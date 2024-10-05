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▲江蕙2015年結束25場《祝福》演唱會後退出樂壇，全心治療癌症。（圖／寬宏藝術提供）

▲江蕙（左）早年在高雄藍寶石大歌廳做秀的造型。（圖／陳思安臉書）

▲江蕙（右）提攜後輩不遺餘力，左為許富凱，2013年擔任江蕙《鏡花水月》演唱會嘉賓。（圖／凱聲影藝提供）

63歲國寶級台語歌后江蕙（二姐）9年前封麥對抗癌魔，大病初癒後看透人生，選擇在今（5）日的台北大巨蛋國慶晚會復出，為自己也為愛她的粉絲而唱，傳奇巨星背後的軼事不少，其實江蕙不是她的本名，她的演藝姓名前後更動3次才確定，還有你知道人人稱呼「二姐」的原因嗎？江蕙本名為「江淑惠」，首張灌錄的唱片不是閩南語，1981年以原名發表兩張日文專輯《東京假期》、《姑娘十八一朵花》，隔年取藝名「江蕙」推出台語專輯《你不該輕視我／/心事誰人知》，怎料，銷售狀況慘淡，1983年所屬的經紀公司田園將「江蕙」改為「江惠」推出《你著忍耐》專輯，歌紅人卻不紅。1984年1月，江惠第4張專輯《惜別的海岸》爆紅，9月發行的《還鄉》專輯又把藝名正式改回「江蕙」，沿用至今。至於為何人人都暱稱江蕙為「二姐」，因為江蕙家中有5個小孩，大姊為江淑女，她排行老二，同為歌手的江淑娜為老三，小妹是唯一有結婚的江淑暖，還有一名小弟江俊良，因此眾人習慣以「二姐」稱呼江蕙。江蕙的事業顛峰期為1992年推出《酒後的心聲》專輯，她將苦情唱腔改為輕柔聲線，不賣弄哭腔、不雕琢技巧，娓娓道出每一首曲子的故事，該張唱片賣破116萬張，當年盜版猖獗，總銷售數字約有300萬張，寫下台灣音樂史上第一張百萬台語專輯，紀錄至今無人打破，點將唱片在慶功宴上送給江蕙一座金麥克風獎座。2000年第11屆金曲獎至2003年第14屆金曲獎，江蕙分別以《半醉半清醒》、《台灣紅歌》、《江蕙同名專輯》、《紅線》專輯連續奪下4座金曲台語歌后，4連霸的輝煌紀錄無人能及，加上第一屆金曲獎最佳女演唱人，共擁有5座歌后獎項，甚至第12屆還同時憑2張專輯《台灣紅歌》、《我愛過》入圍，形成「江蕙打江蕙」的有趣現象，此後她宣布未來不再報名此獎項，將機會讓給後進。