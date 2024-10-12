台北市最強景點發生變化了！全世界排名第11高的台北101大樓，在今年初擊敗國父紀念館、松菸，奪下「台北最強景點」冠軍寶座，不過還沒坐熱，寶座就被「西門町商圈」搶走。根據臺北市觀光傳播局最新統計，西門町商圈8月狂吸221萬人次，比台北101還要多百萬人次，十分驚人。
據統計，今年1月至7月累計來台旅客高達435萬2775人次，較去年同期成長34.7%。旅客以來自日本（占15.7%）、香港（占15.5%）及韓國（占12.9%）最多。
台北101大樓在今年1月，終於擊敗國父紀念館、松菸，奪下「台北最強景點」頭銜。近期就連英國網友都在國外論壇「Reddit」上發問，「台北101值得去嗎？」引發國外網友狂推，直言「能在101看到風阻尼球真的很讓人興奮，風景是附加的」。
不過，根據臺北市觀傳局最新統計，今年8月全市48個景點中，台北101被西門町商圈擠下冠軍寶座。西門町商圈8月觀光客總計為221萬6223人次、台北101為117萬1611人次，而松山文創園區（松菸）則以88萬9709人次排第3名。2023年台北最夯的國父紀念館則被擠到第20名去了。
2.台北101 117萬1611
3.松山文創園區 88萬9709
4.陽明公園(陽明山) 49萬7233
5.國立臺灣科學教育館 46萬4781
6.華山1914文化創意產業園區 42萬7719
7.國立中正紀念堂 30萬3687
8.西門紅樓 29萬0413
9.臺北市立兒童新樂園 26萬2261
10.市立動物園 21萬1940
11.行天宮 20萬5630
12.國立故宮博物院 16萬1104
13.市立天文科學教育館 15萬8801
14.臺北表演藝術中心 14萬2542
15.台北植物園 11萬3165
16.國立臺灣博物館 10萬2038
17.臺北自來水園區 9萬1635
18.龍山寺 7萬6119
19.大龍峒保安宮 6萬9941
20.國立國父紀念館 6萬1765
由於西門町觀光人數實在太驚人，記者也向臺北市觀傳局進行查證。觀傳局回覆表示，西門町商圈是今年5月底才新增納入統計，在此前的人數都是回溯登陸，因此若查詢今年初的資料也會出現單月超過200萬人次的數據。
西門町商圈在Google評論中獲4.4顆星高評價（滿分5顆星），共有超過8000則留言。國內外旅客對西門町的評價都很高，「很熱鬧、人潮也很多，吃吃喝喝應有盡有，看街頭藝人的表演，再到有名的彩虹地景拍拍網美照，完美」。
📍幸福堂
📍阿宗麵線
📍蜂大咖啡
📍成都楊桃冰
📍麻辣蔥抓餅
📍西門紅樓
📍萬年大樓
📍六號彩虹
📍電影公園
📍美國街
📍西本願寺
今年也有不少餐飲品牌進駐西門町展店，包含刁民酸菜魚、築間麻辣火鍋、門前隱味牛肉麵、詹記麻辣火鍋、王品集團韓式燒肉「金咕韓式原塊烤肉」等都來插旗。
📍福星停車場($40 / 30 分鐘)，距離 134 公尺
📍台灣聯通阿曼TIT場($40 / 小時)，距離 162 公尺
📍錢櫃新聲停車場($40 / 累進)，距離 203 公尺
📍新光育樂股份有限公司獅子林停車場($40 / 小時)，距離 206 公尺
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台北101大樓在今年1月，終於擊敗國父紀念館、松菸，奪下「台北最強景點」頭銜。近期就連英國網友都在國外論壇「Reddit」上發問，「台北101值得去嗎？」引發國外網友狂推，直言「能在101看到風阻尼球真的很讓人興奮，風景是附加的」。
不過，根據臺北市觀傳局最新統計，今年8月全市48個景點中，台北101被西門町商圈擠下冠軍寶座。西門町商圈8月觀光客總計為221萬6223人次、台北101為117萬1611人次，而松山文創園區（松菸）則以88萬9709人次排第3名。2023年台北最夯的國父紀念館則被擠到第20名去了。
台北市2024年8月景點排行（人次）1.西門町商圈 221萬6223
2.台北101 117萬1611
3.松山文創園區 88萬9709
4.陽明公園(陽明山) 49萬7233
5.國立臺灣科學教育館 46萬4781
6.華山1914文化創意產業園區 42萬7719
7.國立中正紀念堂 30萬3687
8.西門紅樓 29萬0413
9.臺北市立兒童新樂園 26萬2261
10.市立動物園 21萬1940
11.行天宮 20萬5630
12.國立故宮博物院 16萬1104
13.市立天文科學教育館 15萬8801
14.臺北表演藝術中心 14萬2542
15.台北植物園 11萬3165
16.國立臺灣博物館 10萬2038
17.臺北自來水園區 9萬1635
18.龍山寺 7萬6119
19.大龍峒保安宮 6萬9941
20.國立國父紀念館 6萬1765
由於西門町觀光人數實在太驚人，記者也向臺北市觀傳局進行查證。觀傳局回覆表示，西門町商圈是今年5月底才新增納入統計，在此前的人數都是回溯登陸，因此若查詢今年初的資料也會出現單月超過200萬人次的數據。
西門町1896年就有電影院登榜即奪冠的「西門町商圈」有百年歷史。1896年，這裡有了第一家戲院「東京亭」，1922年時，正式以「西門町」為名。西門町早期最主要的商業活動正是電影院，百貨業與其他娛樂場所如金萬年冰宮（已在1999年歇業）接力，讓西門町成為年輕人的聖地。
西門町商圈在Google評論中獲4.4顆星高評價（滿分5顆星），共有超過8000則留言。國內外旅客對西門町的評價都很高，「很熱鬧、人潮也很多，吃吃喝喝應有盡有，看街頭藝人的表演，再到有名的彩虹地景拍拍網美照，完美」。
西門町推薦小吃美食、景點一次看📍老天祿滷味
📍幸福堂
📍阿宗麵線
📍蜂大咖啡
📍成都楊桃冰
📍麻辣蔥抓餅
📍西門紅樓
📍萬年大樓
📍六號彩虹
📍電影公園
📍美國街
📍西本願寺
今年也有不少餐飲品牌進駐西門町展店，包含刁民酸菜魚、築間麻辣火鍋、門前隱味牛肉麵、詹記麻辣火鍋、王品集團韓式燒肉「金咕韓式原塊烤肉」等都來插旗。
西門町周邊停車場（資料來源：臺北旅遊網）📍嘟嘟房 西門漢口場($50 / 小時)，距離 84 公尺
📍福星停車場($40 / 30 分鐘)，距離 134 公尺
📍台灣聯通阿曼TIT場($40 / 小時)，距離 162 公尺
📍錢櫃新聲停車場($40 / 累進)，距離 203 公尺
📍新光育樂股份有限公司獅子林停車場($40 / 小時)，距離 206 公尺