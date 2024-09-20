影／必看！一分鐘帶你回顧本季大谷翔平「51轟51盜」的精彩時刻

大谷翔平51轟紀錄達標！美國職棒洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（20）日在對戰邁阿密馬林魚隊比賽中開轟，還轟出「三響砲」，幫助道奇以20:4大勝馬林魚，大谷也成功達標51轟51盜的全新大聯盟里程碑，大谷翔平相關全壘打紀錄，《NOWnews今日新聞》也特別整理出來給讀者，搭配影片，重新了解這位超級巨星的歷程。
大谷開轟一次看 對巨人最會轟
大谷翔平今年是以10年7億美元（約220億）台幣的天價轉戰道奇隊，平均一年可拿22億台幣，若以一發全壘打來算，等於每一轟為4313萬台幣，但大谷光是代言，為道奇隊遠遠帶來更多產值，所以還是相當划算。
此外，大谷還是延遲付款，也就是說，大谷今年年薪「僅」200萬美元（約6381萬台幣），因此，大谷的全壘打可能還更便宜。
大谷本季首轟從4月4日兒童節開始，就對世仇巨人隊爆發，本季第10轟出戰的是亞特蘭大勇士，也是陽春砲，6月19日出戰科羅拉多落磯，大谷翔平又轟出本季第20轟，7月22日對戰波士頓紅襪，大谷揮出擊球速度高達187.8公里的「光速彈」。
本來以為大谷今年要挑戰40轟很吃力，但他在8月24日就對光芒隊開轟，達成40轟40盜的紀錄，9月20日，就是大谷破紀錄的好日子，單場三響砲，一口氣達陣49、50、51轟，這是大谷生涯首度單場三響砲，也是日本球員大聯盟史上最多轟紀錄，尤其大谷又超越松井秀喜的打點紀錄，成為日本、亞洲第一球星。
大谷本季對馬林魚5轟最多，第二名為舊金山巨人4轟，另外對雙城、國民、教士、響尾蛇、落磯隊他都有3轟演出，本季大谷尚未開轟球隊，就只剩下洋基隊跟水手隊。
大谷翔平 2024例行賽重大全壘打一覽：
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大谷翔平今年是以10年7億美元（約220億）台幣的天價轉戰道奇隊，平均一年可拿22億台幣，若以一發全壘打來算，等於每一轟為4313萬台幣，但大谷光是代言，為道奇隊遠遠帶來更多產值，所以還是相當划算。
此外，大谷還是延遲付款，也就是說，大谷今年年薪「僅」200萬美元（約6381萬台幣），因此，大谷的全壘打可能還更便宜。
大谷本季首轟從4月4日兒童節開始，就對世仇巨人隊爆發，本季第10轟出戰的是亞特蘭大勇士，也是陽春砲，6月19日出戰科羅拉多落磯，大谷翔平又轟出本季第20轟，7月22日對戰波士頓紅襪，大谷揮出擊球速度高達187.8公里的「光速彈」。
本來以為大谷今年要挑戰40轟很吃力，但他在8月24日就對光芒隊開轟，達成40轟40盜的紀錄，9月20日，就是大谷破紀錄的好日子，單場三響砲，一口氣達陣49、50、51轟，這是大谷生涯首度單場三響砲，也是日本球員大聯盟史上最多轟紀錄，尤其大谷又超越松井秀喜的打點紀錄，成為日本、亞洲第一球星。
大谷本季對馬林魚5轟最多，第二名為舊金山巨人4轟，另外對雙城、國民、教士、響尾蛇、落磯隊他都有3轟演出，本季大谷尚未開轟球隊，就只剩下洋基隊跟水手隊。
大谷翔平 2024例行賽重大全壘打一覽：
| 全壘打數
| 擊球方向
| 日期（台灣時間）
| 對戰球隊
| 擊球速度（km/h）
| 飛行距離(m）
| 擊球角度
| 本季首轟陽春彈
| 右中
| 4月4日
| 舊金山巨人
| 169.9
| 131.1
| 24
| 10轟陽春彈
| 中
| 5月6日
| 亞特蘭大勇士
| 177.9
| 141.4
| 26
| 20轟陽春彈
| 中
| 6月19日
| 科羅拉多落磯
| 181.7
| 145
| 30
| 30轟陽春彈
| 右
| 7月22日
| 波士頓紅襪
| 187.8
| 144
| 28
| 40轟滿貫砲
| 右中
| 8月24日
| 坦帕灣光芒
| 169.1
| 119
| 35
| 50轟2分砲
| 左
| 9月20日
| 邁阿密馬林魚
| 176.5
| 119.1
| 27
| 51轟3分砲
| 右
| 9月20日
| 邁阿密馬林魚
| 182.8
| 134.1
| 27