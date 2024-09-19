捨不得吃！「彈跳豬」蛋糕價格曝　泰國烘焙師手製甜點熱賣

「彈跳豬（Moo Deng）」因為個性逗趣又活潑，在網路上逐漸走紅，今年九月紅遍泰國、台灣、日本和歐美國家，不但帶動泰國的IP經濟，也讓芭達雅綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）遊客暴增，連烘焙師都推出手製「彈跳豬」蛋糕，引發顧客搶購。
根據《美聯社》，「彈跳豬」在泰國成為現象級爆紅動物偶像，糕點師Chalit Kulsaree於12日在曼谷製作令人垂涎欲滴的「彈跳豬」蛋糕，並公佈製作過程。如果想購買此款蛋糕，可以提前至少兩天在曼谷的蛋糕店「Ran Weth Mon」下單，售價為650泰銖（約新台幣520元）。
出生於今年7月10日的牠是綠山野生動物園的第7隻侏儒河馬寶寶，出生後動物園也為其舉行命名儀式，由泰國民眾票選適合牠的名字。入選的名字共有彈跳豬（Moo Deng）、紅燒豬（Moo Daeng）、豬絞肉（Moo Sap）等等，最終由Moo Deng（彈跳豬／彈力豬肉丸）獲選。
「彈跳豬」目前住在泰國度假勝地芭達雅的綠山野生動物園，牠平時很常對動物保育員生氣，被潑水時牠會「生氣到模糊」，被人類抓起來時牠也會瞪大眼睛超生氣，有時候還會咬保育員的腿，十分活潑又可愛。
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出生於今年7月10日的牠是綠山野生動物園的第7隻侏儒河馬寶寶，出生後動物園也為其舉行命名儀式，由泰國民眾票選適合牠的名字。入選的名字共有彈跳豬（Moo Deng）、紅燒豬（Moo Daeng）、豬絞肉（Moo Sap）等等，最終由Moo Deng（彈跳豬／彈力豬肉丸）獲選。
「彈跳豬」目前住在泰國度假勝地芭達雅的綠山野生動物園，牠平時很常對動物保育員生氣，被潑水時牠會「生氣到模糊」，被人類抓起來時牠也會瞪大眼睛超生氣，有時候還會咬保育員的腿，十分活潑又可愛。