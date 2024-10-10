2024國慶煙火（焰火）今（10）日晚間8點，在雲林虎尾高鐵特區登場。到雲林虎尾看國慶煙火，夜市也不能錯過，雲林有間4.5星（滿分5顆星）超高水準夜市，讓擁有31.4萬訂閱的YTR「泰國娘娘」都大讚斗六觀光夜市的美食無可匹敵。甚至有高雄網友到訪後原地傻眼，留言感嘆：「所有高雄的夜市加起來，可能都比不過一個斗六觀光夜市！」
來雲林看國慶煙火，絕對不能錯過夜市！尤其是Google評價4.5顆星、超高水準的「斗六觀光夜市」，擁有31.4萬訂閱的YouTuber「泰國娘娘」都大力推薦，大讚斗六觀光夜市美食無可匹敵，甩餅、烤魚、臭豆腐和黑糖粉圓都是必吃美食。不過，可惜的是，斗六觀光夜市只有周二、周六及周日有開。而今（10）星期四晚上，雲林有被封「最有人情味」的石榴夜市（石榴班夜市）有營業。
地點：雲林縣斗六市鎮南路421巷2號
網站：斗六觀光夜市臉書粉專
停車資訊：UNIQLO旁有提供免費停車、機車道與紅線禁止停車
斗六觀光夜市Google收穫超過3000則評論，評價4.5顆星。綜合到訪遊客意見，斗六夜市占地大、人潮滿滿，有分內用及外帶區，除了夜市美食外，還有各式完的攤位，像是打鋼珠、夾娃娃機等，「攤位大都沒有重複」。夜市周邊安排專人指揮交通，停車費約100元，不過由於人潮實在太多了，內行也提醒，開車去要有心理準備。
一名高雄網友甚至激動留言，「有幸來到新的斗六觀光夜市，真是嘆為觀止！所有高雄的夜市加起來，可能都比不過一個斗六觀光夜市！因為幾乎上每一個攤子都有他的特色，不像高雄夜市重複性太高」。
烤得酥脆的千層餅皮，夾著青椒、甜椒、碎肉，讓人食指大動。饕客建議，可加點一顆糖心蛋，讓整體的口感更上一層。
📍玄櫻拉絲流瀑玉米
老闆會在攤位上把玉米、奶油、起司在鐵板上拌炒，變成玉米瀑布，拉絲的玉米流洩而下，畫面相當療癒，口感也很美味。
📍鹽烤吳郭魚
小隻的兩個人吃剛剛好，肉質非常鮮嫩，魚肉裡面還塞了很多蔥蒜，超級好吃。是在地人大推的斗六觀光夜市必吃美食之一。
📍鼎堅甩餅捲
手工餅皮上烤爐前，在老闆手中甩來甩去，拋上烤爐烙烤，闆娘在餅上鋪滿生菜配料，有泰式雞、黑胡椒豬、卡拉雞腿、起司等多種口味，厚實一捲，大大滿足。
📍京老戴脆皮臭豆腐
中部知名臭豆腐名攤，臭豆腐外皮炸得相當酥脆，內部則保有滿滿的湯汁，外酥內嫩口感讓人一吃就愛上。他們家特製的泡菜加了蘿蔔絲，搭配臭豆腐一起吃，讓人回味無窮。
地址：雲林縣斗六市石榴路
網站：斗六石榴夜市臉書粉專
石榴夜市（石榴班夜市）和斗六觀光夜市一樣在斗六，每周只有星期四有營業，位在雲林福懋附近商圈，鄰近工業區，夜市占地不大，被封是充滿人情味的鄉村夜市。
Google評價獲3.9顆星，綜合訪客評論，石榴夜市是在地小夜市，吃喝玩樂都有，不過附近只能路邊停車，停車上不是很便利，而最大的特點是有「賣蔬果」的攤位，堪稱地方媽媽煮菜臨時缺少蔬菜食材的救急站。
相關新聞：2024國慶煙火在雲林！40分鐘煙火、觀賞點、轉播與交通接駁一次看
國慶煙火在雲林虎尾舉行，一說到雲林有什麼景點、好玩的地方，大家第一個想到的，就是全台灣國中小畢旅勝地「劍湖山世界」。事實上，在觀光署官方「觀光遊憩據點」中，雲林雖然只列5處景點，但是熱度不輸人，雲林「最強景點」是北港朝天宮，今年1月至7月共吸803萬1410人次到訪，劍湖山只排第4位。
Top 2.北港武德宮 641萬5583
Top 3.古坑綠色隧道 106萬2480
Top 4.劍湖山世界 45萬0270
Top 5.草嶺 31萬0100
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斗六觀光夜市營業時間與停車資訊營業時間：每周二、六、日 17:00~00:00
地點：雲林縣斗六市鎮南路421巷2號
網站：斗六觀光夜市臉書粉專
停車資訊：UNIQLO旁有提供免費停車、機車道與紅線禁止停車
斗六觀光夜市Google收穫超過3000則評論，評價4.5顆星。綜合到訪遊客意見，斗六夜市占地大、人潮滿滿，有分內用及外帶區，除了夜市美食外，還有各式完的攤位，像是打鋼珠、夾娃娃機等，「攤位大都沒有重複」。夜市周邊安排專人指揮交通，停車費約100元，不過由於人潮實在太多了，內行也提醒，開車去要有心理準備。
一名高雄網友甚至激動留言，「有幸來到新的斗六觀光夜市，真是嘆為觀止！所有高雄的夜市加起來，可能都比不過一個斗六觀光夜市！因為幾乎上每一個攤子都有他的特色，不像高雄夜市重複性太高」。
斗六觀光夜市必吃美食📍黃記老潼關肉夾饃
烤得酥脆的千層餅皮，夾著青椒、甜椒、碎肉，讓人食指大動。饕客建議，可加點一顆糖心蛋，讓整體的口感更上一層。
📍玄櫻拉絲流瀑玉米
老闆會在攤位上把玉米、奶油、起司在鐵板上拌炒，變成玉米瀑布，拉絲的玉米流洩而下，畫面相當療癒，口感也很美味。
📍鹽烤吳郭魚
小隻的兩個人吃剛剛好，肉質非常鮮嫩，魚肉裡面還塞了很多蔥蒜，超級好吃。是在地人大推的斗六觀光夜市必吃美食之一。
📍鼎堅甩餅捲
手工餅皮上烤爐前，在老闆手中甩來甩去，拋上烤爐烙烤，闆娘在餅上鋪滿生菜配料，有泰式雞、黑胡椒豬、卡拉雞腿、起司等多種口味，厚實一捲，大大滿足。
📍京老戴脆皮臭豆腐
中部知名臭豆腐名攤，臭豆腐外皮炸得相當酥脆，內部則保有滿滿的湯汁，外酥內嫩口感讓人一吃就愛上。他們家特製的泡菜加了蘿蔔絲，搭配臭豆腐一起吃，讓人回味無窮。
石榴夜市（石榴班夜市）營業時間、必吃美食營業時間：每周四 17:00~00:00
地址：雲林縣斗六市石榴路
網站：斗六石榴夜市臉書粉專
石榴夜市（石榴班夜市）和斗六觀光夜市一樣在斗六，每周只有星期四有營業，位在雲林福懋附近商圈，鄰近工業區，夜市占地不大，被封是充滿人情味的鄉村夜市。
Google評價獲3.9顆星，綜合訪客評論，石榴夜市是在地小夜市，吃喝玩樂都有，不過附近只能路邊停車，停車上不是很便利，而最大的特點是有「賣蔬果」的攤位，堪稱地方媽媽煮菜臨時缺少蔬菜食材的救急站。
相關新聞：2024國慶煙火在雲林！40分鐘煙火、觀賞點、轉播與交通接駁一次看
國慶煙火在雲林虎尾舉行，一說到雲林有什麼景點、好玩的地方，大家第一個想到的，就是全台灣國中小畢旅勝地「劍湖山世界」。事實上，在觀光署官方「觀光遊憩據點」中，雲林雖然只列5處景點，但是熱度不輸人，雲林「最強景點」是北港朝天宮，今年1月至7月共吸803萬1410人次到訪，劍湖山只排第4位。
觀光署「觀光遊憩據點」今年1-7月雲林景點遊客數統計Top 1.北港朝天宮 803萬1410
Top 2.北港武德宮 641萬5583
Top 3.古坑綠色隧道 106萬2480
Top 4.劍湖山世界 45萬0270
Top 5.草嶺 31萬0100