蕭敬騰和經紀人Summer（林有慧）昨（13）日補辦婚宴，席開60桌，圈內外親友超過600位，賓客的等級堪比三金典禮，而女明星們參加婚禮的穿搭也成為亮點，包括朱芯儀、魏如萱、楊謹華、香蜜拉、陳喬恩等，其中賈靜雯的穿搭被說是出席婚禮的「有禮貌穿搭」。
婚禮穿搭大PK 賈靜雯細節被讚有禮貌穿搭
蕭敬騰的婚禮眾星雲集，金曲歌后魏如萱、徐佳瑩，哈林庾澄慶、藍心湄、古巨基都上台獻唱，楊祐寧、楊謹華、陶晶瑩、賈靜雯、陳喬恩等也都是攜家帶眷出席。
而女明星的的穿搭也引來討論，朱芯儀以一身亮片禮服盛裝出席，魏如萱則不改休閒風格，陶晶瑩一家都以西裝扮相現身，胡瓜的乾女兒香蜜拉則是以粉色斜肩洋裝亮麗登場。
另外還有帥氣風格代表楊乃文、路嘉怡，楊謹華不同於其他女星，穿著兩截式的白色小洋裝，顯得格外年輕可愛，舒淇戴著帽子頗有文藝氣息，陳喬恩也和新婚老公Alan甜蜜現身，只是她的大亮片洋裝讓她看起來有些許「孕味」，被問到生子計畫，她微笑走掉，很明顯不是很想回答這個問題。
其中賈靜雯穿著平口設計的長袖洋裝，中間還有拉鍊的設計，但因為整件洋裝偏灰色系，即便性感也不會搶了新娘的風采，但也不是正黑色，加上她擦著紅色口紅搭配菱形的帶鑽耳環，被網友譽為是有禮貌穿搭，而賈靜雯這次也讓3位女兒當蕭敬騰的花童，梧桐妹穿起禮服的模樣，完全複製了媽媽的美貌。
不僅如此，賈靜雯今年以《此時此刻》入圍第59屆金鐘獎最佳女主角獎，在劇中和曾敬驊大談辦公室姐弟戀，兩人還有激情床戲，是從影以來的大突破，而曾敬驊則是以《不良執念清除師》入圍最佳男主角獎，若兩人都上台拿獎，也算是另類的「情侶同台」，除了賈靜雯之外，楊謹華也以《不良執念清除師》入圍最佳女配角獎，難怪大家會說蕭敬騰的賓客堪比三金典禮。
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蕭敬騰的婚禮眾星雲集，金曲歌后魏如萱、徐佳瑩，哈林庾澄慶、藍心湄、古巨基都上台獻唱，楊祐寧、楊謹華、陶晶瑩、賈靜雯、陳喬恩等也都是攜家帶眷出席。
而女明星的的穿搭也引來討論，朱芯儀以一身亮片禮服盛裝出席，魏如萱則不改休閒風格，陶晶瑩一家都以西裝扮相現身，胡瓜的乾女兒香蜜拉則是以粉色斜肩洋裝亮麗登場。
另外還有帥氣風格代表楊乃文、路嘉怡，楊謹華不同於其他女星，穿著兩截式的白色小洋裝，顯得格外年輕可愛，舒淇戴著帽子頗有文藝氣息，陳喬恩也和新婚老公Alan甜蜜現身，只是她的大亮片洋裝讓她看起來有些許「孕味」，被問到生子計畫，她微笑走掉，很明顯不是很想回答這個問題。
其中賈靜雯穿著平口設計的長袖洋裝，中間還有拉鍊的設計，但因為整件洋裝偏灰色系，即便性感也不會搶了新娘的風采，但也不是正黑色，加上她擦著紅色口紅搭配菱形的帶鑽耳環，被網友譽為是有禮貌穿搭，而賈靜雯這次也讓3位女兒當蕭敬騰的花童，梧桐妹穿起禮服的模樣，完全複製了媽媽的美貌。
不僅如此，賈靜雯今年以《此時此刻》入圍第59屆金鐘獎最佳女主角獎，在劇中和曾敬驊大談辦公室姐弟戀，兩人還有激情床戲，是從影以來的大突破，而曾敬驊則是以《不良執念清除師》入圍最佳男主角獎，若兩人都上台拿獎，也算是另類的「情侶同台」，除了賈靜雯之外，楊謹華也以《不良執念清除師》入圍最佳女配角獎，難怪大家會說蕭敬騰的賓客堪比三金典禮。
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