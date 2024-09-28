獨家／劉德華名字不得了　命理師曝他符合「2關鍵」：名利雙收！

藝人的本名和藝名近來掀起話題，像是天王「小哥」費玉清的本名叫做「張彥亭」，王心凌本名其實是「王君如」，國民初戀陳妍希的真名則是「陳玫璇」等等，事實上，取名的藝術百百種，中國命相卜顧問協會理事長，同時也是輔大中文系教授的謝達輝接受《NOWnews今日新聞》專訪，分享命名的3大關鍵，以10月底即將在台開唱的天王劉德華來說，名字可助他名利雙收。
命理師吐命名3原則 劉德華事業名利雙收
謝達輝分析，命名一定要先顧到「三才五格」跟「數靈」，接下來才是用字，（三才是指天、人、地格的五行屬性，五格是天格、人格、地格、總格、外格）。
謝達輝指出，「人格」一般當作取名的中心點，以近來即將在台開唱的劉德華來說，劉德華名字的三才五格「天格土剋人格水」，有緣木求魚、勞而無功之兆，雖在藝界聲名如日中天，仍需防身體之變故，尤其內分泌系統。
謝達輝表示，「還好他的名字沒有死亡六沖的大傷難數（魔鬼），暗示只要善加照顧好自己，仍可無憂。」另外，劉德華是1961辛丑年出生，屬牛，名字「華」為「艸」，暗示有草吃，表示在事業上可得名、得利，屬於「天使」；「德」字，雙人旁，暗示在事業、婚姻上會有多人操縱，太累了！這個於「貴人」也屬於「小人」，若能操控得宜，反成貴人之助。
劉德華10月底台北開唱 月初摔傷讓粉絲好擔心
劉德華睽違11年，將於10月31日起一連4天在台北小巨蛋開唱，他於本月9日在深圳舉行「今天...is the Day」演唱會時，卻發生重摔意外，當時舞台地下通道的門突然打開，由於他摔倒當下是用手撐住，左手大拇指受傷，當時他安慰粉絲自己沒事，昨（27）日出席電影《危機航線》宣傳時卻被發現看起來傷勢嚴重，傷口包著厚厚一層紗布。
63歲的劉德華一直都很注重身體健康，外傳他不喝冷飲，晚上7點過後不進食，每餐只吃7分飽，盡量吃素以及進行有氧運動，自我要求相當高。
更多藝人「本名」、「藝名」背後故事詳細由來：
費玉清本來不姓費！張菲也不是本名 兄弟檔藝名竟是她們取的
明星藝名超逗！朴敘俊原本叫施俊 本名「朴容圭」飄老味被當岳父
周杰倫新歡舊愛「藝名故事」！蔡依林改名2次 昆凌本名叫武誼蓁
宋慧喬的小祕密公開！她本名叫：宋慧教 在台北用台灣面膜ING
不取藝名不行？《蝙蝠俠》本名超驚人 竟和漫威英雄完全撞名！
藝人姓名太逗！劉亦菲不姓劉 伍佰叫「吳俊霖」藝名由來有2版本
金城武不姓金、伊能靜不姓伊！王中平本名粉絲看傻：更像是藝名
藝人本名猜不透！Melody叫「劉恭顯」嘆像老頭 蔡閨原名超有特色
我是廣告 請繼續往下閱讀
謝達輝分析，命名一定要先顧到「三才五格」跟「數靈」，接下來才是用字，（三才是指天、人、地格的五行屬性，五格是天格、人格、地格、總格、外格）。
謝達輝指出，「人格」一般當作取名的中心點，以近來即將在台開唱的劉德華來說，劉德華名字的三才五格「天格土剋人格水」，有緣木求魚、勞而無功之兆，雖在藝界聲名如日中天，仍需防身體之變故，尤其內分泌系統。
謝達輝表示，「還好他的名字沒有死亡六沖的大傷難數（魔鬼），暗示只要善加照顧好自己，仍可無憂。」另外，劉德華是1961辛丑年出生，屬牛，名字「華」為「艸」，暗示有草吃，表示在事業上可得名、得利，屬於「天使」；「德」字，雙人旁，暗示在事業、婚姻上會有多人操縱，太累了！這個於「貴人」也屬於「小人」，若能操控得宜，反成貴人之助。
劉德華10月底台北開唱 月初摔傷讓粉絲好擔心
劉德華睽違11年，將於10月31日起一連4天在台北小巨蛋開唱，他於本月9日在深圳舉行「今天...is the Day」演唱會時，卻發生重摔意外，當時舞台地下通道的門突然打開，由於他摔倒當下是用手撐住，左手大拇指受傷，當時他安慰粉絲自己沒事，昨（27）日出席電影《危機航線》宣傳時卻被發現看起來傷勢嚴重，傷口包著厚厚一層紗布。
63歲的劉德華一直都很注重身體健康，外傳他不喝冷飲，晚上7點過後不進食，每餐只吃7分飽，盡量吃素以及進行有氧運動，自我要求相當高。
更多藝人「本名」、「藝名」背後故事詳細由來：
費玉清本來不姓費！張菲也不是本名 兄弟檔藝名竟是她們取的
明星藝名超逗！朴敘俊原本叫施俊 本名「朴容圭」飄老味被當岳父
周杰倫新歡舊愛「藝名故事」！蔡依林改名2次 昆凌本名叫武誼蓁
宋慧喬的小祕密公開！她本名叫：宋慧教 在台北用台灣面膜ING
不取藝名不行？《蝙蝠俠》本名超驚人 竟和漫威英雄完全撞名！
藝人姓名太逗！劉亦菲不姓劉 伍佰叫「吳俊霖」藝名由來有2版本
金城武不姓金、伊能靜不姓伊！王中平本名粉絲看傻：更像是藝名
藝人本名猜不透！Melody叫「劉恭顯」嘆像老頭 蔡閨原名超有特色