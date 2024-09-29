台灣最危險疾病出列！心衰竭5年死亡率破50%　醫勸「7種人」小心

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▲台灣心衰竭患者死亡率比癌症更高，5年死亡率高達50%，是最危險的疾病之一。（示意圖，非當事人／取自Unsplash）

一位男子僅50歲上下，已長期有水腫問題，還經常氣喘吁吁，甚至無法躺平睡覺，；醫師表示，心衰竭會造成頭暈、認知功能失調，且恐引起心律不整、心包膜積水，並常與慢性腎臟病、糖尿病互相影響，民眾不可不慎。9月29日是世界心臟日，對此新光醫院心臟內科主治趙書平說，根據衛福部統計，，而研究預估，在2050年時，國內心衰竭患者將超過80萬人，將是公共衛生一大挑戰。趙書平指出，，若持續有這種情形，不要以為是一般勞累或工作疲憊，應儘速就醫，以免延誤治療。此外，趙書平強調，，以利早期發現心衰竭。以往數據指出，急性心衰竭併發腎功能惡化比例高達45%，且約40%心衰竭病人同時患有糖尿病，證實心衰竭、糖尿病與腎臟病三者息息相關，因此美國、歐洲心臟學會治療指引中都建議，評估心衰竭治療時，應注意是否合併其他共病，「共病共管」已成當今心衰竭治療重點。趙書平也說，曾有患者雖為高風險群，但對心衰竭症狀不了解，又沒有定期篩檢，就醫時心臟已十分腫大，導致治療更困難。近年隨共病共管成為評估標準，原本用於治療糖尿病的SGLT2抑制劑，因同時可保護心臟、預防腎病變，已成為國際指引推薦的心衰竭標準治療藥物，對此趙書平説，此類藥物在心、糖、腎共病管理中扮演重要角色，但若想穩定控管心衰竭，應定時監測糖化血紅素、腎功能、尿蛋白等數值，並定期服藥、禁菸、禁酒，才能有效守護心健康。