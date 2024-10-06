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▲美國心臟協會更新高血壓數值定義，血壓達130/80mmHg即算是高血壓症狀。（圖／NOWnews資料照）

根據衛福部統計，台灣在2023年約有2.3萬人死於心臟病，在十大死因中排名第二，但若將心血管相關疾病如中風、糖尿病、高血壓等加總，合計逾5.6萬人，已超過十大死因首位癌症。醫師說，目前高血壓病人將血壓控制在達標數字者不到6成，且糖尿病患者的血糖、高血脂患者的膽固醇，達標情形也都不理想，民眾要多加注意。中華民國心臟基金會執行長陳文鍾說，高血壓是造成心血管疾病最重要因素，但統計發現只有不到6成的高血壓病人成功將血壓控制在達標數字130/80mmHg以下，而沒有達標的主因，往往在於沒有養成量血壓的習慣，恐延誤就醫治療的黃金時間。除了高血壓的達標率不佳，國內糖尿病患者的血糖達標率也只有6成左右，而高血脂患者的膽固醇達標率更是不到4成。中華民國心臟基金會副執行長王宗道說，針對三高達標率低的問題，其實政府與民間一直在推動各項改善措施，例如衛福部計畫以5年時間推動「三高防治888計畫」，擬將80%的三高病人納入照護網，在照護網中的三高病患80%接受生活習慣諮商，使三高控制率可達到80%。據統計，目前台灣三高患者約有534萬人，其中約301萬人加入照護網，估計還有46%的病患尚未收案追蹤，2024年8月起跑的「社區醫院全人全社區照護計畫」，則是想將地區醫院的三高患者導入個人健康評估，使個管師可持續追蹤病患的三高數值。王宗道表示，以政府的力量結合醫療院所、專業團體的支持，期待在三高達標率緩步上升的同時，台灣民眾的心血管健康也能改善。此外，王宗道呼籲健保用藥能引進國際數值作為衡量標準，以低密度膽固醇(LDL)為例，中華民國心臟學會在2022年公布最新版《台灣高風險病人血脂異常臨床治療指引》，已將LDL用藥治療目標與國際接軌，設定為一般風險病人100mg/dL以下、高風險患者70mg/dL以下，而現有健保用藥規定為130/100mg/dL，期許能與治療指引相同，更能有效降低國人心血管事件發生率。