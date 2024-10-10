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▲陳柏霖外表酷似金城武，當年被節目製作人發掘入行。（圖／記者葉政勳攝）

▲隋棠是公認的女神級人物，本名很詩意。（圖／隋棠臉書）

▲35歲畢書盡出道14年，人氣不墜。（圖／畢書盡臉書）

藝人出道前必定和經紀公司討論姓名，不少人以本名在娛樂圈活動，更多人考量運勢、有無記憶點等因素，選擇取演藝姓名，很多人不知道「文青男神」陳柏霖是藝名，本名為比較通俗的「陳韋志」；名模兼演員隋棠則是如假包換的原名；而偶像歌手畢書盡也是本名，還曾經被老闆嫌名字不吉利，一度要改名。陳柏霖本名陳韋志，唸景文高中時上綜藝節目《紅白勝利》，因為長相神似金城武，被製作人李方儒和經紀人吳翊鳳發掘出道，首部戲劇作品為公視人生劇展《強盜與天使》，陳柏霖畢業後考大學前，某天和朋友去西門町吃冰，被正在幫國片《藍色大門》選角的副導演楊雅喆邀約演出該片，走紅至今。隋棠的名字少見，許多人以為不是本名而為藝名，但她確實姓隋，單名棠，家中還有一位姊姊叫隋華，如此詩意的名字為父親所取。隋棠爸爸曾經說，從女兒小時候就知道她會當明星，因此特別挑選名字，讓隋棠笑說父親是算命師，但他替愛女命名完就後悔，認為聽起來有點「太花」，還和隋棠媽媽說好要小心別讓女兒進演藝圈。畢書盡2006年被老鷹音樂創辦人李亞明相中，簽約旗下，並獨自從南韓來台灣接受經紀公司培訓，2010年用英文姓名「Bii」出道，發行音樂作品，隔年以韓文姓名「필서진」音譯的中文名「畢書盡」取得中華民國國籍。不過李亞明起初對「畢書盡」3字不太滿意，覺得諧音「必輸盡」很觸霉頭，但最終還是接受，2013年畢書盡正式以「Bii 畢書盡」活動，而他出道至今已14年，人氣依然不墜。