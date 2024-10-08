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▲汪建民才剛上節目分享抗癌過程。（圖／和展影視）

資深男星汪建民因肺罹患肺腺癌四期，今（8）日由親妹妹在臉書發文，「建民哥於10月7日離開了我們。」享年56歲，汪建民近年鮮少參與戲劇演出，綜藝、談話性節目也幾乎不見他身影，7月久違現身透露，去年確診肺腺癌第四期，癌細胞已經擴散，接受化療期間暴瘦12公斤，所幸病情控制得宜，後來復出工作，展現堅強抗癌意志力，沒想到如今卻傳出噩耗，讓眾人震驚不已。汪建民的妹妹藉由臉書發文，「致建民哥的朋友們，我是建民哥的妹妹，建民哥於10/7晚間離開了我們，很謝謝最後這段時間幫忙的朋友們，包含所有細心照顧的醫療人員、社工朋友。謝謝一直以來支持建民哥的朋友們！也對所有被建民哥虧欠的朋友們，致上最深最深的歉意，這輩子虧欠的讓他下輩子還給各位，也懇求各位高抬貴手，給家人們一個空間，隨著建民哥的離世，一切煙消雲散！」汪建民的妹妹也感謝哥哥的女友Joan，「謝謝妳在他身邊的不離不棄，也讓妳承擔了很多事情，再次感謝。最後祝福大家平安健康。」