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▲劉亦菲其實曾有改過名字，她原名「安風」，只是在父母離異後改從母姓，便更名為「劉茜美子」。（圖／劉亦菲微博）

▲蔡閨曾大方曝光自己叫做「蔡蠵龜」，更公開表示是老爸太有才，因救起一隻綠蠵龜而為她命名。（圖／年代提供）

因出演戲劇《金粉世家》而受到關注的中國女星劉亦菲，近幾年被視為是大陸演藝圈內的新生代，不僅是因為她擁有清秀的外表，更還有超高的可塑性，而劉亦菲親民的形象也讓她收穫大票粉絲，不過卻鮮少有粉絲知道她的本名，事實上，劉亦菲的本名非常有意思，叫做「劉茜美子」，乍聽之下超像日本女星；而本名令人訝異的還有57歲的台灣女星蔡閨，本名叫做「蔡蠵龜」，也讓不少網友笑翻。今年37歲的劉亦菲，因為仙氣飄飄的形象總被粉絲暱稱是「仙女姐姐」，而她在2002年因主演《金粉世家》而出道，後期更因出演《仙劍》系列電視劇而紅遍大街小巷，是無數粉絲心中的古裝仙女代表，不過其實「劉亦菲」這個名字並非本名，而是她的藝名，她的原名叫做「安風」，小名則是叫「茜茜」，不過劉亦菲4歲時就因父母離異，而改從母姓「劉」，因此更名成母親取的名字「劉茜美子」，寓意是希望女兒美麗可愛，鮮少出現的4字姓名也讓粉絲十分驚訝。劉亦菲近幾年其實出演過不少作品，像是早期2006年的《神鵰俠侶》、近兩年2023年的《去有風的地方》，再到今年與霍建華出演的《玫瑰的故事》，都讓她人氣大漲，微博上更累積了7300多萬名粉絲，她今年甚至參加了高奢品牌的週年慶典，以一席淺綠色長禮服成為不少媒體搶拍捕捉的對象。57歲的資深女星蔡閨，憑藉著百變的造型和娃娃音，每次登上各大綜藝節目總是成為可愛的焦點，而她先前也曾透露過本名叫做「蔡蠵龜」，讓許多網友傻眼，而本名曝光的原因，來自於2020年宜蘭龜山島的免費登島活動，當時的活動條件相當有趣，就是「名字必須有『龜』字」，讓蔡閨興奮直呼：「請稱呼我龜島主！」因此本名才會意外被人熟知。蔡閨也曾對外公開過該名的由來，指出是親爸爸在她剛出生時正好在海邊救了一隻綠蠵龜，當時那隻龜還頻頻回頭看向她爸爸，讓蔡爸爸覺得與牠十分有緣，才會幫當時還小的蔡閨取名「蔡綠蠵龜」。但是後續因為名字4個字實在太長，最後才改成「蔡蠵龜」，有趣的是，除了她之外，妹妹的本名叫做「蔡蠵瓜」，名字同樣令人印象深刻，讓不少粉絲笑翻，直呼：「蔡爸爸很有創意」、「爸爸是不是在開玩笑？」