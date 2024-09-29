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台灣最危險疾病出列！心衰竭5年死亡率破50%　醫勸「7種人」小心

家庭消費中心／綜合報導

▲心衰竭主因是心臟收縮或舒張功能受損，導致無法有效泵出足夠血液，常見症狀為累、喘、腫，尤其躺下時感覺更喘。（圖／達志影像）
▲心衰竭主因是心臟收縮或舒張功能受損，導致無法有效泵出足夠血液，常見症狀為累、喘、腫，尤其躺下時感覺更喘。（圖／達志影像）
一位男子僅50歲上下，已長期有水腫問題，還經常氣喘吁吁，甚至無法躺平睡覺，就醫後才發現正常僅拳頭大小的心臟，竟腫到和文旦差不多大，心臟功能已嚴重衰退；醫師表示，心衰竭會造成頭暈、認知功能失調，且恐引起心律不整、心包膜積水，並常與慢性腎臟病、糖尿病互相影響，民眾不可不慎。

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9月29日是世界心臟日，對此新光醫院心臟內科主治趙書平說，根據衛福部統計，台灣心衰竭患者死亡率比癌症更高，5年死亡率高達50%，是最危險的疾病之一，而研究預估，在2050年時，國內心衰竭患者將超過80萬人，將是公共衛生一大挑戰。

趙書平指出，心衰竭主因是心臟收縮或舒張功能受損，導致無法有效泵出足夠血液，常見症狀為累、喘、腫，尤其躺下時感覺更喘，若持續有這種情形，不要以為是一般勞累或工作疲憊，應儘速就醫，以免延誤治療。

▲心臟、心肌、心痛。（圖／取自Unsplash）
▲台灣心衰竭患者死亡率比癌症更高，5年死亡率高達50%，是最危險的疾病之一。（示意圖，非當事人／取自Unsplash）
此外，趙書平強調，若有吸煙、飲酒習慣，或符合以下五大高風險族群，包括中高齡、有心臟疾病或心衰竭家族病史、罹患三高、患有腎臟病、罹患糖尿病等，都應定期篩檢，以利早期發現心衰竭。

以往數據指出，急性心衰竭併發腎功能惡化比例高達45%，且約40%心衰竭病人同時患有糖尿病，證實心衰竭、糖尿病與腎臟病三者息息相關，因此美國、歐洲心臟學會治療指引中都建議，評估心衰竭治療時，應注意是否合併其他共病，「共病共管」已成當今心衰竭治療重點。

趙書平也說，曾有患者雖為高風險群，但對心衰竭症狀不了解，又沒有定期篩檢，就醫時心臟已十分腫大，導致治療更困難。

近年隨共病共管成為評估標準，原本用於治療糖尿病的SGLT2抑制劑，因同時可保護心臟、預防腎病變，已成為國際指引推薦的心衰竭標準治療藥物，對此趙書平説，此類藥物在心、糖、腎共病管理中扮演重要角色，但若想穩定控管心衰竭，應定時監測糖化血紅素、腎功能、尿蛋白等數值，並定期服藥、禁菸、禁酒，才能有效守護心健康。

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