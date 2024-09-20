「彈跳豬效應」崛起！動物園決定申請專利　TikTok粉絲有數百萬人

現在兩個多月大的侏儒河馬「彈跳豬（Moo Deng）」在網路上成為明星後，因為個性逗趣又活潑，不但帶動泰國的IP經濟，也讓芭達雅綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）遊客暴增，擔憂「彈跳豬」的安危和權益受影響，動物園19日宣佈將為牠申請專利。
《美聯社》19日報導，動物園管理員阿塔蓬（Atthapon Nundee）表示，透過為「彈跳豬」註冊商標，動物園可以防止其他人利用和不當對待動物獲利，並可能獲得「更多收入來支持園區內動物生活得更好」。
自從「彈跳豬」爆紅後，動物園推出官方週邊商品「河馬褲」，而國際品牌絲芙蘭（Sephora）和紐約大都會（New York Mets）都利用「彈跳豬」的形象作為旗下產品的行銷手段。
由於「彈跳豬」爆紅，導致動物園遊客暴增，過去園區每週平均接待4000人，截至今（20）日數據顯示，九月開始每週遊客增加到1萬2000人，是過去的三倍。為了確保「彈跳豬」獲得充分的休息和保障，遊客只能在每週六和每週日參觀牠的棲息地，而且每人只能觀賞5分鐘，以確保每個遊客都能看到「彈跳豬」。
對於「彈跳豬」的爆紅，根據美國媒體《時人雜誌（People）》，動物帳號經營者和動物園方都始料未及迴響會如此巨大，「我們有想過牠會紅，但沒有想到牠會紅得這麼國際化。」外界認為原因在於TikTok短影音的推波助瀾，讓「氣噗噗的小河馬」攻佔大眾的螢幕。
根據世界自然保護聯盟紅色名錄，侏儒河馬是一種瀕臨滅絕的物種，由於偷獵和棲息地變化，數量正在減少。專家估計，野外僅剩下2,000至3,000頭成熟的侏儒河馬。
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自從「彈跳豬」爆紅後，動物園推出官方週邊商品「河馬褲」，而國際品牌絲芙蘭（Sephora）和紐約大都會（New York Mets）都利用「彈跳豬」的形象作為旗下產品的行銷手段。
「彈跳豬」一開始會爆紅，是因為長期關注園區動物的TikTok帳號「khamoo.andthegang」在牠出生後便時常發佈牠的日常短片，「彈跳豬」氣噗噗的模樣瞬間席捲大眾的手機頁面，該帳號粉絲數也瘋漲數十萬，截至目前為止已超過270萬人追蹤，多支影片的點閱率都超過數千萬次。
@khamoo.andthegangฟังไม่รู้เรื่อง555 #hippo #ขาหมูแอนด์เดอะแก๊ง #หมูเด้งจะเด้งกี่โมง
♬ เสียงต้นฉบับ - ศาลเจ้ามังกรเนื้อทอง - ศาลเจ้ามังกรเนื้อทอง
由於「彈跳豬」爆紅，導致動物園遊客暴增，過去園區每週平均接待4000人，截至今（20）日數據顯示，九月開始每週遊客增加到1萬2000人，是過去的三倍。為了確保「彈跳豬」獲得充分的休息和保障，遊客只能在每週六和每週日參觀牠的棲息地，而且每人只能觀賞5分鐘，以確保每個遊客都能看到「彈跳豬」。
對於「彈跳豬」的爆紅，根據美國媒體《時人雜誌（People）》，動物帳號經營者和動物園方都始料未及迴響會如此巨大，「我們有想過牠會紅，但沒有想到牠會紅得這麼國際化。」外界認為原因在於TikTok短影音的推波助瀾，讓「氣噗噗的小河馬」攻佔大眾的螢幕。
根據世界自然保護聯盟紅色名錄，侏儒河馬是一種瀕臨滅絕的物種，由於偷獵和棲息地變化，數量正在減少。專家估計，野外僅剩下2,000至3,000頭成熟的侏儒河馬。