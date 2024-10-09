我是廣告 請繼續往下閱讀

▲家事達人陳映如提醒，裝啤酒、拿來誘捕蟑螂的陷阱瓶，一定要靠牆斜放，才能讓蟑螂有去無回。（圖／翻攝陳映如臉書）

▲女網友分享和同事殺蟑螂戰績，堆滿1/3畚斗的屍體最後全被沖入馬桶。（圖／翻攝Threads）

「想要對每位喜愛雙月的貴賓負責！」雙月食品社主打燉雞湯，連續7年獲《米其林指南》必比登推薦，因被消費者發現外送小白菜餐點中有蟑螂，嗆「無法杜絕蟑螂，就不要開店」，而雙月食品社昨（8）深夜突然宣布立刻關閉青島店以示負責。地表最強生物蟑螂究竟要怎樣才能消滅？找專業殺蟲公司來又要多少錢？《NOWnews今日新聞》為讀者一次整理。「雙月食品社」主打為家人料理的傳統好味道，以台灣在地食材燉煮養生雞湯、油飯、麵食等餐點圈粉無數，全台原有包含桃園機場店共有12家分店，如今創始的青島店關閉，只剩11間。而青島店在Google評論上，收穫超過2萬則評論獲得4.8顆星，椒芝麵、雞湯都是饕客心頭好。家事達人陳映如曾分享，裝有黑啤酒的「陷阱玻璃瓶」，放在家中洗衣間並靠牆斜放，或是蟑螂最常出沒處，一夜後必有所獲。也有網友分享加強版，在瓶中放餿水，一次誘捕爆大量。過去也曾有日本專家表示，蟑螂最怕的味道有「丁香、薄荷、檸檬草、迷迭香等」，另外薰衣草、印度苦楝樹、尤加利、肉桂及澳洲茶樹也可以讓小強退散。網友分享心中最強的滅蟑神器，多數推薦全聯可購得的德國「一點絕」凝膠鉺劑。官方提醒，蟑螂怕光，使用時要點對地方，特別是櫥櫃、抽屜、電器用品的陰暗縫隙內。網友大推「在家裡角落、廚房點一下，可撐2到3年都沒有蟑螂」。另外也有不少人推薦「ECOGEL易克捷」、「好環境 加強型環境清潔劑」，甚至是水煙式殺蟲劑。根據PRO 360達人網資訊指出，除蟲公司在進行滅蟑工程時，一般會使用藥劑對空間或是角落進行噴灑，也會搭配配餌劑放置在蟑螂行徑的路線上，誘使蟑螂食用而死亡。在價格方面，蟑螂防治的費用多為以次計價，一次費用約為2500元至5000元之間，若需要長期的防治，則需另外報價。專業清潔公司潔客幫也指出，一般居家或辦公室環境，建議半年或一年請消毒公司一次； 營業場所建議每月或每季請消毒公司一次。除蟑螂、除螞蟻、除跳蚤藥性可持續14天。費用部分，單次除蟲30坪以下1880元、31~60坪2980元、61~90坪則是4280元，90坪以上另外報價。