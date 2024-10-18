大樂透100名百萬大富翁最後一搏！台灣彩券2024中秋加碼，加開大樂透「100組100萬元」獎項，從9月3日起，每周二、五開獎，至最新一期（10/15）已累計開出92組，不過今天將會是最後一期加開100萬獎項，因此本期將由中獎組數去均分剩餘獎金800萬元，若只有一注中獎，那幸運兒就能帶回800萬元。《NOWnews今日新聞》整理「100組100萬元」至今13期（9/3~10/15）完整中獎獎號及彩券行一次看。
📍第113000096期（10/15開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限114/01/15
第8組：05、12、18、25、37、41
1注獨得100萬 臺南市南區鹽埕里新興路「興旺彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000095期（10/08開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限114/01/13
第8組：08、14、15、26、27、38
1注獨得100萬 臺南市學甲區信義路「家樂仙商行」
第10組：01、31、32、39、48、49
1注獨得100萬 嘉義縣朴子市山通路「千億帝王電腦彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000094期（10/08開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限114/01/08
第4組：01、02、07、14、22、28
2注均得50萬 宜蘭縣壯圍鄉壯五路「億億彩券行」、南投縣埔里鎮中正路「來就發彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000093期（10/04開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限114/01/06
第7組：10、12、17、31、32、47
2注均得50萬 桃園市桃園區大同路「伍捌投注站」、臺南市安南區安和路1段「見財發彩券行」
第14組：20、25、28、31、34、49
1注獨得100萬 臺中市西屯區逢甲里西屯路二段「鑫寶財神旺彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000092期（10/01開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限114/01/01
第6組：06、19、21、33、41、48
1注獨得100萬 臺北市文山區景興路175號1樓「景鑫投注站」
第14組：13、22、28、35、38、49
1注獨得100萬 新北市土城區和平路8之3號「神農廟口彩券行」
第17組：18、27、28、35、37、44
1注獨得100萬 高雄市前金區六合二路111之2號「勁來旺活力彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000091期（9/27開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限12/30
第5組：06、12、20、25、33、47
1注獨得100萬 桃園市平鎮區中豐路南勢二段「金順發彩券行」
第6組：11、12、28、35、40、48
1注獨得100萬 高雄市美濃區中正路一段「多金彩券行」
第8組：02、03、06、10、18、32
1注獨得100萬 新竹縣竹北市博愛街「金富發投注站」
第10組：11、19、43、45、46、48
1注獨得100萬 苗栗縣竹南鎮延平路「錢滾錢彩券行」
第11組：02、14、23、25、26、33
1注獨得100萬 桃園市龜山區萬壽路2段「金牛座彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000090期（9/24開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限12/24
第11組：04、06、13、14、24、49
1注獨得100萬 高雄市左營區富民路「富民彩券行」
第12組：11、17、19、25、26、42
1注獨得100萬 屏東縣內埔鄉文化路「福德旺彩券行」
第21組：04、09、12、16、18、32
1注獨得100萬 新竹市北區延平路一段「大馨彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000089期（9/20開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限12/23
第6組：03、04、06、18、20、48
1注獨得100萬 宜蘭縣五結鄉五結路二段「金雞母彩券行」
第8組：03、07、17、29、33、49
1注獨得100萬 桃園市平鎮區育英路「晉億投注站」
第10組：10、23、27、33、41、48
1注獨得100萬 南投縣草屯鎮中正路「巨鑫彩券行」
第17組：06、08、18、20、22、29
1注獨得100萬 新竹縣竹東鎮仁愛路「新竹縣竹東鎮仁愛路」
第22組：04、10、18、25、31、32
1注獨得100萬 臺中市中區成功路「億發彩券行」
第25組：16、23、25、29、32、38
1注獨得100萬 新北市樹林區博愛街「億客發企業社」
第31組：10、20、23、24、30、40
4注均得25萬 新北市三重區文化北路「鉅發彩券行」、新北市中和區景新街「威騰公益彩券行」、臺北市文山區羅斯福路五段「仁興發彩券行」、澎湖縣馬公市中華路「中華彩券行」
第32組： 02、10、18、22、32、49
2注均得50萬 新北市八里區中華路2段「林旺旺投注站」、新北市新店區安康路三段「恩典滿溢彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000088期（9/17開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限12/17
第6組：07、20、22、26、33、46
1注獨得100萬 花蓮市中華路「鑫千億彩券行」
第11組：11、27、30、36、44、49
1注獨得100萬 花蓮縣吉安鄉中正路一段「龍豪彩券行」
第13組：09、11、28、36、44、47
1注獨得100萬 臺北市北投區致遠二路「易發公益彩券行」
第17組：01、06、14、27、31、48
1注獨得100萬 桃園市桃園區長德里中正五街「柚會發彩券行」
第18組：06、12、15、21、26、40
1注獨得100萬 南投縣名間鄉南雅街「大贏佳彩券行」
第23組：12、14、20、23、26、49
2注均得50萬 高雄市楠梓區三山街「鉑瑋彩券行」、臺南市永康區自強路「神庇護彩券行」
第25組：31、32、42、44、45、46
1注獨得100萬 東市空翔里勝利路「支支中彩券行」
第26組：10、15、40、42、48、49
1注獨得100萬 臺北市大同區延平北路1段「星彩投注站」
第32組：05、06、14、16、21、34
1注獨得100萬 臺中市大里區中興路二段「鑫聚富彩券行」
第34組：05、09、28、36、42、49
1注獨得100萬 新北市蘆洲區民族路「 好運旺來彩券行」
第44組：05、07、19、20、47、49
2注均得50萬 桃園市八德區福國北街「鑫樂透彩券行」、臺中市太平區中山路3段「眾發彩券行」
第45組：05、08、12、17、30、43
2注均得50萬 新北市泰山區文程路「吉懋彩券行」、臺中市龍井區中央路三段「鈾元彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000087期（9/13開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限12/16
第3組：08、15、20、35、39、42
1注獨得100萬 新北市蘆洲區民族路「賀中彩券行」
第15組：06、08、11、16、20、39
1注獨得100萬 臺南市仁德區中山路「鑫三友彩券行」
第21組：01、02、03、23、41、46
1注獨得100萬 臺北市北投區知行路「中大組探大吉商行」
第24組：04、16、25、35、38、45
1注獨得100萬 臺南市永康區自強路「福德彩券行」
第35組：10、13、29、30、39、45
3注均得33萬3333元 屏東市龍華路「嘉祐旺彩券行」、新竹縣竹北市華興街「新姿流行名店」（2注）
第48組：02、12、21、30、32、34
1注獨得100萬 彰化縣溪州鄉中山路三段「賀運瓏來彩券行」
第52組：05、10、11、16、20、40
1注獨得100萬 屏東縣里港鄉中山路「 億來發彩券行」
第53組：02、07、10、11、12、17
2注均得50萬 花蓮縣玉里鎮中山路二段「鑫好神投注站」、高雄市梓官區光明路「鼎贏彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000086期（9/10開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限12/10
第1組：04、06、12、28、29、45
1注獨得100萬 嘉義縣中正路「錸運財彩券行」
第2組：04、11、27、35、36、49
1注獨得100萬 花蓮縣吉安鄉中山路三段「金中獎彩券行」
第3組：19、29、33、45、47、48
1注獨得100萬 高雄市小港區二苓路「 仟毅彩券行」
第25組：03、04、16、21、23、27
1注獨得100萬 台南市新化區忠孝路「金玉滿堂彩券行」
第30組：01、14、24、25、41、43
1注獨得100萬 桃園市桃園區壽昌街「冠金彩券行」
第37組：01、06、20、25、40、43
1注獨得100萬 台南市關廟區中山路1段「旺萊彩券行」
第41組：03、07、29、32、48、49
2注均得50萬 新竹縣北埔鄉中正路「必勝企業社」、台北市大安區通化街「飛來鑫彩券行」
第50組：05、19、21、30、31、45
1注獨得100萬 新北市新莊區西盛街「西盛阿部彩券投注站」
第54組：07、23、25、29、43、47
1注獨得100萬 台北市士林區忠誠路2段「大鴻進彩券行」
第57組：01、02、23、33、38、48
1注獨得100萬 台南市佳里區延平路「双贏彩券行」
第59組：08、18、22、26、30、32
1注獨得100萬 台北市內湖區康寧路一段「大佳彩券行」
第65組：10、22、24、28、31、44
2注均得50萬 台北市士林區中正路「 大有彩券行」、台北市大同區大龍街「翔旺旺電腦彩券行」
📍第113000085期（9/6開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限12/9
第1組：03、05、09、16、20、29
1注獨得100萬 桃園市中壢區延平路「發彩彩券行」
第6組：02、07、26、27、36、37
1注獨得100萬 台中市西區南屯路一段「億晉彩券行」
第12組：02、03、17、20、30、34
1注獨得100萬 台北市北投區光明路「好幸運彩券行」
第13組：17、30、31、41、43、45
1注獨得100萬 桃園市八德區福國北街「日向創藝坊」
第15組：19、21、30、41、45、47
1注獨得100萬 彰化縣員林市新生路「金滿堂公益彩券」
第19組：03、23、30、31、42、45
1注獨得100萬 高雄市三民區文濱路「錢來億彩券行」
第28組：01、14、15、39、43、48
2注均分各得50萬 苗栗縣竹南鎮中正路「金財神彩券行」、台北市中山區北安路「大直發彩券行」
第34組：01、08、12、15、36、42
1注獨得100萬 台中市西屯區西屯路三段「金財庫彩券行」
第39組：12、16、19、25、28、39
1注獨得100萬 新竹市北區西門街「威力彩券行」
第41組：06、13、29、32、39、49
1注獨得100萬 新北市板橋區民權路「有錢賺彩券行」
第43組：02、03、09、19、29、36
1注獨得100萬 新北市板橋區忠孝路「晉來發彩券行」
第49組：19、22、24、34、35、43
1注獨得100萬 南投市彰南路二段「容易發彩券行」
第52組：01、21、22、25、29、32
1注獨得100萬 彰化市華山路「大吉大利彩券行」
第53組：04、14、26、30、36、48
1注獨得100萬 台中市北區健行路「祥弘彩券行」
第55組：03、12、17、24、36、48
2注均分各得50萬 桃園市桃園區中山路「福來發彩券行」、桃園市龜山區山鶯路「鑫財神彩券行」
第58組：03、09、12、21、32、41
2注均分各得50萬 彰化縣和美鎮彰美路六段「 年富億年彩券行」、台北市松山區光復北路「豪野人彩券行」
第59組：04、23、24、44、45、46
1注獨得100萬 新北市新莊區中華路二段「發財王投注站」
第75組：13、26、42、45、48、49
1注獨得100萬 桃園市楊梅區文化街「財星高照彩券行」
第78組：03、17、26、33、40、42
1注獨得100萬 桃園市八德區廣福路「金家福彩券行」
📍第113000084期（9/3開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限12/3
第14組：01、02、25、37、42、47
1注獨得100萬 新北市板橋區金門街「發昌彩券行」
第15組：11、12、14、15、22、39
1注獨得100萬 台北市松山區撫遠街「勝利彩券行」
第17組：06、13、17、25、30、33
1注獨得100萬 台北市信義區大道路「廣財彩券行」
第20組：05、09、16、17、20、27
1注獨得100萬 台北市信義區忠孝東路五段「文旺彩券行」
第26組：08、18、34、40、44、48
1注獨得100萬 新北市板橋區莒光路「鉅鑫投注站」
第36組：01、23、27、40、47、48
1注獨得100萬 高雄市三民區嫩江街「利多富商行」
第42組：02、12、15、16、17、30
1注獨得100萬 新北市蘆洲區長樂路「旺來福彩券行」
第52組：01、04、13、29、39、42
1注獨得100萬 新竹市北區光華一街「鑫亦發彩券行」
第55組：02、05、23、25、44、49
1注獨得100萬 南投縣竹山鎮竹山路「金包贏彩券行」
第61組：07、08、16、28、29、31
1注獨得100萬 南投市仁德路「幸運彩券行」
第75組：25、27、31、34、40、41
1注獨得100萬 台中市東區自由路三段「慶財神彩券行」
第79組：01、06、24、31、32、36
2注均分各得50萬 新竹市北區北門街「照達商行」、台中市大雅區雅環路一段「集客來彩券行」
第88組：02、14、20、31、38、45
1注獨得100萬 台中市豐原圓環南路「錢卡大商行」
第94組：04、12、21、22、34、35
2注均分各得50萬 新北市三重區三民街「億中彩券行」、新北市中和區忠孝街「滙鑫彩券行」
第99組：05、06、10、19、20、22
1注獨得100萬 新竹縣湖口鄉中正路一段「鑫囍彩券行」
詳細派彩公告仍以台彩官網公布為主。
📍大樂透怎麼兌獎？有期限嗎？
台彩表示，開獎完畢的10分鐘後便能領獎，請注意得在開獎隔日起3個月內完成。5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，要到中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
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第8組：05、12、18、25、37、41
1注獨得100萬 臺南市南區鹽埕里新興路「興旺彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000095期（10/08開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限114/01/13
第8組：08、14、15、26、27、38
1注獨得100萬 臺南市學甲區信義路「家樂仙商行」
第10組：01、31、32、39、48、49
1注獨得100萬 嘉義縣朴子市山通路「千億帝王電腦彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000094期（10/08開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限114/01/08
第4組：01、02、07、14、22、28
2注均得50萬 宜蘭縣壯圍鄉壯五路「億億彩券行」、南投縣埔里鎮中正路「來就發彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000093期（10/04開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限114/01/06
第7組：10、12、17、31、32、47
2注均得50萬 桃園市桃園區大同路「伍捌投注站」、臺南市安南區安和路1段「見財發彩券行」
第14組：20、25、28、31、34、49
1注獨得100萬 臺中市西屯區逢甲里西屯路二段「鑫寶財神旺彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000092期（10/01開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限114/01/01
第6組：06、19、21、33、41、48
1注獨得100萬 臺北市文山區景興路175號1樓「景鑫投注站」
第14組：13、22、28、35、38、49
1注獨得100萬 新北市土城區和平路8之3號「神農廟口彩券行」
第17組：18、27、28、35、37、44
1注獨得100萬 高雄市前金區六合二路111之2號「勁來旺活力彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000091期（9/27開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限12/30
第5組：06、12、20、25、33、47
1注獨得100萬 桃園市平鎮區中豐路南勢二段「金順發彩券行」
第6組：11、12、28、35、40、48
1注獨得100萬 高雄市美濃區中正路一段「多金彩券行」
第8組：02、03、06、10、18、32
1注獨得100萬 新竹縣竹北市博愛街「金富發投注站」
第10組：11、19、43、45、46、48
1注獨得100萬 苗栗縣竹南鎮延平路「錢滾錢彩券行」
第11組：02、14、23、25、26、33
1注獨得100萬 桃園市龜山區萬壽路2段「金牛座彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000090期（9/24開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限12/24
第11組：04、06、13、14、24、49
1注獨得100萬 高雄市左營區富民路「富民彩券行」
第12組：11、17、19、25、26、42
1注獨得100萬 屏東縣內埔鄉文化路「福德旺彩券行」
第21組：04、09、12、16、18、32
1注獨得100萬 新竹市北區延平路一段「大馨彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000089期（9/20開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限12/23
第6組：03、04、06、18、20、48
1注獨得100萬 宜蘭縣五結鄉五結路二段「金雞母彩券行」
第8組：03、07、17、29、33、49
1注獨得100萬 桃園市平鎮區育英路「晉億投注站」
第10組：10、23、27、33、41、48
1注獨得100萬 南投縣草屯鎮中正路「巨鑫彩券行」
第17組：06、08、18、20、22、29
1注獨得100萬 新竹縣竹東鎮仁愛路「新竹縣竹東鎮仁愛路」
第22組：04、10、18、25、31、32
1注獨得100萬 臺中市中區成功路「億發彩券行」
第25組：16、23、25、29、32、38
1注獨得100萬 新北市樹林區博愛街「億客發企業社」
第31組：10、20、23、24、30、40
4注均得25萬 新北市三重區文化北路「鉅發彩券行」、新北市中和區景新街「威騰公益彩券行」、臺北市文山區羅斯福路五段「仁興發彩券行」、澎湖縣馬公市中華路「中華彩券行」
第32組： 02、10、18、22、32、49
2注均得50萬 新北市八里區中華路2段「林旺旺投注站」、新北市新店區安康路三段「恩典滿溢彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000088期（9/17開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限12/17
第6組：07、20、22、26、33、46
1注獨得100萬 花蓮市中華路「鑫千億彩券行」
第11組：11、27、30、36、44、49
1注獨得100萬 花蓮縣吉安鄉中正路一段「龍豪彩券行」
第13組：09、11、28、36、44、47
1注獨得100萬 臺北市北投區致遠二路「易發公益彩券行」
第17組：01、06、14、27、31、48
1注獨得100萬 桃園市桃園區長德里中正五街「柚會發彩券行」
第18組：06、12、15、21、26、40
1注獨得100萬 南投縣名間鄉南雅街「大贏佳彩券行」
第23組：12、14、20、23、26、49
2注均得50萬 高雄市楠梓區三山街「鉑瑋彩券行」、臺南市永康區自強路「神庇護彩券行」
第25組：31、32、42、44、45、46
1注獨得100萬 東市空翔里勝利路「支支中彩券行」
第26組：10、15、40、42、48、49
1注獨得100萬 臺北市大同區延平北路1段「星彩投注站」
第32組：05、06、14、16、21、34
1注獨得100萬 臺中市大里區中興路二段「鑫聚富彩券行」
第34組：05、09、28、36、42、49
1注獨得100萬 新北市蘆洲區民族路「 好運旺來彩券行」
第44組：05、07、19、20、47、49
2注均得50萬 桃園市八德區福國北街「鑫樂透彩券行」、臺中市太平區中山路3段「眾發彩券行」
第45組：05、08、12、17、30、43
2注均得50萬 新北市泰山區文程路「吉懋彩券行」、臺中市龍井區中央路三段「鈾元彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000087期（9/13開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限12/16
第3組：08、15、20、35、39、42
1注獨得100萬 新北市蘆洲區民族路「賀中彩券行」
第15組：06、08、11、16、20、39
1注獨得100萬 臺南市仁德區中山路「鑫三友彩券行」
第21組：01、02、03、23、41、46
1注獨得100萬 臺北市北投區知行路「中大組探大吉商行」
第24組：04、16、25、35、38、45
1注獨得100萬 臺南市永康區自強路「福德彩券行」
第35組：10、13、29、30、39、45
3注均得33萬3333元 屏東市龍華路「嘉祐旺彩券行」、新竹縣竹北市華興街「新姿流行名店」（2注）
第48組：02、12、21、30、32、34
1注獨得100萬 彰化縣溪州鄉中山路三段「賀運瓏來彩券行」
第52組：05、10、11、16、20、40
1注獨得100萬 屏東縣里港鄉中山路「 億來發彩券行」
第53組：02、07、10、11、12、17
2注均得50萬 花蓮縣玉里鎮中山路二段「鑫好神投注站」、高雄市梓官區光明路「鼎贏彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
📍第113000086期（9/10開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限12/10
第1組：04、06、12、28、29、45
1注獨得100萬 嘉義縣中正路「錸運財彩券行」
第2組：04、11、27、35、36、49
1注獨得100萬 花蓮縣吉安鄉中山路三段「金中獎彩券行」
第3組：19、29、33、45、47、48
1注獨得100萬 高雄市小港區二苓路「 仟毅彩券行」
第25組：03、04、16、21、23、27
1注獨得100萬 台南市新化區忠孝路「金玉滿堂彩券行」
第30組：01、14、24、25、41、43
1注獨得100萬 桃園市桃園區壽昌街「冠金彩券行」
第37組：01、06、20、25、40、43
1注獨得100萬 台南市關廟區中山路1段「旺萊彩券行」
第41組：03、07、29、32、48、49
2注均得50萬 新竹縣北埔鄉中正路「必勝企業社」、台北市大安區通化街「飛來鑫彩券行」
第50組：05、19、21、30、31、45
1注獨得100萬 新北市新莊區西盛街「西盛阿部彩券投注站」
第54組：07、23、25、29、43、47
1注獨得100萬 台北市士林區忠誠路2段「大鴻進彩券行」
第57組：01、02、23、33、38、48
1注獨得100萬 台南市佳里區延平路「双贏彩券行」
第59組：08、18、22、26、30、32
1注獨得100萬 台北市內湖區康寧路一段「大佳彩券行」
第65組：10、22、24、28、31、44
2注均得50萬 台北市士林區中正路「 大有彩券行」、台北市大同區大龍街「翔旺旺電腦彩券行」
📍第113000085期（9/6開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限12/9
第1組：03、05、09、16、20、29
1注獨得100萬 桃園市中壢區延平路「發彩彩券行」
第6組：02、07、26、27、36、37
1注獨得100萬 台中市西區南屯路一段「億晉彩券行」
第12組：02、03、17、20、30、34
1注獨得100萬 台北市北投區光明路「好幸運彩券行」
第13組：17、30、31、41、43、45
1注獨得100萬 桃園市八德區福國北街「日向創藝坊」
第15組：19、21、30、41、45、47
1注獨得100萬 彰化縣員林市新生路「金滿堂公益彩券」
第19組：03、23、30、31、42、45
1注獨得100萬 高雄市三民區文濱路「錢來億彩券行」
第28組：01、14、15、39、43、48
2注均分各得50萬 苗栗縣竹南鎮中正路「金財神彩券行」、台北市中山區北安路「大直發彩券行」
第34組：01、08、12、15、36、42
1注獨得100萬 台中市西屯區西屯路三段「金財庫彩券行」
第39組：12、16、19、25、28、39
1注獨得100萬 新竹市北區西門街「威力彩券行」
第41組：06、13、29、32、39、49
1注獨得100萬 新北市板橋區民權路「有錢賺彩券行」
第43組：02、03、09、19、29、36
1注獨得100萬 新北市板橋區忠孝路「晉來發彩券行」
第49組：19、22、24、34、35、43
1注獨得100萬 南投市彰南路二段「容易發彩券行」
第52組：01、21、22、25、29、32
1注獨得100萬 彰化市華山路「大吉大利彩券行」
第53組：04、14、26、30、36、48
1注獨得100萬 台中市北區健行路「祥弘彩券行」
第55組：03、12、17、24、36、48
2注均分各得50萬 桃園市桃園區中山路「福來發彩券行」、桃園市龜山區山鶯路「鑫財神彩券行」
第58組：03、09、12、21、32、41
2注均分各得50萬 彰化縣和美鎮彰美路六段「 年富億年彩券行」、台北市松山區光復北路「豪野人彩券行」
第59組：04、23、24、44、45、46
1注獨得100萬 新北市新莊區中華路二段「發財王投注站」
第75組：13、26、42、45、48、49
1注獨得100萬 桃園市楊梅區文化街「財星高照彩券行」
第78組：03、17、26、33、40、42
1注獨得100萬 桃園市八德區廣福路「金家福彩券行」
📍第113000084期（9/3開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限12/3
第14組：01、02、25、37、42、47
1注獨得100萬 新北市板橋區金門街「發昌彩券行」
第15組：11、12、14、15、22、39
1注獨得100萬 台北市松山區撫遠街「勝利彩券行」
第17組：06、13、17、25、30、33
1注獨得100萬 台北市信義區大道路「廣財彩券行」
第20組：05、09、16、17、20、27
1注獨得100萬 台北市信義區忠孝東路五段「文旺彩券行」
第26組：08、18、34、40、44、48
1注獨得100萬 新北市板橋區莒光路「鉅鑫投注站」
第36組：01、23、27、40、47、48
1注獨得100萬 高雄市三民區嫩江街「利多富商行」
第42組：02、12、15、16、17、30
1注獨得100萬 新北市蘆洲區長樂路「旺來福彩券行」
第52組：01、04、13、29、39、42
1注獨得100萬 新竹市北區光華一街「鑫亦發彩券行」
第55組：02、05、23、25、44、49
1注獨得100萬 南投縣竹山鎮竹山路「金包贏彩券行」
第61組：07、08、16、28、29、31
1注獨得100萬 南投市仁德路「幸運彩券行」
第75組：25、27、31、34、40、41
1注獨得100萬 台中市東區自由路三段「慶財神彩券行」
第79組：01、06、24、31、32、36
2注均分各得50萬 新竹市北區北門街「照達商行」、台中市大雅區雅環路一段「集客來彩券行」
第88組：02、14、20、31、38、45
1注獨得100萬 台中市豐原圓環南路「錢卡大商行」
第94組：04、12、21、22、34、35
2注均分各得50萬 新北市三重區三民街「億中彩券行」、新北市中和區忠孝街「滙鑫彩券行」
第99組：05、06、10、19、20、22
1注獨得100萬 新竹縣湖口鄉中正路一段「鑫囍彩券行」
詳細派彩公告仍以台彩官網公布為主。
📍大樂透怎麼兌獎？有期限嗎？
台彩表示，開獎完畢的10分鐘後便能領獎，請注意得在開獎隔日起3個月內完成。5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，要到中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。