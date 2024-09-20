大谷翔平追平道奇教頭紀錄！遺憾當年停在49盜　承諾沒有停止信號

影／必看！一分鐘帶你回顧本季大谷翔平「51轟51盜」的精彩時刻

記者吳政紘/綜合報導

▲洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，單季51轟51盜大爆發，史上第一人。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，單季51轟51盜大爆發，史上第一人。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平51轟紀錄達標！美國職棒洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（20）日在對戰邁阿密馬林魚隊比賽中開轟，還轟出「三響砲」，幫助道奇以20:4大勝馬林魚，大谷也成功達標51轟51盜的全新大聯盟里程碑，大谷翔平相關全壘打紀錄，《NOWnews今日新聞》也特別整理出來給讀者，搭配影片，重新了解這位超級巨星的歷程。

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大谷開轟一次看　對巨人最會轟

大谷翔平今年是以10年7億美元（約220億）台幣的天價轉戰道奇隊，平均一年可拿22億台幣，若以一發全壘打來算，等於每一轟為4313萬台幣，但大谷光是代言，為道奇隊遠遠帶來更多產值，所以還是相當划算。

此外，大谷還是延遲付款，也就是說，大谷今年年薪「僅」200萬美元（約6381萬台幣），因此，大谷的全壘打可能還更便宜。

大谷本季首轟從4月4日兒童節開始，就對世仇巨人隊爆發，本季第10轟出戰的是亞特蘭大勇士，也是陽春砲，6月19日出戰科羅拉多落磯，大谷翔平又轟出本季第20轟，7月22日對戰波士頓紅襪，大谷揮出擊球速度高達187.8公里的「光速彈」。

本來以為大谷今年要挑戰40轟很吃力，但他在8月24日就對光芒隊開轟，達成40轟40盜的紀錄，9月20日，就是大谷破紀錄的好日子，單場三響砲，一口氣達陣49、50、51轟，這是大谷生涯首度單場三響砲，也是日本球員大聯盟史上最多轟紀錄，尤其大谷又超越松井秀喜的打點紀錄，成為日本、亞洲第一球星。

大谷本季對馬林魚5轟最多，第二名為舊金山巨人4轟，另外對雙城、國民、教士、響尾蛇、落磯隊他都有3轟演出，本季大谷尚未開轟球隊，就只剩下洋基隊跟水手隊。

大谷翔平 2024例行賽重大全壘打一覽：　　　　　　

全壘打數

 擊球方向

 日期（台灣時間）

 對戰球隊

 擊球速度（km/h

 飛行距離(m

 擊球角度
本季首轟陽春彈

 右中

 4月4日

 舊金山巨人

 169.9

 131.1

 24
10轟陽春彈

5月6日

 亞特蘭大勇士

 177.9

 141.4

 26
20轟陽春彈

6月19日

 科羅拉多落磯

 181.7

 145

 30
30轟陽春彈

7月22日

 波士頓紅襪

 187.8

 144

 28
40轟滿貫砲

 右中

 8月24日

 坦帕灣光芒

 169.1

 119

 35
50轟2分砲

9月20日

 邁阿密馬林魚

 176.5

 119.1

 27
51轟3分砲

9月20日

 邁阿密馬林魚

 182.8

 134.1

 27

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