝦皮「蝦小編」抽取式衛生紙近期特價1包6元，今（18）晚6點再度開搶。有網友分享先前搶到蝦皮特價1包6元的衛生紙，結果在蝦皮智取門市取貨，一次開了81格崩潰了。
網友在Threads上分享，表示自己在蝦皮下單了特價衛生紙，前往蝦皮智取門市取貨時，竟然出現「您共有81件包裹」，嚇說：「買個衛生紙需要這樣搞我嗎！」
貼文引發熱議，有網友驚問：「這是一小包一小包出貨嗎？我也買了衛生紙。」雖然，原PO沒有說明她購買衛生紙的數量。事實上，蝦皮購物今（18）晚6點「蝦小編 抽取式衛生紙 150抽/包 揪探吉」再度特價，1包特價6元，商品說明「單一訂單總重量不得超過10公斤」、「商品將會個別以散件形式放置於智取櫃或由門市人員提供」。
蝦皮衛生紙商品評價獲5星滿分，當中有16.3萬筆都給出5星好評，網友大推「出貨速度非常的快，當天下單隔天就出貨了」、「CP值很高」。
先前全家、7-11也都有過衛生紙特價，全家6月自有品牌FMC抽取式衛生紙「買1送3」，買一串、送三串，一串8包入平均62元，等於單包110抽衛生紙只要7.75元，相當划算，不少消費者都是整箱搬。
7-11在9月初開學季，也曾推過「UNIDESIGN抽取式衛生紙單串79元（8包入）」，平均每包不到10元，整箱購買790元。相較下，蝦皮衛生紙1包6元，十分划算。
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貼文引發熱議，有網友驚問：「這是一小包一小包出貨嗎？我也買了衛生紙。」雖然，原PO沒有說明她購買衛生紙的數量。事實上，蝦皮購物今（18）晚6點「蝦小編 抽取式衛生紙 150抽/包 揪探吉」再度特價，1包特價6元，商品說明「單一訂單總重量不得超過10公斤」、「商品將會個別以散件形式放置於智取櫃或由門市人員提供」。
蝦皮衛生紙商品評價獲5星滿分，當中有16.3萬筆都給出5星好評，網友大推「出貨速度非常的快，當天下單隔天就出貨了」、「CP值很高」。
先前全家、7-11也都有過衛生紙特價，全家6月自有品牌FMC抽取式衛生紙「買1送3」，買一串、送三串，一串8包入平均62元，等於單包110抽衛生紙只要7.75元，相當划算，不少消費者都是整箱搬。
7-11在9月初開學季，也曾推過「UNIDESIGN抽取式衛生紙單串79元（8包入）」，平均每包不到10元，整箱購買790元。相較下，蝦皮衛生紙1包6元，十分划算。