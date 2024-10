我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LNG 韓援中路 Scout (李汭燦)在世界賽前一度被中國法院禁止出境。(圖/X@lolesports)

▲LNG 在瑞士輪以3-0的成績晉級8強。(圖/X@lolesports)

▲WBG 在本次世界賽的狀態不佳,一路打得跌跌撞撞,最後階段才驚險晉級8強。(圖/X@lolesports)

▲英雄聯盟8強淘汰賽日程。(圖/X@@lolesports)

2024 LOL《英雄聯盟》S14世界賽正式進入高潮,今(17)日開始將一連5天進行殘酷的8強「淘汰賽」,比賽舉辦地點也轉往法國巴黎,目前剩下來的8位強者已經沒有任何退路,將在 BO5直接正面對決擊敗對手才能晉級4強,今(17)晚率先登場的就是相當刺激的中國戰隊內戰,由 LPL 第三種子 LNG 對決第四種子 WBG。本次世界賽中 LNG 是以 LPL 第三種子的身分出賽,但是在上階段的瑞士制賽事中,以絕佳的狀況依序在 BO1 擊敗北美TL、中國LPL第一種子BLG,以及在晉級的 BO3 賽中橫掃韓國第三種子DK,韓援中路選手 Scout 的亮眼發揮可說是 LNG 近況絕佳的關鍵因素。事實上, LNG 在本次世界賽開始之前可說是經歷了風風雨雨,因為陣中韓援中路 Scout (李汭燦)與前東家 EDG 正在打與選手合約有關的民事訴訟,而被法院限制出境,當時 LNG 一度打算租借 JDG 中路 Yagao ,申請也獲得 Riot 官方同意。但到了最後關鍵時刻,Scout 終於湊齊法院要求的 500 多萬元人民幣(約新台幣 2000 萬)的保證金,才讓限制出境令被取消,並飛往韓國與戰隊會合。另一隻戰隊 WBG ,則是去年英雄聯盟 S13 世界賽的亞軍隊伍,他們在去年決賽被 T1 以 3:0 橫掃,後續陣中冠軍(S9)韓援 TheShy 就宣布休息,今年的賽事 WBG 也簽下另一位上路Breathe(呼吸哥),打野則從原本的Weiwei換成韓援Tarzan,中、下路則無變動。不過 WBG 在本次世界賽的狀態不佳,可說是打得跌跌撞撞,在瑞士輪階段先是輸給韓國LCK第一種子 GENG ,隨後在 0-1 組別打敗 TL ,又在 1-1 組輸給 G2 ,進入 1-2 組打 BO3 贏過歐洲第二 FNC ,最後在2-2晉級8強的最後 BO3 中,以2:1贏下狀態更慘的韓國第三種子 DK。因此今(17)日晚間 LNG 對決 WBG 的賽事當中,多數玩家較看好隊伍📍8強賽淘汰賽日程🟡10/17(BO5)⚔️20:00- LNG vs. WBG🟡10/18(BO5)⚔️20:00- HLE vs. BLG🟡10/19(BO5)⚔️20:00- TES vs. T1🟡10/20(BO5)⚔️20:00- GEN vs. FLY📍Twitch: 中文台 📍Youtube: 中文台 📍PSG遭逆轉止步瑞士輪!PCS最後一舞落幕 主播JR落淚 (點此連結) 📍PSG vs BLG賽前分析!8強希望快破滅 Betty要站出來 (點此連結) 📍T1強碰G2搶8強門票!分析師曝對局關鍵 Faker回穩了 (點此連結) 📍世界賽「吉伊卡哇」超搶鏡!G2分析師爆紅 19場完整勝率曝光 (點此連結)