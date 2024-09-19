影／超擬真「彈跳豬」！手工刻小河馬木雕　一分鐘影片曝

泰國侏儒河馬「彈跳豬（Moo Deng）」因為個性逗趣又活潑，在網路上逐漸走紅，今年九月紅遍泰國、台灣、日本和歐美國家，不但帶動泰國的IP經濟，也讓芭達雅綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）遊客暴增，連藝術家都投入創作小河馬的相關創作。
泰國藝術家Muangthong Imthong以木雕聞名，他在12日推出「彈跳豬」手工木雕製作影片，他接受採訪時說：「雕刻這個木像不難，但彈跳豬的木雕形狀是圓形的，所以在頸部進行皮膚雕刻需要時間。」此名藝術家也有自己的Instagram和YouTube頻道，時常分享工作坊資訊或藝術品販售細節。
「彈跳豬」為芭達雅綠山野生動物園帶來超過一倍的遊客，牠出生後的遊客人數增長30％，而牠的名氣遠近馳名，一部關於牠享受人類撫摸下巴的影片，在短時間內便獲得超過1500萬次瀏覽數，網友們更評論牠是「超級巨星投胎轉世成河馬」。
「彈跳豬」的爆紅程度上升到國際化，泰國駐日本東京大使館也透過社群媒體分享「彈跳豬」的可愛模樣；國際知名彩妝公司為牠推出相關宣傳商品；泰國首都曼谷一家咖啡廳做出彈跳豬造型的蛋糕；還有人幫「彈跳豬」設了維基百科（Wikipedia）頁面。
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「彈跳豬」為芭達雅綠山野生動物園帶來超過一倍的遊客，牠出生後的遊客人數增長30％，而牠的名氣遠近馳名，一部關於牠享受人類撫摸下巴的影片，在短時間內便獲得超過1500萬次瀏覽數，網友們更評論牠是「超級巨星投胎轉世成河馬」。
「彈跳豬」的爆紅程度上升到國際化，泰國駐日本東京大使館也透過社群媒體分享「彈跳豬」的可愛模樣；國際知名彩妝公司為牠推出相關宣傳商品；泰國首都曼谷一家咖啡廳做出彈跳豬造型的蛋糕；還有人幫「彈跳豬」設了維基百科（Wikipedia）頁面。