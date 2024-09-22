大雨一直下！「漏水惡夢」纏身　他狂砸30萬、抗戰15年才成功

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▲台灣地震多、老屋多，粗枝濫造的建商也多，住宅交易糾紛調解案件中，「漏水」比例長年位居第一。（圖／資料照）

▲吳翃毅指出，抓漏是專業工程，找對人比便宜更重要，一次就抓對，會比重複修繕更省錢。（示意圖／記者陳韋帆攝）

近日台灣大雨不停，造成部分區域暴雨成災，也有不少人「屋外下大雨、屋內下小雨」，一位民眾指出，他的房子修了15年，前後花了約20萬，卻怎麼修也修不好。住宅消保會創會理事長吳翃毅接受《NOWnews》訪問指出，「抓漏其實是一門專業學問，如果一直找錯人，恐怕一輩子也修不好。」民眾表示，每逢颱風季，房間窗戶旁柱子就會有漏水問題，15年來請熟悉的師傅處理，社區排水管也處理了，牆面也不斷重新上漆，始終沒辦法解決，前後花了，前後花了20萬，最後索性換一位師父，才發現是自己窗檯的洩水角度沒做好，外牆也有細小裂縫，導致水從裂縫滲入房間，最後又花了約10萬，才修復完成。吳翃毅表示，台灣地震多、老屋多，粗枝濫造的建商也多，住宅交易糾紛調解案件中，「漏水」占比約21％，長年位居第一。二手屋交易，不乏用「假裝修掩蓋真漏水」的投資客，而部分房仲的「漏水保固」，也不過是「代位求償」，一旦遇到，消費者仍苦不勘言；建商部分，經常「外表水水，內面垃圾鬼」，水管漏、牆面漏、窗戶漏，各種情況都有。吳翃毅指出，「民作師傅」有時候專業不夠全面，「抓漏」是一項專業工程，必須對房屋結構、排水設計都十分了解，如果只是單一處理，變成「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，就會永遠也修不好。要抓好漏，最關鍵的就是對症下藥，必須循過各種管線、排水設施、外牆狀況等，抓出根本原因，建議可請設計師或專業的防水公司協助，報價通常高出「民作師傅」2~3成不等，貴的是專業，但如果一次解決，也比反覆修繕更便宜。