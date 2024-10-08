寒露深秋大啖螃蟹吃到飽！食欲之秋總是令人胃口大開，國人喜愛的「Buffet天花板」饗A Joy，秋季推出「秋韻餐詩」主題新菜，精選當令肥美的秋蟹、栗子以詩意入菜，除了必吃現烤帝王蟹腳、雪蟹腳、炙燒松葉蟹握壽司等8種人氣螃蟹料理，推薦「紅蟳蝦膏煨年糕」、「甜莓甘露梨佐帝王蟹乳酪沙拉」等12強新品上菜開箱一次看。
隨季節轉換，饗A Joy餐檯也捎來秋意，資深研發主廚魏景振以「秋韻餐詩」為題，援引白居易《內鄉村路作》末段「棗赤梨紅稻穗黃」詩意入菜，精選當令栗子、紅棗、蘋果、甘露梨，烘托秋蟹之肥美。
除了造訪饗A Joy必吃現烤帝王蟹腳、雪蟹腳、炙燒松葉蟹握壽司等8種人氣螃蟹料理，秋季首推「紅蟳蝦膏煨年糕」，裹上薄粉油炸的新鮮紅蟳，拌入3:1紅麴醬與甜麵醬、蝦膏油醬等滋味，與寧波年糕一同煨燜至鹹甜入味，誘人色澤讓人食指大動。而靈感源自丹麥傳統香料越橘汁的「甜莓甘露梨佐帝王蟹乳酪沙拉」，改以甜菜取代、與蔓越莓打成胭脂紅色醬汁，為時令台灣甘露梨切片染上秋意，再包覆起國人最愛的帝王蟹拌製北海道十勝奶油乳酪而成帝王蟹起士餡，清新爽脆口感裡有著飽滿海味。
身為彰化人的饗A Joy資深研發主廚詹喜森，將彰化肉圓轉化為「紅玉棗香小肉圓」，以梅花豬肉、綠竹筍、蝦米、干貝與香菇剁碎拌炒成內餡，純手工包入以糯米磨成的漿中，底部舖上秋季盛產的紅棗薄片，淋上以海山醬、味噌及番茄醬調製而成的蜜醬，酸甜帶有紅棗果香。「炊鴨蘋果燉飯」則將醃漬過的鴨胸用鴨油煎至四面金黃、鎖住肉汁，再放入蒸烤箱內蒸炊鬆軟後切成薄片，蘋果的清甜與鴨肉鹹香意外和諧。
還有關西大阪常見的「炙燒鯖魚棒壽司」，秋季「回鰹」必吃的「鰹魚半敲燒」、肥美飽滿的「秋刀魚鳴門卷」，喜慶意味濃厚的「百合根海老握壽司」、「鯷魚蒜漬櫛瓜湯」等季節限定美味。
甜點研發主廚林佳瑩重新詮釋經典蒙布朗，發想自台灣糖炒栗子而實現的「黑糖栗子塔」，炒香黑糖製成香緹奶油，並以栗子泥搭配甘栗仁取代原本法式甜點中的糖漬栗子，降低甜膩感；再把適合秋季養身的冰糖水梨銀耳羹，變奏成「桂花甘露梨慕斯」，使用當季盛產的甘露梨搭配新鮮白木耳及冰糖，慢煮出充滿膠質的內餡，風味淡雅。
饗A Joy的「山境」空間也點綴以芒草秋裝，選以六款之多的芒草在藝術造景「珍山」中，有如激起銀白海浪，重現台灣第一高峰臨場感，也呼應著大片落地窗外縹緲的雲霧仙境。
另外，王品集團也鎖定秋蟹時節推出「金秋蟹逅」寵客優惠，即日起至10月31日，到「王品牛排」內用消費2客套餐，出示活動畫面，款待「軟殼蟹鮑魚海鮮盤」1份；即日起至10月31日，平日到全台「夏慕尼」享用2客單人套餐或1客雙人套餐，出示「國師」活動指定畫面，則當場免費款待「波士頓龍蝦」1隻（價值1200元）。
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除了造訪饗A Joy必吃現烤帝王蟹腳、雪蟹腳、炙燒松葉蟹握壽司等8種人氣螃蟹料理，秋季首推「紅蟳蝦膏煨年糕」，裹上薄粉油炸的新鮮紅蟳，拌入3:1紅麴醬與甜麵醬、蝦膏油醬等滋味，與寧波年糕一同煨燜至鹹甜入味，誘人色澤讓人食指大動。而靈感源自丹麥傳統香料越橘汁的「甜莓甘露梨佐帝王蟹乳酪沙拉」，改以甜菜取代、與蔓越莓打成胭脂紅色醬汁，為時令台灣甘露梨切片染上秋意，再包覆起國人最愛的帝王蟹拌製北海道十勝奶油乳酪而成帝王蟹起士餡，清新爽脆口感裡有著飽滿海味。
身為彰化人的饗A Joy資深研發主廚詹喜森，將彰化肉圓轉化為「紅玉棗香小肉圓」，以梅花豬肉、綠竹筍、蝦米、干貝與香菇剁碎拌炒成內餡，純手工包入以糯米磨成的漿中，底部舖上秋季盛產的紅棗薄片，淋上以海山醬、味噌及番茄醬調製而成的蜜醬，酸甜帶有紅棗果香。「炊鴨蘋果燉飯」則將醃漬過的鴨胸用鴨油煎至四面金黃、鎖住肉汁，再放入蒸烤箱內蒸炊鬆軟後切成薄片，蘋果的清甜與鴨肉鹹香意外和諧。
還有關西大阪常見的「炙燒鯖魚棒壽司」，秋季「回鰹」必吃的「鰹魚半敲燒」、肥美飽滿的「秋刀魚鳴門卷」，喜慶意味濃厚的「百合根海老握壽司」、「鯷魚蒜漬櫛瓜湯」等季節限定美味。
甜點研發主廚林佳瑩重新詮釋經典蒙布朗，發想自台灣糖炒栗子而實現的「黑糖栗子塔」，炒香黑糖製成香緹奶油，並以栗子泥搭配甘栗仁取代原本法式甜點中的糖漬栗子，降低甜膩感；再把適合秋季養身的冰糖水梨銀耳羹，變奏成「桂花甘露梨慕斯」，使用當季盛產的甘露梨搭配新鮮白木耳及冰糖，慢煮出充滿膠質的內餡，風味淡雅。
饗A Joy的「山境」空間也點綴以芒草秋裝，選以六款之多的芒草在藝術造景「珍山」中，有如激起銀白海浪，重現台灣第一高峰臨場感，也呼應著大片落地窗外縹緲的雲霧仙境。
另外，王品集團也鎖定秋蟹時節推出「金秋蟹逅」寵客優惠，即日起至10月31日，到「王品牛排」內用消費2客套餐，出示活動畫面，款待「軟殼蟹鮑魚海鮮盤」1份；即日起至10月31日，平日到全台「夏慕尼」享用2客單人套餐或1客雙人套餐，出示「國師」活動指定畫面，則當場免費款待「波士頓龍蝦」1隻（價值1200元）。