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▲西門町商圈所屬的西門站平均每天有１3萬人進出，今年8月遊客數創221萬人次紀錄。（圖／臺北旅遊網）

▲台北101大樓裡的阻尼器，被一票外籍遊客認為是最大看點，風景只是附加。（圖／臺北旅遊網）

台北市2024年8月景點排行（人次）





▲台北市2024年8月前20強景點排行榜。（圖／臺北市觀光傳播局統計資料庫）

西門町1896年就有電影院





▲幸福堂是西門町知名排隊美食，主打黑糖珍奶飲品，先前凱米颱風來襲時，記者直擊饕客無畏風雨就是要吃。（圖／記者朱永強攝）

西門町推薦小吃美食、景點一次看





▲西門町的阿宗麵線一年四季都顧客絡繹不絕。（圖／記者葉盛耀攝）

▲詹記麻辣火鍋選在西門町大世界商業大樓（前身為大世界戲院）的地下一樓開新店，晚上經過大樓一樓，即可看見復古風格的霓虹燈招牌。（圖／記者葉盛耀攝）

西門町周邊停車場（資料來源：臺北旅遊網）





台北市最強景點發生變化了！全世界排名第11高的台北101大樓，在今年初擊敗國父紀念館、松菸，奪下「台北最強景點」冠軍寶座，不過還沒坐熱，寶座就被「西門町商圈」搶走。根據臺北市觀光傳播局最新統計，西門町商圈8月狂吸221萬人次，比台北101還要多百萬人次，十分驚人。據統計，今年1月至7月累計來台旅客高達435萬2775人次，較去年同期成長34.7%。旅客以來自日本（占15.7%）、香港（占15.5%）及韓國（占12.9%）最多。台北101大樓在今年1月，終於擊敗國父紀念館、松菸，奪下「台北最強景點」頭銜。近期就連英國網友都在國外論壇「Reddit」上發問，「台北101值得去嗎？」引發國外網友狂推，直言「能在101看到風阻尼球真的很讓人興奮，風景是附加的」。不過，根據臺北市觀傳局最新統計，今年8月全市48個景點中，台北101被西門町商圈擠下冠軍寶座。西門町商圈8月觀光客總計為221萬6223人次、台北101為117萬1611人次，而松山文創園區（松菸）則以88萬9709人次排第3名。2023年台北最夯的國父紀念館則被擠到第20名去了。1.西門町商圈 221萬62232.台北101 117萬16113.松山文創園區 88萬97094.陽明公園(陽明山) 49萬72335.國立臺灣科學教育館 46萬47816.華山1914文化創意產業園區 42萬77197.國立中正紀念堂 30萬36878.西門紅樓 29萬04139.臺北市立兒童新樂園 26萬226110.市立動物園 21萬194011.行天宮 20萬563012.國立故宮博物院 16萬110413.市立天文科學教育館 15萬880114.臺北表演藝術中心 14萬254215.台北植物園 11萬316516.國立臺灣博物館 10萬203817.臺北自來水園區 9萬163518.龍山寺 7萬611919.大龍峒保安宮 6萬994120.國立國父紀念館 6萬1765由於西門町觀光人數實在太驚人，記者也向臺北市觀傳局進行查證。觀傳局回覆表示，西門町商圈是今年5月底才新增納入統計，在此前的人數都是回溯登陸，因此若查詢今年初的資料也會出現單月超過200萬人次的數據。登榜即奪冠的「西門町商圈」有百年歷史。1896年，這裡有了第一家戲院「東京亭」，1922年時，正式以「西門町」為名。西門町早期最主要的商業活動正是電影院，百貨業與其他娛樂場所如金萬年冰宮（已在1999年歇業）接力，讓西門町成為年輕人的聖地。西門町商圈在Google評論中獲4.4顆星高評價（滿分5顆星），共有超過8000則留言。國內外旅客對西門町的評價都很高，「很熱鬧、人潮也很多，吃吃喝喝應有盡有，看街頭藝人的表演，再到有名的彩虹地景拍拍網美照，完美」。📍老天祿滷味📍幸福堂📍阿宗麵線📍蜂大咖啡📍成都楊桃冰📍麻辣蔥抓餅📍西門紅樓📍萬年大樓📍六號彩虹📍電影公園📍美國街📍西本願寺今年也有不少餐飲品牌進駐西門町展店，包含刁民酸菜魚、築間麻辣火鍋、門前隱味牛肉麵、詹記麻辣火鍋、王品集團韓式燒肉「金咕韓式原塊烤肉」等都來插旗。📍嘟嘟房 西門漢口場($50 / 小時)，距離 84 公尺📍福星停車場($40 / 30 分鐘)，距離 134 公尺📍台灣聯通阿曼TIT場($40 / 小時)，距離 162 公尺📍錢櫃新聲停車場($40 / 累進)，距離 203 公尺📍新光育樂股份有限公司獅子林停車場($40 / 小時)，距離 206 公尺