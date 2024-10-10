今（10）雙十國慶日，是2024年最後一個國定假日，不過今年國慶日沒有放連假，明天星期五還要上班！「國慶日有垃圾車嗎？」全台各縣市國慶日垃圾回收清運資訊，《NOWnews今日新聞》為讀者一次整理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據各縣市環保局資料顯示，多數縣市固定在周三、周日以及公告的春節連續假期停收垃圾，國定假日皆有清運垃圾。颱風等天然災害發生時，會再另行公告垃圾車清運情形、是否停收。此外，各縣市多有垃圾車App可下載，也可掌握最新垃圾車清運路線、動態與異動。如有異動依各縣市政府公告為主

🟡10/10 雙十國慶日各縣市垃圾車清運情形

【北部】

📍基隆市　正常收運
清運資訊查詢：基隆清運便民查詢網

▲基隆市國慶日垃圾車正常收運。（圖／基隆市環境保護局提供）
▲基隆市國慶日垃圾車正常收運。（圖／基隆市環境保護局提供）
📍台北市　未公布
清運資訊查詢：台北市環保局網站台北市環保局臉書

📍新北市　正常收運
清運資訊查詢：新北樂圾車網站

▲新北市國慶日垃圾車正常收運。（圖／新北i環保臉書）
▲新北市國慶日垃圾車正常收運。（圖／新北i環保臉書）
📍桃園市　正常收運
清運資訊查詢：桃園市環保局網站，或下載桃園垃圾車App

▲桃園市國慶日垃圾車正常收運。（圖／桃園護守桃花源臉書）
▲桃園市國慶日垃圾車正常收運。（圖／桃園護守桃花源臉書）
📍新竹縣　湖口鄉、橫山鄉暫停收運
清運資訊：新竹縣環保局網站

▲新竹縣湖口鄉國慶日垃圾車暫停收運。（圖／湖口鄉公所提供）
▲新竹縣湖口鄉國慶日垃圾車暫停收運。（圖／湖口鄉公所提供）

▲新竹縣橫山鄉國慶日垃圾車暫停收運。（圖／橫山鄉公所提供）
▲新竹縣橫山鄉國慶日垃圾車暫停收運。（圖／橫山鄉公所提供）
📍新竹市　未公布
清運資訊：新竹市清運車便民查詢網

【中部】

📍苗栗縣　公館鄉正常收運、苑裡鎮暫停收運
清運資訊：苗栗縣政府環境保護局全球資訊網

▲苗栗縣公館鄉國慶日垃圾車正常收運。（圖／公館鄉公所提供）
▲苗栗縣公館鄉國慶日垃圾車正常收運。（圖／公館鄉公所提供）
▲苗栗縣苑裡鎮國慶日垃圾車暫停收運。（圖／苑裡鎮公所提供）
▲苗栗縣苑裡鎮國慶日垃圾車暫停收運。（圖／苑裡鎮公所提供）
📍苗栗市　未公布
清運資訊：苗栗市公所清潔隊

📍台中市　暫停收運
清運資訊：台中市環保局網站，或下載「台中垃圾清運大車隊」App

▲台中市國慶日垃圾車暫停收運。（圖／台中好環保臉書）
▲台中市國慶日垃圾車暫停收運。（圖／台中好環保臉書）
📍彰化市　暫停收運
清運資訊：彰化市清潔隊臉書

▲彰化市國慶日垃圾車暫停收運，11日提早1小時清運。（圖／彰化市清潔隊臉書）
▲彰化市國慶日垃圾車暫停收運，11日提早1小時清運。（圖／彰化市清潔隊臉書）
📍彰化縣　社頭鄉上午定點垃圾車暫停收運、下午例行垃圾車正常收運
                   和美鎮上午定點垃圾車正常收運、下午沿線垃圾車暫停收運
                   溪湖鄉停止收運
                   埔心鄉上午定點垃圾車暫停收運、下午例行垃圾車正常收運
清運資訊：彰化縣環保局網站

▲彰化縣社頭鄉上午定點垃圾停收，下午例行垃圾車正常收運。（圖／社頭鄉公所臉書）
▲彰化縣社頭鄉上午定點垃圾停收，下午例行垃圾車正常收運。（圖／社頭鄉公所臉書）
▲彰化縣和美鎮上午定點垃圾正常，下午例行垃圾車暫停收運。（圖／和美鎮公所臉書）
▲彰化縣和美鎮上午定點垃圾正常，下午例行垃圾車暫停收運。（圖／和美鎮公所臉書）
▲彰化縣溪湖鎮雙十國慶日垃圾車暫停收運。（圖／溪湖鎮公所臉書）
▲彰化縣溪湖鎮雙十國慶日垃圾車暫停收運。（圖／溪湖鎮公所臉書）
📍南投縣　正常清運：草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉、水里鄉、仁愛鄉、南投市（早上定點休息、晚上正常清運）
                   停止清運：埔里鎮、鹿谷鄉、國姓鄉、魚池鄉、信義鄉
清運資訊：南投縣環境保護局

▲南投縣雙十國慶日垃圾車收運情形一覽。（圖／南投縣環保局提供）
▲南投縣雙十國慶日垃圾車收運情形一覽。（圖／南投縣環保局提供）
📍雲林縣　虎尾鎮、崙背鄉、口湖鄉、土庫鎮國慶日垃圾車暫停收運
清運資訊：雲林縣環保局網站

▲雲林縣虎尾鎮國慶日垃圾車暫停收運。（圖／虎尾鎮公所提供）
▲雲林縣虎尾鎮國慶日垃圾車暫停收運。（圖／虎尾鎮公所提供）
▲雲林縣口湖鄉國慶日垃圾車暫停收運。（圖／口湖鄉公所提供）
▲雲林縣口湖鄉國慶日垃圾車暫停收運。（圖／口湖鄉公所提供）
【南部】

📍嘉義縣　太保市正常收運
清運資訊：嘉義縣環保局網站

▲嘉義縣太保市國慶日垃圾車正常清運。（圖／太保市公所臉書）
▲嘉義縣太保市國慶日垃圾車正常清運。（圖／太保市公所臉書）
📍台南市　正常清運
清運資訊：台南市環保局網站

▲台南市國慶日垃圾車正常清運。（圖／台南市環保局提供）
▲台南市國慶日垃圾車正常清運。（圖／台南市環保局提供）
📍高雄市　正常收運
清運資訊：高雄市環保局網站

📍屏東縣　佳冬鄉暫停收運、萬巒鄉正常清運
清運資訊：屏東縣環保局

▲屏東縣佳冬鄉國慶日垃圾車暫停清運。（圖／佳冬鄉公所提供）
▲屏東縣佳冬鄉國慶日垃圾車暫停清運。（圖／佳冬鄉公所提供）
▲屏東縣萬巒鄉國慶日垃圾車正常清運。（圖／萬巒鄉公所提供）
▲屏東縣萬巒鄉國慶日垃圾車正常清運。（圖／萬巒鄉公所提供）
📍屏東市　垃圾車與回收車正常清運、大型垃圾暫停一天
清運資訊：屏東市公所臉書

▲屏東市國慶日垃圾車正常清運。（圖／屏東市公所臉書）
▲屏東市國慶日垃圾車正常清運。（圖／屏東市公所臉書）
【東部】

📍宜蘭縣　未公布
清運資訊：宜蘭垃圾車App網頁版

📍花蓮縣　吉安鄉正常清運。玉里鎮垃圾車上午停收、下午收資源回收，晚上收家戶垃圾及玻璃類回收物。
清運資訊：花蓮縣環保局網站


▲花蓮縣吉安鄉國慶日垃圾車正常清運。（圖／吉安鄉公所提供）
▲花蓮縣吉安鄉國慶日垃圾車正常清運。（圖／吉安鄉公所提供）
📍花蓮市　正常清運
清運資訊：花蓮市公所臉書


▲花蓮市國慶日垃圾車正常清運。（圖／花蓮市公所臉書）
▲花蓮市國慶日垃圾車正常清運。（圖／花蓮市公所臉書）
📍台東縣　池上鄉垃圾車正常清運。太麻里、成功鎮垃圾車暫停清運
清運資訊：台東縣環保局網站

▲台東縣池上鄉國慶日垃圾車正常清運。（圖／池上鄉公所臉書）
▲台東縣池上鄉國慶日垃圾車正常清運。（圖／池上鄉公所臉書）
📍台東市　夜間垃圾車及資源回收車正常收運、定時定點垃圾暫停收運
清運資訊：台東市公所臉書

▲台東市國慶日夜間垃圾車及資源回收車正常收運，但定時定點垃圾則暫停收運。（圖／台東市公所臉書）
▲台東市國慶日夜間垃圾車及資源回收車正常收運，但定時定點垃圾則暫停收運。（圖／台東市公所臉書）
【離島】

📍連江縣　未公布
清運資訊：連江縣環保局網站

📍澎湖縣　未公布
清運資訊：澎湖縣環保局網站

寒露7-11美式買一送一！國慶日買10送10可寄杯　全家濃拿鐵10元喝

全家霜淇淋買一送一等到了！國慶日拿鐵半價喝　寄杯美式買10送10

10/10國慶日最強景點找到了！「超巨大國旗」藏這　外國人都看見

北台灣出門要帶傘！氣象署：「3地區」雨下最兇　國慶日天氣出爐

關鍵字