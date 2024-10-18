補習班出現大咖歌手的機率有多高？陳勢安昨晚（17）突然現身台北一家補習班飆歌，還和補習班老師同台唱《勢在必行》，影片在Threads、IG等社群平台引發討論，一票網友驚呼「旁邊這位老師也太會唱」。《NOWnews》也聯繫上這位超會唱補習班老師，他教的是基本電學，同時還是名街頭藝人，也接婚禮、尾牙等商演，他大讚陳勢安超有親和力，還感性地說：「有歌手願意到補習班幫學生打氣，就是件最美好的事！」
補習班界「隱藏歌手」鄭丞竣IG公開了，他在台北中正區一家高中職補習班教基本電學。他告訴《NOWnews》說，自己16、17歲時就在餐廳駐唱，讀大學時開始教補習班，直到今年30歲了，音樂演出從未間斷，除在街頭演出外，也自己寫歌、發作品。對於網友跪求出道，他謙虛說：「我沒有那麼厲害！」笑回：「玩音樂很開心，音樂在我人生中的比重，這樣就夠了。」
陳勢安推新單曲 經紀媒合平台邀請到補習班打歌
鄭丞竣說，他其實不認識陳勢安，因為收到網路經紀媒合平台邀請，表示陳勢安近期出新單曲《家具》，想到補習班打歌，他認為學生剛好考完試，樂見陳勢安願意來補習班幫同學加油打氣，當作給學生一個驚喜，而學生反應也很熱烈。
陳勢安在補習班飆歌影片，在Threads、IG上擴散，累積至少超過百萬次瀏覽。不過，鄭丞竣也發現，有網友把這場單純的新歌發表兼鼓舞學生，擴大成補習班好壞之爭，擔憂可能會造成招生衝突，直言說：「沒必要無限上綱到哪間補習班好，學生只要認真讀書就好。」
此外，鄭丞竣也發現，有網友酸說「現在小孩誰聽過陳勢安」，但他認為陳勢安本人真的超具親和力，很感謝陳勢安能到班上跟學生互動，感性說：「人生中有幾次機會，能夠在特別的舞台上做演出，又能夠可以與自己欣賞的歌手一同合唱，我真的是這個世界上最幸運的人。」
超會唱補習班老師演出熱點公開 基隆、西門、信義都有機會
想聽鄭老師唱現場哪兒有機會呢？鄭丞竣說自己是基隆人，較常在基隆的基隆港頂樓、東岸循環站與潮境公園，大台北地區則是土城日月光廣場、西門和信義街頭，也會在餐廳、熱炒店駐唱，有興趣的人可以追蹤臉書粉專「Corner Style 街角風情 」，會定期公布演出行程。
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陳勢安推新單曲 經紀媒合平台邀請到補習班打歌
鄭丞竣說，他其實不認識陳勢安，因為收到網路經紀媒合平台邀請，表示陳勢安近期出新單曲《家具》，想到補習班打歌，他認為學生剛好考完試，樂見陳勢安願意來補習班幫同學加油打氣，當作給學生一個驚喜，而學生反應也很熱烈。
陳勢安在補習班飆歌影片，在Threads、IG上擴散，累積至少超過百萬次瀏覽。不過，鄭丞竣也發現，有網友把這場單純的新歌發表兼鼓舞學生，擴大成補習班好壞之爭，擔憂可能會造成招生衝突，直言說：「沒必要無限上綱到哪間補習班好，學生只要認真讀書就好。」
此外，鄭丞竣也發現，有網友酸說「現在小孩誰聽過陳勢安」，但他認為陳勢安本人真的超具親和力，很感謝陳勢安能到班上跟學生互動，感性說：「人生中有幾次機會，能夠在特別的舞台上做演出，又能夠可以與自己欣賞的歌手一同合唱，我真的是這個世界上最幸運的人。」
超會唱補習班老師演出熱點公開 基隆、西門、信義都有機會
想聽鄭老師唱現場哪兒有機會呢？鄭丞竣說自己是基隆人，較常在基隆的基隆港頂樓、東岸循環站與潮境公園，大台北地區則是土城日月光廣場、西門和信義街頭，也會在餐廳、熱炒店駐唱，有興趣的人可以追蹤臉書粉專「Corner Style 街角風情 」，會定期公布演出行程。