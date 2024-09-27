12強賽／陳偉殷首度表態「有意願參加」中華隊！經紀公司證實想法

陳偉殷有意願打12強了！2024第3屆世界棒球12強賽（英語：WBSC Premier 12），簡稱12強，將在今年11月9日到11月24日展開，中華隊與韓國、日本、古巴、多明尼加和澳洲被分在B組，這是台北大巨蛋首次舉辦一級國際棒球賽事，中華隊預賽5場全都在大巨蛋舉行，有媒體日前徵詢旅美左投陳偉殷有意代表中華隊參加12強，陳偉殷經紀公司向《NOWnews今日新聞》證實，陳偉殷的確有表達想參加12強，但就看是否中華隊會考慮他。
陳偉殷打12強賽 中華隊戰力大增
39歲旅美左投陳偉殷本季在美國獨盟大西洋聯盟長島鴨隊奮鬥，今年是手術後的第一個球季，先發17場，投了87.2局，63次三振，拿下5勝5敗。不過他球速可以恢復到145公里以上，比他想像中還更好，明年陳偉殷將繼續球季，為自己的棒球生涯增添傳奇新篇章。
陳偉殷最近一次參加國際賽在2008年北京奧運，當時他還效力日職中日龍，被中華隊總教練洪一中點名為王牌投手，首戰對荷蘭先發投手，投7局被敲3安無失分奪勝投，在奧運共出賽2場投10.1局、防禦率2.61。
目前中華隊已選出60人大名單，但詳細名單未公布，其中有8位旅美及旅日球員，大多數是投手，中職球員為52人，以守備位置來看，投手共29人、捕手6人、內野手14人、外野手11人，沒有業餘選手。
中華隊總教練曾豪駒曾在8月赴美看旅外球員，不過並未去看陳偉殷，兩人還有透過電話聯繫，不過陳偉殷加入，勢必會對中華隊有很大幫助，不管是他的經驗跟能力，都有一定水準。
陳偉殷在今年4月初宣布加盟獨立聯盟長島鴨(Long Island Ducks)，延續棒球生涯，8月3日投完比賽後，結束了今年球季，累積投了87.2局，達到季初設定的目標。先前傳出陳偉殷有意願參加12強賽，經紀團隊證實表示：「的確有意願。」
2024年世界棒球12強賽（英語：2024 WBSC Premier 12），原定於2023年舉行，但延後至2024年舉辦。由墨西哥、中華民國及日本在2024年11月9日到11月24日共同舉辦。
本屆賽事由2023年年終「世界棒壘球聯盟棒球世界排名」前12名的國家取得參賽資格。12隊分為二組進行單循環賽制預賽，各組前2名共4隊晉級超級循環賽，超級循環賽前兩名及後兩名分別晉級冠軍賽及季軍賽。
2024第3屆世界棒球12強賽轉播資訊
電視直播：
緯來體育台、東森新聞台與中華電信MOD愛爾達體育台
網路平台：
Hami Video、ELTA.tv
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39歲旅美左投陳偉殷本季在美國獨盟大西洋聯盟長島鴨隊奮鬥，今年是手術後的第一個球季，先發17場，投了87.2局，63次三振，拿下5勝5敗。不過他球速可以恢復到145公里以上，比他想像中還更好，明年陳偉殷將繼續球季，為自己的棒球生涯增添傳奇新篇章。
陳偉殷最近一次參加國際賽在2008年北京奧運，當時他還效力日職中日龍，被中華隊總教練洪一中點名為王牌投手，首戰對荷蘭先發投手，投7局被敲3安無失分奪勝投，在奧運共出賽2場投10.1局、防禦率2.61。
目前中華隊已選出60人大名單，但詳細名單未公布，其中有8位旅美及旅日球員，大多數是投手，中職球員為52人，以守備位置來看，投手共29人、捕手6人、內野手14人、外野手11人，沒有業餘選手。
中華隊總教練曾豪駒曾在8月赴美看旅外球員，不過並未去看陳偉殷，兩人還有透過電話聯繫，不過陳偉殷加入，勢必會對中華隊有很大幫助，不管是他的經驗跟能力，都有一定水準。
陳偉殷在今年4月初宣布加盟獨立聯盟長島鴨(Long Island Ducks)，延續棒球生涯，8月3日投完比賽後，結束了今年球季，累積投了87.2局，達到季初設定的目標。先前傳出陳偉殷有意願參加12強賽，經紀團隊證實表示：「的確有意願。」
2024年世界棒球12強賽（英語：2024 WBSC Premier 12），原定於2023年舉行，但延後至2024年舉辦。由墨西哥、中華民國及日本在2024年11月9日到11月24日共同舉辦。
本屆賽事由2023年年終「世界棒壘球聯盟棒球世界排名」前12名的國家取得參賽資格。12隊分為二組進行單循環賽制預賽，各組前2名共4隊晉級超級循環賽，超級循環賽前兩名及後兩名分別晉級冠軍賽及季軍賽。
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