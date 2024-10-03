第18號颱風山陀兒已於今（3）日12:40在高雄市小港區登陸台灣，連日風雨衝全聯、家樂福也搶不到菜的民眾，把握三商巧福每月3日會員專屬優惠，開吃「牛肉麵＋現燙青菜」特價135元划算加菜；丸亀製麵則有「素湯烏龍麵＋素食關東煮」隱藏套餐被挖出，一次整理全台販售門市，方便「呷菜」消費者參考。提醒民眾出門覓食前，不妨先確認各商場與各門市營業情況再前往，務必注意自身安全。
📌三商巧福每月3日會員日！「牛肉麵＋現燙青菜」特價135元
今10月3日適逢三商巧福每月3日會員專屬優惠，憑美食卡/i美食卡會員條碼消費，開吃「原汁牛肉麵＋現燙青菜」特價135元！不吃牛的民眾，還可選擇原汁牛肉麵還可更換為紅燒排骨飯。下載「i美食卡」APP立即享有會員優惠，且點數可折現金，消費50元累1點，4點折抵1元。提醒大家，部分百貨、部份賣場、休息站門市不適用兌點活動，各門市配合狀況依APP顯示為準。
📌丸亀製麵「素湯烏龍麵＋素食關東煮」套餐被挖出！全台販售門市一次看
丸亀製麵除了人氣烏龍麵相當受歡迎，近期還被挖出「素湯烏龍麵＋素食關東煮」隱藏套餐，包括白蘿蔔、油豆腐、杏鮑菇、板豆腐、娃娃菜、豆腐餅、香菇、玉米等多樣菜色，每款32元均一價；還可搭配清爽「素湯烏龍麵」每碗74元；開吃「素湯烏龍麵(中)＋任選3樣關東煮(品項不重複)」套餐則是139元。全台限定38間門市販售。
由於第18號颱風山陀兒中午已於高雄市小港區登陸台灣，各地風雨情況不同，提醒民眾準備覓食前，不妨先致電確認各商場與各門市營業情況再出門，務必注意自身安全。
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今10月3日適逢三商巧福每月3日會員專屬優惠，憑美食卡/i美食卡會員條碼消費，開吃「原汁牛肉麵＋現燙青菜」特價135元！不吃牛的民眾，還可選擇原汁牛肉麵還可更換為紅燒排骨飯。下載「i美食卡」APP立即享有會員優惠，且點數可折現金，消費50元累1點，4點折抵1元。提醒大家，部分百貨、部份賣場、休息站門市不適用兌點活動，各門市配合狀況依APP顯示為準。
📌丸亀製麵「素湯烏龍麵＋素食關東煮」套餐被挖出！全台販售門市一次看
丸亀製麵除了人氣烏龍麵相當受歡迎，近期還被挖出「素湯烏龍麵＋素食關東煮」隱藏套餐，包括白蘿蔔、油豆腐、杏鮑菇、板豆腐、娃娃菜、豆腐餅、香菇、玉米等多樣菜色，每款32元均一價；還可搭配清爽「素湯烏龍麵」每碗74元；開吃「素湯烏龍麵(中)＋任選3樣關東煮(品項不重複)」套餐則是139元。全台限定38間門市販售。
由於第18號颱風山陀兒中午已於高雄市小港區登陸台灣，各地風雨情況不同，提醒民眾準備覓食前，不妨先致電確認各商場與各門市營業情況再出門，務必注意自身安全。
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