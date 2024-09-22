辜仲諒特別贈送OMEGA007系列手錶給周思齊！價值高達15萬以上

中信兄弟球星周思齊引退儀式今（22）日賽後在大巨蛋舉行，中信兄弟球團老闆辜仲諒透露，會將他留在中信兄弟隊，「他可以做的事情太多，我們等會到裡面再一一討論。」今天先頒發聘書，確定由周思齊擔任辜仲諒在亞洲棒球總會會長特助。辜仲諒也拿出OMEGA007系列手錶送給周思齊，價值高達12萬至17萬以上，若是限量錶更高達30萬元以上，十分有誠意。
辜仲諒頒發證書 稱周思齊是最偉大球員
周思齊引退儀式，中信慈善基金會董事長辜仲諒也現身致詞，他表示，兩天比賽湧入8萬人來參與周思齊的引退儀式，他非常感動，拉著周思齊一起看向觀眾席，「我們看看，沒有位置是空的，而且都穿著深藍和黃色，背後都寫著思齊，這就是種瓜得瓜，你20年來辛苦付出給台灣棒球，大家對你的認同。」
辜仲諒說，球迷最關心的就是接下來周思齊的任務，「我們讓思齊不要離開台灣棒球，我們把它留在台灣的棒球好不好，讓所有球迷每天都還是可以看到思齊。」他說兄弟的文化、態度，從領隊到教練、學長到學弟的教導，幫助彼此在低潮、瓶頸時重新站起。
辜仲諒很坦白，認定周思齊是他諮詢的對象，需要他的幫助，「我非常喜歡思齊，不只是因為他是優秀選手，更重要是他這顆熱騰騰的心，我決定把思齊留在兄弟隊裡。」
辜仲諒說，偉大的球員，將來要做偉大的事情，「我要利用他這顆熱騰騰的心，跟他一起把台灣棒球發揚光大。」辜仲諒也拿出OMEGA007系列手錶送給周思齊，價值高達12萬至17萬以上，若是限量錶更高達30萬元以上，十分有誠意。
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周思齊引退儀式，中信慈善基金會董事長辜仲諒也現身致詞，他表示，兩天比賽湧入8萬人來參與周思齊的引退儀式，他非常感動，拉著周思齊一起看向觀眾席，「我們看看，沒有位置是空的，而且都穿著深藍和黃色，背後都寫著思齊，這就是種瓜得瓜，你20年來辛苦付出給台灣棒球，大家對你的認同。」
辜仲諒說，球迷最關心的就是接下來周思齊的任務，「我們讓思齊不要離開台灣棒球，我們把它留在台灣的棒球好不好，讓所有球迷每天都還是可以看到思齊。」他說兄弟的文化、態度，從領隊到教練、學長到學弟的教導，幫助彼此在低潮、瓶頸時重新站起。
辜仲諒很坦白，認定周思齊是他諮詢的對象，需要他的幫助，「我非常喜歡思齊，不只是因為他是優秀選手，更重要是他這顆熱騰騰的心，我決定把思齊留在兄弟隊裡。」
辜仲諒說，偉大的球員，將來要做偉大的事情，「我要利用他這顆熱騰騰的心，跟他一起把台灣棒球發揚光大。」辜仲諒也拿出OMEGA007系列手錶送給周思齊，價值高達12萬至17萬以上，若是限量錶更高達30萬元以上，十分有誠意。