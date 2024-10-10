2024國慶煙火（焰火）今（10）日晚間8點，在雲林虎尾高鐵特區登場，預計施放約40分鐘、近3萬發的盛大煙火，搭配交響樂、3D浮空投影與400台無人機展演等。到雲林虎尾看國慶煙火，虎尾景點也不能錯過，雲林有間4.7星（滿分5顆星）全台最美的媽祖廟，重點是免門票，還附停車場。
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國慶煙火在雲林虎尾舉行，一說到雲林有什麼景點、好玩的地方，大家第一個想到的，就是全台灣國中小畢旅勝地「劍湖山世界」。事實上，在觀光署官方「觀光遊憩據點」中，雲林雖然只列5處景點，但是熱度不輸人，雲林「最強景點」是北港朝天宮，今年1月至7月共吸803萬1410人次到訪，劍湖山只排第4位。
Top 2.北港武德宮 641萬5583
Top 3.古坑綠色隧道 106萬2480
Top 4.劍湖山世界 45萬0270
Top 5.草嶺 31萬0100
📍虎尾鐵橋
虎尾鐵橋位在虎尾糖廠公園旁的虎尾溪上，建於日治時期，至今已有百年歷史，被列為雲林縣縣定古蹟，是國內少數行駛糖廠小火車的鐵軌橋，屬於免費景點。
在Google上獲4.2顆星高評價，遊客大讚：「走在橋上，有種跨越時空的感動」。虎尾鐵橋免門票，還附免費停車位，但數量並不多，假日需要耐心等候。
虎尾糖廠鐵橋
地址：雲林縣虎尾鎮雲73-1鄉道與中山路交叉口
電話：05-552-3218
時間：24小時開放
📍持法媽祖宮
持法宮媽祖宮擁有「最美媽祖廟」之稱，共分為８個殿，全年都有開放民眾參拜，不過對面的「石雕媽祖園區」只有大年初一到初四會開放，一年只開放4天非常難得，是不少人過年走春的必訪景點之一。
在Google評論上獲4.7顆星超高好評，到訪遊客大讚，持法媽祖宮古色古香、環境優美且乾淨，假日、平日各有其獨特美感，「如想悠遊取景擺拍，建議平日或週末前往；想感受鼎盛香火氣息，選年節期間來參拜」。更棒的是媽祖宮還附有停車場。
持法媽祖宮
地址：雲林縣虎尾鎮西園46號
電話：05-622-6020
時間：週一至日07：00～19：00
網址：持法媽祖宮臉書粉專
📍興隆毛巾觀光工廠
興隆毛巾觀光工廠是全台灣第一家創意蛋糕毛巾創始工廠，工廠把日常所用的毛巾，變化出各種的造型蛋糕及玩偶。觀光工廠規畫免費的導覽解說，也可付費體驗手作毛巾DIY活動。
為慶祝國慶煙火在虎尾舉行，興隆毛巾觀光工廠推今（10）到觀光工廠門市單筆消費滿千元，就送限定版璀璨繽紛煙火造型毛巾乙個，在臉書粉專打卡按讚再送勝利兔造型。
興隆毛巾觀光工廠
地址：雲林縣虎尾鎮埒內84-1號
電話：05-622-0559
時間：週一至日08：00～18：00
網址：興隆毛巾觀光工廠臉書粉專
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國慶煙火在雲林虎尾舉行，一說到雲林有什麼景點、好玩的地方，大家第一個想到的，就是全台灣國中小畢旅勝地「劍湖山世界」。事實上，在觀光署官方「觀光遊憩據點」中，雲林雖然只列5處景點，但是熱度不輸人，雲林「最強景點」是北港朝天宮，今年1月至7月共吸803萬1410人次到訪，劍湖山只排第4位。
觀光署「觀光遊憩據點」今年1-7月雲林景點遊客數統計Top 1.北港朝天宮 803萬1410
Top 2.北港武德宮 641萬5583
Top 3.古坑綠色隧道 106萬2480
Top 4.劍湖山世界 45萬0270
Top 5.草嶺 31萬0100
雲林虎尾3景點推薦 免門票、超好拍不過，雲林除了觀光署「觀光遊憩據點」列出的5景點外，其實有超多人氣景點，光是國慶煙火所在的虎尾就有超多景點深獲好評，《NOWnews今日新聞》列出其中3處「免門票」景點，供讀者參考。
📍虎尾鐵橋
虎尾鐵橋位在虎尾糖廠公園旁的虎尾溪上，建於日治時期，至今已有百年歷史，被列為雲林縣縣定古蹟，是國內少數行駛糖廠小火車的鐵軌橋，屬於免費景點。
在Google上獲4.2顆星高評價，遊客大讚：「走在橋上，有種跨越時空的感動」。虎尾鐵橋免門票，還附免費停車位，但數量並不多，假日需要耐心等候。
虎尾糖廠鐵橋
地址：雲林縣虎尾鎮雲73-1鄉道與中山路交叉口
電話：05-552-3218
時間：24小時開放
📍持法媽祖宮
持法宮媽祖宮擁有「最美媽祖廟」之稱，共分為８個殿，全年都有開放民眾參拜，不過對面的「石雕媽祖園區」只有大年初一到初四會開放，一年只開放4天非常難得，是不少人過年走春的必訪景點之一。
在Google評論上獲4.7顆星超高好評，到訪遊客大讚，持法媽祖宮古色古香、環境優美且乾淨，假日、平日各有其獨特美感，「如想悠遊取景擺拍，建議平日或週末前往；想感受鼎盛香火氣息，選年節期間來參拜」。更棒的是媽祖宮還附有停車場。
持法媽祖宮
地址：雲林縣虎尾鎮西園46號
電話：05-622-6020
時間：週一至日07：00～19：00
網址：持法媽祖宮臉書粉專
📍興隆毛巾觀光工廠
興隆毛巾觀光工廠是全台灣第一家創意蛋糕毛巾創始工廠，工廠把日常所用的毛巾，變化出各種的造型蛋糕及玩偶。觀光工廠規畫免費的導覽解說，也可付費體驗手作毛巾DIY活動。
為慶祝國慶煙火在虎尾舉行，興隆毛巾觀光工廠推今（10）到觀光工廠門市單筆消費滿千元，就送限定版璀璨繽紛煙火造型毛巾乙個，在臉書粉專打卡按讚再送勝利兔造型。
興隆毛巾觀光工廠
地址：雲林縣虎尾鎮埒內84-1號
電話：05-622-0559
時間：週一至日08：00～18：00
網址：興隆毛巾觀光工廠臉書粉專