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▲朱芯儀（左1）感謝蕭敬騰和Summer在得知她罹癌時，積極地幫她找醫生，陪伴她度過化療的黑暗日子。（圖／翻攝自朱芯儀IG）

▲陶晶瑩一家以西裝亮相。（圖／記者吳翊緁攝）

▲柯佳嬿（左1）和坤達（左2）罕見同框，徐若瑄（右圖中間）和舒淇（右圖左1）、賈靜雯（右圖右1）貼臉合照。（圖／翻攝自徐若瑄IG）

▲陳喬恩（中間）穿著粉色亮片寬鬆洋裝。（圖／記者吳翊緁攝）

▲胡瓜的乾女兒香蜜拉（右）因為父母經商移民巴西，有「巴西孫芸芸」稱號。（圖／翻攝自香蜜拉IG）

▲路嘉怡（左圖）、楊乃文（右圖左1）中性打扮，楊謹華（右圖左3）穿著兩截式洋裝格外可愛。（圖／翻攝自路嘉怡、朱芯儀IG）

▲賈靜雯一家盛裝出席。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

蕭敬騰和經紀人Summer（林有慧）昨（13）日補辦婚宴，席開60桌，圈內外親友超過600位，賓客的等級堪比三金典禮，而女明星們參加婚禮的穿搭也成為亮點，包括朱芯儀、魏如萱、楊謹華、香蜜拉、陳喬恩等，其中被說是出席婚禮的「有禮貌穿搭」。蕭敬騰的婚禮眾星雲集，金曲歌后魏如萱、徐佳瑩，哈林庾澄慶、藍心湄、古巨基都上台獻唱，楊祐寧、楊謹華、陶晶瑩、賈靜雯、陳喬恩等也都是攜家帶眷出席。而女明星的的穿搭也引來討論，朱芯儀以一身亮片禮服盛裝出席，魏如萱則不改休閒風格，陶晶瑩一家都以西裝扮相現身，胡瓜的乾女兒香蜜拉則是以粉色斜肩洋裝亮麗登場。另外還有帥氣風格代表楊乃文、路嘉怡，楊謹華不同於其他女星，穿著兩截式的白色小洋裝，顯得格外年輕可愛，舒淇戴著帽子頗有文藝氣息，陳喬恩也和新婚老公Alan甜蜜現身，只是她的大亮片洋裝讓她看起來有些許「孕味」，被問到生子計畫，她微笑走掉，很明顯不是很想回答這個問題。其中賈靜雯穿著平口設計的長袖洋裝，中間還有拉鍊的設計，但因為整件洋裝偏灰色系，即便性感也不會搶了新娘的風采，但也不是正黑色，加上她擦著紅色口紅搭配菱形的帶鑽耳環，被網友譽為是有禮貌穿搭，而賈靜雯這次也讓3位女兒當蕭敬騰的花童，梧桐妹穿起禮服的模樣，完全複製了媽媽的美貌。不僅如此，賈靜雯今年以《此時此刻》入圍第59屆金鐘獎最佳女主角獎，在劇中和曾敬驊大談辦公室姐弟戀，兩人還有激情床戲，是從影以來的大突破，而，若兩人都上台拿獎，也算是另類的「情侶同台」，除了賈靜雯之外，楊謹華也以《不良執念清除師》入圍最佳女配角獎，難怪大家會說蕭敬騰的賓客堪比三金典禮。