今（10）雙十國慶日，是2024年最後一個國定假日，不過今年國慶日沒有放連假，明天星期五還要上班！「國慶日有垃圾車嗎？」全台各縣市國慶日垃圾回收清運資訊，《NOWnews今日新聞》為讀者一次整理。
根據各縣市環保局資料顯示，多數縣市固定在周三、周日以及公告的春節連續假期停收垃圾，國定假日皆有清運垃圾。颱風等天然災害發生時，會再另行公告垃圾車清運情形、是否停收。此外，各縣市多有垃圾車App可下載，也可掌握最新垃圾車清運路線、動態與異動。如有異動依各縣市政府公告為主。
🟡10/10 雙十國慶日各縣市垃圾車清運情形
【北部】
📍基隆市 正常收運
清運資訊查詢：基隆清運便民查詢網
📍台北市 未公布
清運資訊查詢：台北市環保局網站、台北市環保局臉書
📍新北市 正常收運
清運資訊查詢：新北樂圾車網站
📍桃園市 正常收運
清運資訊查詢：桃園市環保局網站，或下載桃園垃圾車App
📍新竹縣 湖口鄉、橫山鄉暫停收運
清運資訊：新竹縣環保局網站
📍新竹市 未公布
清運資訊：新竹市清運車便民查詢網
【中部】
📍苗栗縣 公館鄉正常收運、苑裡鎮暫停收運
清運資訊：苗栗縣政府環境保護局全球資訊網
📍苗栗市 未公布
清運資訊：苗栗市公所清潔隊
📍台中市 暫停收運
清運資訊：台中市環保局網站，或下載「台中垃圾清運大車隊」App
📍彰化市 暫停收運
清運資訊：彰化市清潔隊臉書
📍彰化縣 社頭鄉上午定點垃圾車暫停收運、下午例行垃圾車正常收運
和美鎮上午定點垃圾車正常收運、下午沿線垃圾車暫停收運
溪湖鄉停止收運
埔心鄉上午定點垃圾車暫停收運、下午例行垃圾車正常收運
清運資訊：彰化縣環保局網站
📍南投縣 正常清運：草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉、水里鄉、仁愛鄉、南投市（早上定點休息、晚上正常清運）
停止清運：埔里鎮、鹿谷鄉、國姓鄉、魚池鄉、信義鄉
清運資訊：南投縣環境保護局
📍雲林縣 虎尾鎮、崙背鄉、口湖鄉、土庫鎮國慶日垃圾車暫停收運
清運資訊：雲林縣環保局網站
【南部】
📍嘉義縣 太保市正常收運
清運資訊：嘉義縣環保局網站
📍台南市 正常清運
清運資訊：台南市環保局網站
📍高雄市 正常收運
清運資訊：高雄市環保局網站
📍屏東縣 佳冬鄉暫停收運、萬巒鄉正常清運
清運資訊：屏東縣環保局
📍屏東市 垃圾車與回收車正常清運、大型垃圾暫停一天
清運資訊：屏東市公所臉書
【東部】
📍宜蘭縣 未公布
清運資訊：宜蘭垃圾車App網頁版
📍花蓮縣 吉安鄉正常清運。玉里鎮垃圾車上午停收、下午收資源回收，晚上收家戶垃圾及玻璃類回收物。
清運資訊：花蓮縣環保局網站
📍花蓮市 正常清運
清運資訊：花蓮市公所臉書
📍台東縣 池上鄉垃圾車正常清運。太麻里、成功鎮垃圾車暫停清運
清運資訊：台東縣環保局網站
📍台東市 夜間垃圾車及資源回收車正常收運、定時定點垃圾暫停收運
清運資訊：台東市公所臉書
【離島】
📍連江縣 未公布
清運資訊：連江縣環保局網站
📍澎湖縣 未公布
清運資訊：澎湖縣環保局網站
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡10/10 雙十國慶日各縣市垃圾車清運情形
【北部】
📍基隆市 正常收運
清運資訊查詢：基隆清運便民查詢網
📍台北市 未公布
清運資訊查詢：台北市環保局網站、台北市環保局臉書
📍新北市 正常收運
清運資訊查詢：新北樂圾車網站
📍桃園市 正常收運
清運資訊查詢：桃園市環保局網站，或下載桃園垃圾車App
📍新竹縣 湖口鄉、橫山鄉暫停收運
清運資訊：新竹縣環保局網站
📍新竹市 未公布
清運資訊：新竹市清運車便民查詢網
【中部】
📍苗栗縣 公館鄉正常收運、苑裡鎮暫停收運
清運資訊：苗栗縣政府環境保護局全球資訊網
📍苗栗市 未公布
清運資訊：苗栗市公所清潔隊
📍台中市 暫停收運
清運資訊：台中市環保局網站，或下載「台中垃圾清運大車隊」App
📍彰化市 暫停收運
清運資訊：彰化市清潔隊臉書
📍彰化縣 社頭鄉上午定點垃圾車暫停收運、下午例行垃圾車正常收運
和美鎮上午定點垃圾車正常收運、下午沿線垃圾車暫停收運
溪湖鄉停止收運
埔心鄉上午定點垃圾車暫停收運、下午例行垃圾車正常收運
清運資訊：彰化縣環保局網站
📍南投縣 正常清運：草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉、水里鄉、仁愛鄉、南投市（早上定點休息、晚上正常清運）
停止清運：埔里鎮、鹿谷鄉、國姓鄉、魚池鄉、信義鄉
清運資訊：南投縣環境保護局
📍雲林縣 虎尾鎮、崙背鄉、口湖鄉、土庫鎮國慶日垃圾車暫停收運
清運資訊：雲林縣環保局網站
【南部】
📍嘉義縣 太保市正常收運
清運資訊：嘉義縣環保局網站
📍台南市 正常清運
清運資訊：台南市環保局網站
📍高雄市 正常收運
清運資訊：高雄市環保局網站
📍屏東縣 佳冬鄉暫停收運、萬巒鄉正常清運
清運資訊：屏東縣環保局
📍屏東市 垃圾車與回收車正常清運、大型垃圾暫停一天
清運資訊：屏東市公所臉書
【東部】
📍宜蘭縣 未公布
清運資訊：宜蘭垃圾車App網頁版
📍花蓮縣 吉安鄉正常清運。玉里鎮垃圾車上午停收、下午收資源回收，晚上收家戶垃圾及玻璃類回收物。
清運資訊：花蓮縣環保局網站
📍花蓮市 正常清運
清運資訊：花蓮市公所臉書
📍台東縣 池上鄉垃圾車正常清運。太麻里、成功鎮垃圾車暫停清運
清運資訊：台東縣環保局網站
📍台東市 夜間垃圾車及資源回收車正常收運、定時定點垃圾暫停收運
清運資訊：台東市公所臉書
【離島】
📍連江縣 未公布
清運資訊：連江縣環保局網站
📍澎湖縣 未公布
清運資訊：澎湖縣環保局網站