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▲1000%「清明上河圖聯名款庫柏力克熊」（右）高約70公分，背後有「乾隆御覽之寶」的印文。（圖／HANDS提供）

▲明孝宗龍年限量款玩具熊100%，售價888元。（圖／故宮提供）

▲IKEA連帽杉售價699元。（圖／IKEA提供）

▲IKEA T恤售價299元。（圖／IKEA提供）

▲IKEA 漁夫帽售價249元，另有黑色款。（圖／IKEA提供）

▲IKEA 水瓶售價99元。（圖／IKEA提供）

國立故宮博物館提前慶祝明年「100+」百歲院慶，10月25日起正式發售全球限量版1000%「清明上河圖聯名款庫柏力克熊」，故宮銷售活動分兩波，而且得限定商品及消費滿千元，才有抽籤購買資格。不少熊迷擔心人品不佳抽不到購買機會，有平台業者推出直購方式，開賣時間、售價、銷售地點一次看。另外，IKEA即起推印有「IKEA」logo的服飾用品，最低入手價99元起。去（2023）年8月，故宮首度與BE@RBRICK聯名合作，推出「清明上河圖聯名款100% & 400%庫柏力克熊」全球限量套組，庫柏力克熊「穿上」故宮名畫，吸引大批粉絲排隊搶購。今年故宮再推出全新限量版1000%「清明上河圖聯名款庫柏力克熊」，1000%「清明上河圖聯名款庫柏力克熊」高70公分，以獨特的水轉印技術製成，在熊身背後有「乾隆御覽之寶」的印文，腿部則有國立故宮博物院Logo，畫中北宋時期首都汴梁（今河南開封）古人的日常與城市景觀清晰可見。1000%「清明上河圖聯名款庫柏力克熊」有16隻特別選號，僅限於故宮限量銷售。故宮兩波銷售活動，第一波10月10日至10月26日，在故宮實體商店或網路商城，單筆消費滿千（須含明孝宗龍年限量款玩具熊100%，售價888元），即可獲得抽籤資格。10月25日至27日，每天抽出5位幸運購買者。第二波銷售則在11月1日至4日「2024台北國際旅展」故宮展位登場，同樣得消費滿千元且含明孝宗龍年限量款玩具熊100%，才具抽籤資格，11月4日下午1點進行抽獎。想買卻又怕抽不中怎麼辦？台隆手創館同步在10月25日限量開賣故宮1000%「清明上河圖聯名款庫柏力克熊」，不過因為是通路銷售又能直接購買，售價也較故宮定價貴2000元、為3萬1800元，限定HANDS LaLaport台中門市與HANDS SOGO復興門市兩門市開賣，每店現量14隻。◾銷售地點：HANDS LaLaport台中門市HANDS SOGO復興門市◾開賣時間：10月25日◾限量數額：◾直購價格：即日起至10月24日，按讚並追蹤台隆手創館官方 Facebook 粉絲專頁，分享 BE@RBRICK X 清明上河圖活動貼文，就有機會抽中BE@RBRICK 100%庫柏力克熊48代盲盒。另外，全球限量版1000%及400%「清明上河圖聯名款庫柏力克熊」，10月25日至10月31日，也將在台隆手創館LaLaport台中門市公開展出。台隆手創館營運長吳秋月告訴《NOWnews》說，療癒商機當道，HANDS也積極開發各式IP藏品、大人的玩具。去年銷售「清明上河圖聯名款100% & 400%庫柏力克熊」反應熱烈，今年再度和故宮同步開賣1000%「清明上河圖聯名款庫柏力克熊」，，料將掀起一波搶購潮。此外，瑞典家居品牌IKEA再度開賣服飾啦！全新AURTIENDE（瑞典與為原創之意）系列，即日起全台限時開賣，此波推出印有「IKEA」logo的連帽杉、T恤，還有漁夫帽（有黑色、桃紅兩色選擇），也有水瓶、保溫瓶、靠枕套與帆布袋，最低99元入手。