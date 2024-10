我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TES 則是 LPL 第二種子,陣中也有三位冠軍級選手JackeyLove、 Tian 以及Meiko。(圖/LOL Esports Flickr)

▲Faker生涯已經斬獲4次S賽世界冠軍,是全球玩家公認英雄聯盟的GOAT。(圖/LOL Esports Flickr)

2024年 LOL《英雄聯盟》 S14 世界賽8強淘汰賽已經完成了一半賽程,目前晉級四強的隊伍為 LPL 的 BLG 以及 WBG ,四強也將再次上演中國內戰,也確定了今年 LPL 確定保底有亞軍。今(19)日晚間則將上演8強賽全球最關注的一場戰役,由韓國 LCK 的 4 冠王者 Faker 帶領的 T1 對決中國 LPL 老牌強隊 TES ,後者也有冠軍AD「阿水」 JackeyLove 坐鎮,預計會是一場勢均力敵的激鬥。本次世界賽開始前,去年的冠軍隊伍 T1 因為版本適應度的關係,在 LCK 夏季賽打得跌跌撞撞,最後關頭才靠冒泡賽決賽擊敗 KT ,驚險成為第四種子晉級S14世界賽。另一隻隊伍 TES 則是 LPL 第二種子,今年 TES 陣容只有 AD 阿水 JackeyLove 與打野 Tian 繼續留下,上路簽回 369,中路則引進小奶油 Creme ,輔助則簽下冠軍老將 Meiko ,他們是靠著全年亮眼表現,以積分順利成為 2 號種子。進入世界賽瑞士制後, T1 與 TES 就在第一場比賽便碰頭, 這場比賽中 T1 主導了前期的優勢,直到在 13 分鐘時被 TES 在藍方藍區打出一波 1 換 4 團戰,JackeyLove 操作燼拿下 4 連殺,將局勢扳回。到了第三條龍的會戰,則換 Faker 操作妮可開了完美團戰,犧牲自己讓 T1 打出1換2人頭並拿下小龍,中止對方取得龍魂點。不過到了20分鐘 T1 在中路被 TES 開出一波完美團,打出2換3還推掉中外塔。爭奪第5條龍的團戰,雙方都進入龍魂點,但 T1 團戰潰敗,被打出1換5,比賽直接被對手終結, T1 也落入0-1組別;後續瑞士制兩隻隊伍都如倒吃甘蔗,皆是3-1晉級8強的梯隊。雖然在瑞士制的第一場 BO1 比賽是由 TES 擊敗 T1 ,但進入8強賽後改為BO3賽制,而且在前2天的賽事中,瑞士制表現亮眼的 LNG 與 HLE ,分別敗給壓線晉級的 BLG 與 WBG ,因此瑞士輪的比賽內容已經難以評斷目前各隊的狀態。本場 T1 對決 TES 的比賽在賽前,外界皆認為兩隊實力相當,但是 T1 身為去年冠軍,再加上有著 4 冠王者 Faker 坐鎮,較多玩家還是認為 T1 能順利晉級,不過 TES 陣中也有3位冠軍級老將,分別是AD位,究竟誰能再次接近沉重王冠,也是一大看點。🟡10/17(BO5)⚔️20:00- LNG1:3 WBG(WBG晉級4強)🟡10/18(BO5)⚔️20:00- HLE 1:3 BLG(BLG晉級4強)🟡10/19(BO5)⚔️20:00- TES vs. T1🟡10/20(BO5)⚔️20:00- GEN vs. FLY🟡10/26(BO5)⚔️20:00-BLG vs. WBG📍Twitch: 中文台 📍Youtube: 中文台 📍BLG3:1擊潰HLE!中國贏下面子之爭 上路打出明顯差距 (點此連結) 📍8強賽最關鍵戰役!BLG對決HLE 中韓第一種子顏面之爭 (點此連結) 📍WBG3:1擊潰LNG!LPL內戰「以下剋上」 搶先晉級四強 (點此連結) 📍PSG遭逆轉止步瑞士輪!PCS最後一舞落幕 主播JR落淚 (點此連結)