32歲「南韓小野馬」泫雅今（11）日要出嫁了！老公是前男團Highlight（舊名：BEAST）成員龍俊亨，婚宴選在「三清閣」舉辦，4minute是否會合體當伴娘？Highlight成員起光、斗俊、耀燮、東雲是否現身祝福？都受到極大關注。《NOWnews今日新聞》特別整理泫雅的介紹，除了是Wonder Girls、4minute的成員，她其實曾演過《順風婦產科》，這也是她出道17年來，唯一演過的一部戲劇。
泫雅介紹 徵選落榜50次不氣餒、成了Wonder Girls、4minute成員
泫雅的父母很支持女兒當藝人，曾陪她跑遍無數徵選，落選高達50次，最後在2007年以女團「Wonder Girls」成員出道。她會成為「Wonder Girls」的原因，是在國二時被「JYP娛樂」朴軫永相中，當年JYP一眼就發現泫雅舞蹈出色，不過「Wonder Girls」的形象與泫雅不太符合，她後來也因為身體不適退團，但跟「Wonder Girls」成員至今仍保持良好的關係，並且經常交流。
沉寂1年多後，泫雅轉到「Cube娛樂」加入女團「4minute」，而「4minute」的音樂風格嘻哈又動感，在在凸顯泫雅的性感樣貌，公司後期看準名氣讓她SOLO出道，泫雅以性感之姿推出的個人作品《Change》、《Bubble Pop!》果真打中市場；還讓她跟前知名男團BEAST成員張賢勝組男女雙人組合發行《Trouble Maker》，該曲是現今許多資深K-POP迷熟知的經典歌曲。而「4minute」也在2016年解散。
人生為唱歌跳舞而活 演過1次《順風婦產科》就拒當演員
其實泫雅在當歌手前，7歲就曾在電視劇亮相過，還是知名的喜劇《順風婦產科》；在2016年「4minute」解散後，以個人名義繼續闖蕩歌壇的泫雅，同年就在節目《柳喜烈的寫生簿》上透露，於《順風婦產科》中飾演跟美月玩沙的路人甲，「沒有台詞，就只是在那玩玩沙」。
泫雅的演藝生涯，似乎也沒考慮過當演員，2016年時，電影《哭聲》的導演羅泓軫曾希望片中千玗嬉飾演的「無名神祕女子」是由泫雅來演，導演甚至帶著劇本到泫雅的公司拜訪，希望對方能夠點頭答應演出，但泫雅鄭重拒絕，理由是「我沒有演戲的經驗，也沒有信心」。
女神情史專一 跟前任DAWN交往7年閃分、老公位置是龍俊亨的
泫雅的緋聞自出道以來就被嚴格控管，直到2018年才爆出跟「Cune娛樂」師弟團PENTAGON前成員DAWN（金曉鐘）熱戀，而且還是在2016開始交往，DAWN跟泫雅最後選擇愛情不要麵包，紛紛被「Cune娛樂」辭退，愛的相當轟轟烈烈。
2人此後放飛自我、愛得無敵高調，常在社群帳號、節目上放閃，2022年2月，泫雅也答應DAWN的求婚，但沒想到在戀情進入第7年時，同年11月30日宣布分手；恢單1年的泫雅，就在今年1月宣布脫單，對象是前同事龍俊亨，趕進度的他們也在7月宣布結婚，但否認「奉子成婚」，也在今天正式成為夫妻。
龍俊亨介紹 跟泫雅從同事變朋友、再從情侶變夫妻
龍俊亨曾是夯團BEAST的成員，BEAST成員後來都不跟「Cube娛樂」續約，最終改名Highlight繼續活動。正當事業如日中天，龍俊亨於2019年捲入鄭俊英淫蕩群組事件，他雖然沒有偷拍跟散播別人的不雅片，但龍俊亨為了保護團體宣布退出Highlight，期間經歷當兵、疫情等3年的空白期，他於2022年發專輯重新出發，2023年重啟海外巡迴演出。
他跟泫雅昔日是同門同事，今年1月從朋友變情人。他們曾合作過《Change》、《A Bitter Day》等作品，此2首歌曲是泫雅14年前在2010年、2011年發表的曲目，Rap部分剛好都由龍俊亨負責演唱，如今2人從情人變夫妻，《Change》、《A Bitter Day》也順勢成為專屬他們的「定情曲」。
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泫雅的父母很支持女兒當藝人，曾陪她跑遍無數徵選，落選高達50次，最後在2007年以女團「Wonder Girls」成員出道。她會成為「Wonder Girls」的原因，是在國二時被「JYP娛樂」朴軫永相中，當年JYP一眼就發現泫雅舞蹈出色，不過「Wonder Girls」的形象與泫雅不太符合，她後來也因為身體不適退團，但跟「Wonder Girls」成員至今仍保持良好的關係，並且經常交流。
沉寂1年多後，泫雅轉到「Cube娛樂」加入女團「4minute」，而「4minute」的音樂風格嘻哈又動感，在在凸顯泫雅的性感樣貌，公司後期看準名氣讓她SOLO出道，泫雅以性感之姿推出的個人作品《Change》、《Bubble Pop!》果真打中市場；還讓她跟前知名男團BEAST成員張賢勝組男女雙人組合發行《Trouble Maker》，該曲是現今許多資深K-POP迷熟知的經典歌曲。而「4minute」也在2016年解散。
人生為唱歌跳舞而活 演過1次《順風婦產科》就拒當演員
其實泫雅在當歌手前，7歲就曾在電視劇亮相過，還是知名的喜劇《順風婦產科》；在2016年「4minute」解散後，以個人名義繼續闖蕩歌壇的泫雅，同年就在節目《柳喜烈的寫生簿》上透露，於《順風婦產科》中飾演跟美月玩沙的路人甲，「沒有台詞，就只是在那玩玩沙」。
泫雅的演藝生涯，似乎也沒考慮過當演員，2016年時，電影《哭聲》的導演羅泓軫曾希望片中千玗嬉飾演的「無名神祕女子」是由泫雅來演，導演甚至帶著劇本到泫雅的公司拜訪，希望對方能夠點頭答應演出，但泫雅鄭重拒絕，理由是「我沒有演戲的經驗，也沒有信心」。
女神情史專一 跟前任DAWN交往7年閃分、老公位置是龍俊亨的
泫雅的緋聞自出道以來就被嚴格控管，直到2018年才爆出跟「Cune娛樂」師弟團PENTAGON前成員DAWN（金曉鐘）熱戀，而且還是在2016開始交往，DAWN跟泫雅最後選擇愛情不要麵包，紛紛被「Cune娛樂」辭退，愛的相當轟轟烈烈。
2人此後放飛自我、愛得無敵高調，常在社群帳號、節目上放閃，2022年2月，泫雅也答應DAWN的求婚，但沒想到在戀情進入第7年時，同年11月30日宣布分手；恢單1年的泫雅，就在今年1月宣布脫單，對象是前同事龍俊亨，趕進度的他們也在7月宣布結婚，但否認「奉子成婚」，也在今天正式成為夫妻。
龍俊亨介紹 跟泫雅從同事變朋友、再從情侶變夫妻
龍俊亨曾是夯團BEAST的成員，BEAST成員後來都不跟「Cube娛樂」續約，最終改名Highlight繼續活動。正當事業如日中天，龍俊亨於2019年捲入鄭俊英淫蕩群組事件，他雖然沒有偷拍跟散播別人的不雅片，但龍俊亨為了保護團體宣布退出Highlight，期間經歷當兵、疫情等3年的空白期，他於2022年發專輯重新出發，2023年重啟海外巡迴演出。
他跟泫雅昔日是同門同事，今年1月從朋友變情人。他們曾合作過《Change》、《A Bitter Day》等作品，此2首歌曲是泫雅14年前在2010年、2011年發表的曲目，Rap部分剛好都由龍俊亨負責演唱，如今2人從情人變夫妻，《Change》、《A Bitter Day》也順勢成為專屬他們的「定情曲」。