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萬國通路迎來45週年里程碑，週年之際為露營愛好者打造專屬旅行夥伴，特別推出2024年度新品。自10月17日至11月17日，也將舉辦週年慶活動，以多重優惠回饋消費者長期支持。萬國通路指出，此次針對戶外咖推出的KK74 OUTDOOR風格行李箱，是因應戶外露營趨勢而精心打造的創新產品，更榮獲2024年紅點設計獎的肯定。KK74的設計靈感源於現代人對露營等戶外活動的熱愛，融合了實用性和便利性。包括行李箱背面的飲料置物架，方便隨時取用飲品；頂部放置盤及正面的圓形凹槽設計可放置食物、飲料，讓行李箱搖身一變成為小型桌子；內裝多功能掛式隔板可分類收納物品，以及泡腳掛勾、採用更順滑、靜音的溜冰輪等。為慶祝45週年，萬國通路策劃豐富的優惠活動。活動期間，全館商品享85折優惠，單筆消費滿1111元再折111元。單筆消費滿5111元即可獲贈限量的可收納式環保購物袋，不僅實用，更呼應了露營的永續環保理念。此外，購買行李箱的顧客，還可以999元的優惠價格加購KK67手提箱，為旅行增添更多便利。萬國通路自1979年創立以來，不僅專注於自有品牌的發展，多年來為TUMI、Samsonite、Porsche Design等國際知名品牌提供代工服務。品牌邁入第45個年頭，經歷多個關鍵時刻：1992年成為業界唯一獲得「國家最佳產品設計獎」的品牌，其後公司成功上市，並在台南歸仁設立全台首座行李箱觀光工廠。憶起2020年的疫情挑戰，萬國通路說道：當時迅速研發出全球首款TPO抗菌材質行李箱，同時積極拓展產品線，推出多款適合短途旅行和日常使用的背包、提袋。萬國通路還進軍電商平台如MOMO、PCHOME、蝦皮等，並與高鐵、飯店業展開異業合作。2024年，跨界與插畫家、IP如小虎、霹靂吉利聯名，推出別具特色的行李箱與旅行配件，展現品牌的創新精神和市場適應能力。早期產品以商務風格為主，方便攜帶筆電和文件。萬國通路認為今年推出的新品KK74是一次重要突破，首次涉足戶外露營市場，為戶外愛好者量身打造功能性行李箱，未來將繼續拓展產品線的多樣性，同時持續提升現有產品，如開發避震輪提升移動便利性、在箱體外殼增添實用掛勾等，以及往後與不同品牌聯名合作時，嘗試朝不同的功能方向開發新品。