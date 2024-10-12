台灣第一代烤雞霸主「香雞城」的手扒雞是不少六、七年級生懷念的童年美味，消失20年後，2016年一度捲土重來，在八里、新店、新莊展店，但隨著疫情陸續關門。如今，香雞城粉專公開最新「門市照」，預告「將在三重空軍一村」與日式燒烤店合作，採預約模式，限時限量販售手扒雞。饕客大喊：「好期待！」
香雞城是由養雞人陳欽樂在1984年創立，自己的雞自己賣」，帶著家人開啟台灣速食業的歷史，全盛時期全台有126家店，買烤雞附送手套、胡椒鹽，讓饕客自己用手撕著吃，名為「手扒雞」。香雞城在2000年前轉型為食品加工廠，門市陸續歇業。
手扒雞好滋味消失20年後，香雞城二代決定攜手三代重回烤雞市場，2016年在八里、新店、新莊開店，但八里店先是在2017年因租約到期結束營業，新店中正店和新莊龍安店也在2020年及2021年熄燈，香雞城又退回食品代工。
不過，香雞城招牌手扒雞將重出江湖了！香雞城國慶日（10）在臉書粉專曬出招牌人物「香雞哥」站崗照，宣告「秘密計劃倒數！香雞哥趁著雙十節來巡視一下，密切關注我們，錯過不知又要等多久！」內行一看照片就猜地點是三重空軍一村。
香雞城粉專今（12）午公布秘密計畫，就是「手扒雞快閃」，表示「我們即將在三重空軍一村，與「擺渡人29」合作，將採預約模式，限時限量販售手扒雞套餐」。香雞城強調，「年中說沒有開店是真的，會努力把好味道帶回來也是真的」，不過，確切營業時間、相關網頁均尚在建置中，粉專會再進一步公告。
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手扒雞好滋味消失20年後，香雞城二代決定攜手三代重回烤雞市場，2016年在八里、新店、新莊開店，但八里店先是在2017年因租約到期結束營業，新店中正店和新莊龍安店也在2020年及2021年熄燈，香雞城又退回食品代工。
不過，香雞城招牌手扒雞將重出江湖了！香雞城國慶日（10）在臉書粉專曬出招牌人物「香雞哥」站崗照，宣告「秘密計劃倒數！香雞哥趁著雙十節來巡視一下，密切關注我們，錯過不知又要等多久！」內行一看照片就猜地點是三重空軍一村。
香雞城粉專今（12）午公布秘密計畫，就是「手扒雞快閃」，表示「我們即將在三重空軍一村，與「擺渡人29」合作，將採預約模式，限時限量販售手扒雞套餐」。香雞城強調，「年中說沒有開店是真的，會努力把好味道帶回來也是真的」，不過，確切營業時間、相關網頁均尚在建置中，粉專會再進一步公告。
台灣烤雞霸主將重出江湖消息引發討論，網友紛紛留言「好想再吃一次」、「天啊 一定去」，還有人開始敲碗「手扒雞」、「想吃義大利麵」等經典菜單。不過，粉專證實是「手扒雞快閃」，想吃香雞城其他經典好滋味的網友們只能再等等了。