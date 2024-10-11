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2024台北國際婦幼展10月10日至13日在台北世貿一館盛大登場！備受家長信賴的兒童保健品牌小兒利撒爾將在展場應援孩子和爸媽，提供多款專為嬰幼兒設計的營養補充品，滿足不同成長階段的需求。展期間免費體驗熱門的益生菌、維生素D3、乳鐵蛋白、米果和仙貝等。現場有豐富的促銷活動與親子互動體驗，將為現場家庭帶來美好時光，新手爸媽不妨把握假期週末，參加這場年度盛典。60多年來，小兒利撒爾一直是台灣家長心中的信賴品牌。從早期耳熟能詳的廣告詞「我感冒了，媽媽不讓我出去玩～」，到如今成為兒童全方位健康護理的重要夥伴。小兒利撒爾以嚴謹高品質精神，秉持「小兒不是成人的縮小版」的理念，深信兒童需要專屬的營養補充品。其廣受好評的產品經過科學驗證，並獲多位專業醫師、藥師和營養師的高度推薦。這些專業人士強調，選擇兒童營養補充品時應注意成分透明度和安全性。小兒利撒爾的產品從原料到製程，都通過多項嚴格的檢驗與認證，包括食品GMP、HACCP及ISO9001等國際標準，確保產品的品質與安全。此次婦幼展，小兒利撒爾精選益生菌、乳鐵蛋白、維生素D3等符合幼兒日常需求的營養補充品，致力於打造兒童基礎的健康應援，幫助家長應對忙碌生活中孩子的額外營養需求。主打產品包括：活菌12和機能活菌12，有助於維持消化道健康和平衡消化力；維生素D3滴液，促進鈣質吸收，幫助骨骼發育；以及綜合乳鐵，建立兒童轉換期保護系統。此外，品牌還準備了來自日本的太田寶寶仙貝及乳酸菌夾心米果，供現場試吃，讓孩子們享受美味的同時獲得營養。若無法前往的爸爸媽媽，也可以參加為了回饋家庭，婦幼展期間，小兒利撒爾推出一系列獨家優惠與互動活動，機能活菌12大禮包組合下殺6折、乳酸菌夾心米果限時買二送一。另外，現場設有最流行的拍貼機，完成任務即有機會獲得超大方的整盒乳酸菌米果或其他精美贈品。歷年來都深受孩子歡迎的吉祥物長頸鹿Riri醬也會現身婦幼展，和大朋友小朋友合影，活動期間將照片上傳至社群平台分享，參加互動的家庭可免費獲得甜蜜蜜的超人氣Quti軟糖。不僅在市場上備受信賴，小兒利撒爾的產品也在各領域評選中獲肯定。會員滿意度高達99.9%的活菌12，連續三年榮獲世界品質大賞Monde Selection金獎，在國際食品界和會員媽媽心目中都是品質標竿。而綜合乳鐵則在媽媽寶寶最愛婦幼菁品大賞中，通過家長的實際使用心得和投票，獲得了網友推薦的寶寶保健營養品殊榮。作為台灣家喻戶曉的兒童健康品牌，小兒利撒爾始終專注於為各階段嬰、幼、童提供高品質、符合其成長需求的營養補充品。無論是現場的婦幼展體驗，還是日常生活中的營養補充，家長們都能放心選擇小兒利撒爾，讓孩子健康快樂地成長，為未來打下堅實的基礎。更多兒童營養資訊、育兒新知都在小兒利撒爾