好市多「最懂逛時段」公開！原因3.3萬人驚呆　內行認證：排到爆

美式賣場好市多（Costco）採會員制，一年會費最低1150元（一般商業會員），但因商品價格總是比「外面」便宜，深受台灣人喜愛，就像昨（20）開賣的iPhone 16，好市多價格最高省了近1500元，引爆排隊潮。不過，內行公認好市多「最懂逛時段」是晚上9點半打烊前，試吃升級豪華版，免費握壽司吃到飽影片曝光，吸引3.3萬人朝聖。
擁有1.2萬名粉絲的IG網紅「DJ JOEY」近日分享「無限壽司試吃」影片，只見好市多生鮮肉品區前的試吃攤排滿人，戴髮帽與紅色好市多帽子的員工，雙手快速地把鮪魚、甜蝦等握壽司一個個放上試吃盤，放滿後還忍不住抬頭、吐氣稍做休息，再繼續填滿試吃盤。他寫道：「好市多免費壽司瘋狂試吃，記得打烊前來！」
免費仔瘋朝聖！不只壽司 會員曝還有三明治試吃到飽
貼文引發討論，狂吸3.3萬人按讚朝聖。好市多打烊前豪華版試吃引發討論，不少會員分享各自吃到的試吃美食，「上次遇到打烊時給整份的蛋沙拉三明治」、「我有試吃過一次！一人一個鮭魚壽司真的很讚！」。免費仔大讚「這我明天的晚餐了！乞丐超人來嘍！」、「以後九點半去報到」、「月底生活」。
不過，不少人也注意到影片中仰天長嘯的好市多員工，紛紛留言「影片後半段的店員是在仰天長嘆人生怎麽這麼悲慘嗎」、「那個店員還累到整個拉筋」。也有人認為排隊試吃的畫面猶如「真！迴轉壽司，人一直迴轉」。
先前美食部落客「Fuji吃貨玩樂無限公司」也曾在IG分享好市多閉店前試吃和白天試吃差別的影片，片中好市多員工喊著「泡芙、大理石麵包奶油口味、銅鑼燒、芒果奶酪試吃」，份量都超大一塊，對比早上試吃畫面，差異驚人。
內行網友透露說，「好市多老會員都知道晚上去逛試吃很大塊，好市多也是為了不浪費食物，很棒的政策」。不過，好市多每天試吃的品項不一，也有分店差異，不一定每家好市多分店在打烊前，都有如此豐盛的試吃，還是得碰運氣。
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免費仔瘋朝聖！不只壽司 會員曝還有三明治試吃到飽
貼文引發討論，狂吸3.3萬人按讚朝聖。好市多打烊前豪華版試吃引發討論，不少會員分享各自吃到的試吃美食，「上次遇到打烊時給整份的蛋沙拉三明治」、「我有試吃過一次！一人一個鮭魚壽司真的很讚！」。免費仔大讚「這我明天的晚餐了！乞丐超人來嘍！」、「以後九點半去報到」、「月底生活」。
不過，不少人也注意到影片中仰天長嘯的好市多員工，紛紛留言「影片後半段的店員是在仰天長嘆人生怎麽這麼悲慘嗎」、「那個店員還累到整個拉筋」。也有人認為排隊試吃的畫面猶如「真！迴轉壽司，人一直迴轉」。
先前美食部落客「Fuji吃貨玩樂無限公司」也曾在IG分享好市多閉店前試吃和白天試吃差別的影片，片中好市多員工喊著「泡芙、大理石麵包奶油口味、銅鑼燒、芒果奶酪試吃」，份量都超大一塊，對比早上試吃畫面，差異驚人。
內行網友透露說，「好市多老會員都知道晚上去逛試吃很大塊，好市多也是為了不浪費食物，很棒的政策」。不過，好市多每天試吃的品項不一，也有分店差異，不一定每家好市多分店在打烊前，都有如此豐盛的試吃，還是得碰運氣。