最強樂華夜市輸了！新北低調夜市票選美食最多、不怕下雨　評價曝

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▲▼2024新北好市節人氣30攤。（圖／新北市場處提供）

▲2024新北好市節人氣30攤。（圖／新北市場處提供）

▲2024新北好市節人氣30攤。（圖／新北市場處提供）

▲汐止觀光夜市在汐止火車站附近的台鐵橋下，下雨天不怕會淋濕。（圖／翻攝Google評價）

▲邱記龍鳳腿此次入選「2024新北好市節」人氣30攤之一。（圖／翻攝Google評價）

新北市新莊區思源夜市、鶯歌區「鳳鳴龍鳳夜市」近期接連開幕，讓夜市話題十分火熱。雖然說到新北最強夜市，大家最先想到的不是永和樂華夜市，就是三重的三和夜市，但是這兩大夜市在近期由新北市府舉辦的美食票選活動中都輸了，由相當低調、不怕下雨的「汐止觀光夜市」以3美食上榜，奪下美食夜市之首。《NOWnews今日新聞》為大家一文打包汐止觀光夜市特色、地點、營業時間與必吃美食。詳細介紹超低調的汐止觀光夜市前，先來說說它擊敗新北最強樂華夜市與三和夜市的這件事。新北市政府市場處今年10月19、20日將舉辦「2024新北好市節」，提前在8月中旬至本月初，舉辦「好市Play One 人氣票選活動」，選出新北各大市場、夜市30攤名氣商家，包含「好味美食組」20攤、「好物選品組」10攤。完整名單如下：📍中和枋寮市場 菜市仔coffee📍中和民享市場 胡媽媽素食料理📍汐止忠厚市場 沙拉王國鮮食專賣店📍三重中央市場 峸老滷湘川滷味（峸，音同「成」）📍五股公有市場 流奶與蜜📍五股公有市場 汐柚咖啡See You Coffee📍中和民享市場 愛嬌姨粿担📍五股公有市場 行天宮油飯旺家五股總店📍五股公有市場 滌慮齋素食📍三重中央市場 本韻寶📍五股公有市場 老吉安📍五股公有市場 三本味職人手做料理📍中和民享市場 阿嘉燒臘📍新莊第一市場 特莉莎THERESA📍泰山公有市場 素清手作布工坊📍永和永安市場 沐爵烘焙坊📍五股公有市場 小柴菓子📍三重中央市場 麥格問仙草仙📍三重中央市場 圓圓圈 鬆餅 點心 下午茶📍泰山公有市場 光美服飾百貨📍三重中央市場 藝起來串臉社會企業📍五股公有市場 翼藝選品📍淡水中正美食廣場 解懮食堂以上30攤都將在10月19日和20日「新北好市節」活動現場亮相。活動地點在板橋府中廣場（近捷運府中站2號出口）。在20攤好味美食組中，再細分為市場組與夜市組，市場組中五股公有市場以6攤上榜居冠，而夜市組部分則是汐止觀光夜市以3攤上榜拿第一，分別是「邱記龍鳳腿」、「燃燒漢堡」及「嘉佳波蘭甜甜圈」，然而夜市組競爭激烈，樂華夜市、湳雅夜市都各以2攤入圍緊追在後。汐止觀光夜市市新北市首座公辦公營的夜市，共計83個攤位，地點在大同路二段312巷（台鐵橋下），緊臨黃昏市場及汐止火車站，交通方便。最大的特色是不怕下雨，因為在台鐵橋下，雨天逛夜市不怕淋濕。由於就在汐止火車站附近，可以搭乘火車前來。若是開車過來，可將車停在汐止國民運動中心停車場（06:00~23:00 前 1 小時 20 元，之後每 30 分鐘 10 元，30 分鐘內出場免費），與夜市步行距離約46公尺。除本次入選「2024新北好市前」前30強人氣攤的「邱記龍鳳腿」、「燃燒漢堡」及「嘉佳波蘭甜甜圈」外，新北市政府觀光旅遊局曾介紹，「剉冰女王」是獲經濟部認證的名攤，在地人更是大推麵Q、排骨大又多的炭燒排骨麵、大拇指鹽酥雞等，絕不能錯過。汐止觀光夜市在Google評價中獲3.8顆星（滿分5顆星），累計有將近3000則評論，綜合在地嚮導評價，汐止光觀夜市最棒的地方是「有頂，不怕下雨」、「有乾淨的廁所」、「汽車/機車停車格多，停車方便」，而且「還有座位區，可以坐著安心吃喝」。饕客紛紛留言大推汐止觀光夜市美食，「推薦瑞芳臭豆腐香酥好吃，草菇排骨湯湯頭甘甜，排骨酥好吃」、「邱記牛肉乾麵還不錯，也買了龍鳳腿和雞卷，但是兩種的內餡超級像，可以只選一種就好」、「餐點踩雷率很低，價格和份量也很親民」。綜合Google上評價，來過的人對夜市規劃與整潔度都是稱讚的，只是受限在台鐵橋下，因此空間感略顯狹窄，「地形關係每家店都小小的，用餐環境不算舒適」、「沒有垃圾桶」。小巧的汐止觀光夜市雖然也和其他夜市一樣，有吃的也有玩的，但最多人抱怨的缺點是「有些攤位會常常沒有營業」、「禮拜五晚上來店家大概開一半左右」、「晚上七點多去沒有幾個攤位在營業」。