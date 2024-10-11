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▲央行第7波打炒房前2周與後2周，房屋交易網「平轉、賠售」件數變化。（圖／記者徐銘穗製表）

▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

屋主們還撐得住嗎？央行上月19日祭出第7波信用管制打炒房，掀起「金龍海嘯」，敏感的看屋族直言「最近平轉、賠售」物件變多了。房市實況究竟如何？《NOWnews今日新聞》委請591房屋交易網，針對9月19日前2周與後2周，平台「平轉、賠售」物件數量進行比對，驚見台中市增加了17.3%，。房產專家解析背後原因。591房屋交易網針對9月19日前2周與後2周，平台「平轉、賠售」物件數量進行比對，六都加新竹縣市共七大都會區中，台中市出現較明顯增幅。591房屋交易網新聞公關組組長林哲緯指出，從數據來看，央行此波打炒房可能還沒反應出來。林哲緯表示，，也蠻符合現況的，畢竟至於桃園市、高雄市雖然數據顯示「平轉、賠售」物件增幅都高於38%，但主要因樣本數量太少，能反映的真實樣貌有限。林哲緯分析認為，此外，央行國慶日前為「繼承房產、換屋」兩大族群，有條件解套，能為房市帶回多大信心也仍待觀察。擁11屋、月收租12萬元的投資客「台中一劉」日前也告訴《NOWnews今日新聞》說，確實出現不少平轉、賠售物件，但房市已出現恐慌，投資客已經全面收手，他預料這波金龍海嘯掀起的房市寒冬，至少會冷到明年二月，「年底仲介都會餓死」。