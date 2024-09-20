影／必看！一分鐘帶你回顧本季大谷翔平「51轟51盜」的精彩時刻

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全壘打數



擊球方向



日期（台灣時間）



對戰球隊



擊球速度（km/h）



飛行距離(m）



擊球角度



本季首轟陽春彈



右中



4月4日



舊金山巨人



169.9



131.1



24



10轟陽春彈



中



5月6日



亞特蘭大勇士



177.9



141.4



26



20轟陽春彈



中



6月19日



科羅拉多落磯



181.7



145



30



30轟陽春彈



右



7月22日



波士頓紅襪



187.8



144



28



40轟滿貫砲



右中



8月24日



坦帕灣光芒



169.1



119



35



50轟2分砲



左



9月20日



邁阿密馬林魚



176.5



119.1



27



51轟3分砲



右



9月20日



邁阿密馬林魚



182.8



134.1



27





大谷翔平51轟紀錄達標！美國職棒洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，大谷翔平今年是以10年7億美元（約220億）台幣的天價轉戰道奇隊，平均一年可拿22億台幣，大谷本季首轟從4月4日兒童節開始，就對世仇巨人隊爆發，本季第10轟出戰的是亞特蘭大勇士，也是陽春砲，6月19日出戰科羅拉多落磯，大谷翔平又轟出本季第20轟，7月22日對戰波士頓紅襪，大谷揮出擊球速度高達187.8公里的「光速彈」。大谷本季對馬林魚5轟最多，第二名為舊金山巨人4轟，另外對雙城、國民、教士、響尾蛇、落磯隊他都有3轟演出，本季大谷尚未開轟球隊，就只剩下洋基隊跟水手隊。