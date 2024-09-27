虎航今10點開搶「全航線510元」起！飛日本、富國島機票都3千有找

又有便宜機票「飛哪都510元」爽出國！台灣虎航今（27）日上午10:00，全虎迷開搶「全航線機票下殺510元」起，幫大家盤點最搶手航線，飛日本、越南富國島「來回機票都3千有找」還含稅及手續費，試算最划算票價情報、優惠內容、開賣時間一次整理。
📌台灣虎航今10:00開搶「全航線510元」起！飛日本東京、富國島「3千有找」
熬過昨天尊榮虎優先購票，總算等到「全虎迷」開搶便宜機票「飛哪都510元」！今9月27日上午10:00開搶「全航線510元、1010元」起單程未稅機票優惠。全虎迷購票期間為9月27日10:00起至9月29日23:59止；搭乘期間為2024年9月27日至2025年3月29日。直接幫大家試算好最划算票價！
◾️最搶手日本、富國島「來回機票3千有找」航線一次盤點（含稅及手續費）
「桃園（台北）－旭川、函館、花卷、小松、岡山、佐賀」2339元起
「桃園（台北）－茨城」2505元起
「桃園（台北）、高雄－福岡」2553元起
「桃園（台北）－仙台」2554元起
「桃園（台北）、高雄－沖繩」2608元起
「桃園（台北）、高雄－名古屋」2699元起
「桃園（台北）－富國島」2735元起
◾️飛東京、大阪「最便宜只要3030元」起（含稅及手續費）
「桃園（台北）－大阪」3017元起
「桃園（台北）、高雄－東京成田」3030元起
「桃園（台北）－東京羽田」3034元起
其他飛韓國首爾、釜山、濟州、金浦，泰國普吉、越南峴港及澳門，最便宜來回機票也有機會搶到3千有找。提醒大家，以上優惠票價限同時購買來回程；日本、越南、韓國、泰國、澳門都在優惠範圍，部分航線搭乘期間依目前開賣之官網班表公告為主。
另外，易斯達航空宣布10月28日將全新首航「桃園（台北）－釜山」航線，每日一班直飛，由波音737-800型飛機執飛；凌晨2:50從桃園國際機場起飛、於上午6:10抵達釜山，返程航班將在晚上10:20從釜山起飛、於次日凌晨12:15抵達桃園國際機場。今9月27日最後一天官網開搶「限時特價機票600元」單程未稅；搭乘期間為2024年10月28日至2025年3月30日。
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熬過昨天尊榮虎優先購票，總算等到「全虎迷」開搶便宜機票「飛哪都510元」！今9月27日上午10:00開搶「全航線510元、1010元」起單程未稅機票優惠。全虎迷購票期間為9月27日10:00起至9月29日23:59止；搭乘期間為2024年9月27日至2025年3月29日。直接幫大家試算好最划算票價！
◾️最搶手日本、富國島「來回機票3千有找」航線一次盤點（含稅及手續費）
「桃園（台北）－旭川、函館、花卷、小松、岡山、佐賀」2339元起
「桃園（台北）－茨城」2505元起
「桃園（台北）、高雄－福岡」2553元起
「桃園（台北）－仙台」2554元起
「桃園（台北）、高雄－沖繩」2608元起
「桃園（台北）、高雄－名古屋」2699元起
「桃園（台北）－富國島」2735元起
◾️飛東京、大阪「最便宜只要3030元」起（含稅及手續費）
「桃園（台北）－大阪」3017元起
「桃園（台北）、高雄－東京成田」3030元起
「桃園（台北）－東京羽田」3034元起
其他飛韓國首爾、釜山、濟州、金浦，泰國普吉、越南峴港及澳門，最便宜來回機票也有機會搶到3千有找。提醒大家，以上優惠票價限同時購買來回程；日本、越南、韓國、泰國、澳門都在優惠範圍，部分航線搭乘期間依目前開賣之官網班表公告為主。
另外，易斯達航空宣布10月28日將全新首航「桃園（台北）－釜山」航線，每日一班直飛，由波音737-800型飛機執飛；凌晨2:50從桃園國際機場起飛、於上午6:10抵達釜山，返程航班將在晚上10:20從釜山起飛、於次日凌晨12:15抵達桃園國際機場。今9月27日最後一天官網開搶「限時特價機票600元」單程未稅；搭乘期間為2024年10月28日至2025年3月30日。