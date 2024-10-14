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▲瑀熙擁有甜美外型，今年（2024）5月無預警宣布和圈外男友結婚，9月以剖腹產的方式生下兒子「小布」。（圖／翻攝自IG＠uccu0323）

▲瑀熙在IG限時動態分享自己的減肥成果。（圖／瑀熙IG）

網紅瑀熙擁有甜美外型，今年（2024）5月無預警宣布和圈外男友結婚，9月以剖腹產的方式生下兒子「小布」，不時會在社群平台上紀錄分享產後過程和心情，如今距離生產完還不到20天，她就成功從69公斤瘦到54公斤，甩肉15公斤，她也強調這段時間不運動、不節食，曝光自己瘦身成功的最大關鍵。瑀熙在IG限時動態曬出體重機的照片，上頭寫著54公斤，她也激動寫道：「從69公斤到54公斤，剛好20天！」她透露自己在減肥的前半段時間因為有哺乳，自然就瘦得很快，但瘦到60公斤她就卡關瘦不下去了，「後面後面6公斤是靠不吃任何甜點、零食，每天喝水2500cc達成的。」由於當時剛生產完，剖腹產的傷口還沒好轉，瑀熙無法運動，如今已經好轉許多，她也慢慢能開始做一些簡單運動，希望體重可以繼續健康的往下掉，她也強調，自己沒有節食，只有固定吃少鹽少油的月子餐，有網友質疑她瘦得太快其實只是身體脫水，對此，她也耐心解釋，生完小孩之後就卸貨6公斤了，加上水腫消褪、餵母乳，2、3天時間又掉了3公斤。瑀熙反駁對方：「我每天吃的食物都是月子中心配的，超健康少鹽又少油，除此之外沒有亂吃任何東西唷。」她強調每個人的體質、代謝不同，公斤數並不是用卡路里去計算，「如果硬要說把脫水算進去，那也是可以啦，表示我身上有10幾公斤的水分，表示之前太腫了。」她曝光網友質疑她的對話紀錄，無奈直呼：「很久沒認真跟人吵架了，好啦，我就當我脫了15公斤的水好了！」