連續兩天的第59屆金鐘獎，在今（19）日迎來戲劇類頒獎典禮，表定5點整開始的星光大道準時開始，這次的主持人由楊小黎、侯彥西兩人扛下「雙現場」的重任，而今年踏上星光大道的陣容星光熠熠，3帥7美名單也曝光，像是羅宏正、鄭元暢、曾敬驊等男星都精心打扮，不過曾敬驊被譽為是最潮男星，全場就他一個人大秀腹肌，讓網友直呼超養眼！女星們也不遑多讓，鍾瑶（鍾瑤）、林心如、方志友、郭雪芙、許瑋甯、楊貴媚、賈靜雯等人都卯足全力大秀好身材，賈靜雯更是大開深V，露出傲人上圍。
羅宏正這次以黑色長西裝現身，頭髮更是走「頹廢風」，梳成中分，整個人帶有壞痞的風格，十分符合他帥氣冷峻的五官，長西裝更是將他186公分的身高襯托得更將高挑，遠遠看去雙腿也更加修長，而他這次以《客家尋味劇場-女孩上場2》入圍戲劇節目男配角獎，許多網友也相當看好他拿下獎項。
以《不良執念清除師》入圍戲劇節目男主角獎的曾敬驊，在星光大道上大秀腹肌，整個人性感程度爆表，而他帥氣的臉龐也讓現場大批粉絲不斷尖叫，不只如此，曾敬驊的網路聲浪也很高，是這次視帝大熱門。
鄭元暢憑藉《有生之年》入圍戲劇節目男配角獎，一出場就搶走現場眾人目光，只見他戴著造型墨鏡，身穿超大墊肩的西裝，「雙開門」造型看起來氣勢非凡。他也透露，這次首次入圍金鐘獎，剛得知消息時非常開心，但現在心情已經趨於平靜了，在後台看到很多同學，「有種參加大型同學會的感覺。」
鍾瑶這次登上紅毯，祭出「透視簍空」的黑色貼身長禮服，私密部位僅有黑色小布遮擋，重要部位若隱若現，十分性感，而貼身的設計更讓她的完美曲線一覽無遺，而場外的粉絲也不斷尖叫，希望能藉此為偶像集氣。鍾瑶這次以《何百芮的地獄毒白》入圍戲劇節目女配角獎，不過同樣有參與演出的孫可芳也同樣入圍該獎項，因此兩人的競爭關係也成為網友津津樂道的話題。
以《有生之年》入圍戲劇節目女配角獎的方志友，稍早也登上紅毯。先前方志友才因不慎跌下樓梯，導致「腳板骨裂」，如今為了星光大道，坐輪椅忍痛上陣，還穿上亮片禮服曝光自己的超辣曲線。
戲劇女神郭雪芙今天罕見露出事業線，以黑色長禮服下現身星光大道，更露出香肩，讓網友直噴鼻血，腰間透視中空的設計讓她的纖細腰身全被看光，而開高衩的禮服更是讓她的一雙大長腿在走上紅毯時若隱若現。
稍早資深女星賈靜雯登上紅毯，以大開深V的黑色禮服現身，露出東西半球，辣出新高度，還有眼尖網友發現她似乎剪了新髮型，整個人更加清爽。賈靜雯今年以《此時此刻》入圍「戲劇節目女主角獎」，該作品也入圍本屆金鐘獎9項提名，受到業界極大的肯定。
楊貴媚這次因《暗潮》入圍迷你劇集（電視電影）女主角，更以《有生之年》入圍戲劇節目女主角獎，稍早登上紅毯，以黃色作為主視覺，讓觀眾有耳目一新的感覺，而她胸前的大蝴蝶結也十分吸睛。
以《不夠善良的我們》入圍戲劇節目迷你劇集（電視電影）女主角獎的許瑋甯，今天選穿平口羽毛裝，露出天鵝頸、嫩白香肩和美人鎖骨，自帶仙氣，被問及劇中對柯震東告白的戲讓人心碎，她說導演重視自己和柯震東當下的情感，裸被部分有做好安全措施，一兩個TAKE就OK。
製作人林心如帶領《有生之年》團隊走上紅毯，禮服設計十分性感，不僅胸前大開U字型低胸設計，長禮服更是讓她的比例顯得更加修長，脖子上閃閃發光的鑽石項鍊更是吸引住許多觀眾的目光。
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以《不良執念清除師》入圍戲劇節目男主角獎的曾敬驊，在星光大道上大秀腹肌，整個人性感程度爆表，而他帥氣的臉龐也讓現場大批粉絲不斷尖叫，不只如此，曾敬驊的網路聲浪也很高，是這次視帝大熱門。
鄭元暢憑藉《有生之年》入圍戲劇節目男配角獎，一出場就搶走現場眾人目光，只見他戴著造型墨鏡，身穿超大墊肩的西裝，「雙開門」造型看起來氣勢非凡。他也透露，這次首次入圍金鐘獎，剛得知消息時非常開心，但現在心情已經趨於平靜了，在後台看到很多同學，「有種參加大型同學會的感覺。」
鍾瑶這次登上紅毯，祭出「透視簍空」的黑色貼身長禮服，私密部位僅有黑色小布遮擋，重要部位若隱若現，十分性感，而貼身的設計更讓她的完美曲線一覽無遺，而場外的粉絲也不斷尖叫，希望能藉此為偶像集氣。鍾瑶這次以《何百芮的地獄毒白》入圍戲劇節目女配角獎，不過同樣有參與演出的孫可芳也同樣入圍該獎項，因此兩人的競爭關係也成為網友津津樂道的話題。
以《有生之年》入圍戲劇節目女配角獎的方志友，稍早也登上紅毯。先前方志友才因不慎跌下樓梯，導致「腳板骨裂」，如今為了星光大道，坐輪椅忍痛上陣，還穿上亮片禮服曝光自己的超辣曲線。
戲劇女神郭雪芙今天罕見露出事業線，以黑色長禮服下現身星光大道，更露出香肩，讓網友直噴鼻血，腰間透視中空的設計讓她的纖細腰身全被看光，而開高衩的禮服更是讓她的一雙大長腿在走上紅毯時若隱若現。
稍早資深女星賈靜雯登上紅毯，以大開深V的黑色禮服現身，露出東西半球，辣出新高度，還有眼尖網友發現她似乎剪了新髮型，整個人更加清爽。賈靜雯今年以《此時此刻》入圍「戲劇節目女主角獎」，該作品也入圍本屆金鐘獎9項提名，受到業界極大的肯定。
楊貴媚這次因《暗潮》入圍迷你劇集（電視電影）女主角，更以《有生之年》入圍戲劇節目女主角獎，稍早登上紅毯，以黃色作為主視覺，讓觀眾有耳目一新的感覺，而她胸前的大蝴蝶結也十分吸睛。
以《不夠善良的我們》入圍戲劇節目迷你劇集（電視電影）女主角獎的許瑋甯，今天選穿平口羽毛裝，露出天鵝頸、嫩白香肩和美人鎖骨，自帶仙氣，被問及劇中對柯震東告白的戲讓人心碎，她說導演重視自己和柯震東當下的情感，裸被部分有做好安全措施，一兩個TAKE就OK。
製作人林心如帶領《有生之年》團隊走上紅毯，禮服設計十分性感，不僅胸前大開U字型低胸設計，長禮服更是讓她的比例顯得更加修長，脖子上閃閃發光的鑽石項鍊更是吸引住許多觀眾的目光。
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