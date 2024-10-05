台灣好市多（Costco）8月初和特斯拉（Tesla）強強合作，推出台灣地區特斯拉電動車促銷活動，突遭特斯拉執行長馬斯克公開嗆聲：「不允許！」宣告中斷。不過，在美國好市多則是車廠搶著要合作，而好市多10月推通用（GM）集團電動悍馬車Hummer EV優惠，會員可獲1000美元折扣（約新台幣3萬2000元），引發討論。
美國好市多推出「Costco Auto Program」汽車專案，經常為電動車車款、汽車零件等祭出優惠，上波在九月底剛結束的「Audi SQ8」奧迪電動車e-tron方案，會員最高享3000美元折扣（約新台幣9.7萬元）。
而美國好市多十月接力的電動車優惠，則是特斯拉（Tesla）電動皮卡Cybertruck的對手、GMC集團的電動悍馬Hummer EV，這輛純電悍馬車搭載的3具馬達能提供高達1000匹馬力、560公里續航里程，時速從0到100公里加速只要3秒就完成。
好市多Costco Auto Program在臉書、IG等社群平台宣布，即起至明（2025）年1月2日，「Hummer EV SUV和 SUT 現已透過 Costco 汽車專案發售」，會員購買電動悍馬SUV（運動休旅車）或SUT（運動貨卡車）兩車款，即可獲1000美元折扣（約新台幣3萬2000元）。
外媒《electrek》報導指出，這是Costco首次對純電悍馬車提供優惠，兩種款式分別為休旅車型和皮卡車型，可望幫助GM集團在第四季拉出一波銷售氣勢。
此前，美國好市多也提供Volvo XC40 / C40 Recharge、Chevrolet Blazer EV、Equinox EV等車款的優惠價，都是定價直接下殺1000美元，瑞典電動車Polestar 2現省2000美元。此外，在好市多購車還可獲得Costco輪胎、保養85折優惠及專屬車貸方案。
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而美國好市多十月接力的電動車優惠，則是特斯拉（Tesla）電動皮卡Cybertruck的對手、GMC集團的電動悍馬Hummer EV，這輛純電悍馬車搭載的3具馬達能提供高達1000匹馬力、560公里續航里程，時速從0到100公里加速只要3秒就完成。
好市多Costco Auto Program在臉書、IG等社群平台宣布，即起至明（2025）年1月2日，「Hummer EV SUV和 SUT 現已透過 Costco 汽車專案發售」，會員購買電動悍馬SUV（運動休旅車）或SUT（運動貨卡車）兩車款，即可獲1000美元折扣（約新台幣3萬2000元）。
外媒《electrek》報導指出，這是Costco首次對純電悍馬車提供優惠，兩種款式分別為休旅車型和皮卡車型，可望幫助GM集團在第四季拉出一波銷售氣勢。
此前，美國好市多也提供Volvo XC40 / C40 Recharge、Chevrolet Blazer EV、Equinox EV等車款的優惠價，都是定價直接下殺1000美元，瑞典電動車Polestar 2現省2000美元。此外，在好市多購車還可獲得Costco輪胎、保養85折優惠及專屬車貸方案。