獨家／劉德華名字不得了　命理師曝他符合「2關鍵」：名利雙收！

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▲劉德華月初摔傷，手還包紮著。（圖／翻攝自微博）

藝人的本名和藝名近來掀起話題，像是等等，事實上，取名的藝術百百種，中國命相卜顧問協會理事長，同時也是輔大中文系教授的謝達輝接受《NOWnews今日新聞》專訪，分享命名的3大關鍵，以10月底即將在台開唱的天王劉德華來說，名字可助他名利雙收。謝達輝分析，命名一定要先顧到「三才五格」跟「數靈」，接下來才是用字，（三才是指天、人、地格的五行屬性，五格是天格、人格、地格、總格、外格）。謝達輝指出，「人格」一般當作取名的中心點，以近來即將在台開唱的劉德華來說，劉德華名字的三才五格「天格土剋人格水」，有緣木求魚、勞而無功之兆，雖在藝界聲名如日中天，仍需防身體之變故，尤其內分泌系統。謝達輝表示，「還好他的名字沒有死亡六沖的大傷難數（魔鬼），暗示只要善加照顧好自己，仍可無憂。」另外，劉德華是1961辛丑年出生，屬牛，名字「華」為「艸」，暗示有草吃，表示在事業上可得名、得利，屬於「天使」；「德」字，雙人旁，暗示在事業、婚姻上會有多人操縱，太累了！這個於「貴人」也屬於「小人」，若能操控得宜，反成貴人之助。劉德華睽違11年，將於10月31日起一連4天在台北小巨蛋開唱，他於本月9日在深圳舉行「今天...is the Day」演唱會時，卻發生重摔意外，當時舞台地下通道的門突然打開，由於他摔倒當下是用手撐住，左手大拇指受傷，當時他安慰粉絲自己沒事，昨（27）日出席電影《危機航線》宣傳時卻被發現看起來傷勢嚴重，傷口包著厚厚一層紗布。63歲的劉德華一直都很注重身體健康，外傳他不喝冷飲，晚上7點過後不進食，每餐只吃7分飽，盡量吃素以及進行有氧運動，自我要求相當高。