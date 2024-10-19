MLB美國職棒國聯冠軍系列戰G5，紐約大都會今（19）日續在主場迎戰洛杉磯道奇，本場比賽大都會打擊總算迎來爆發，團隊一共敲出14支安打，且在前4局打完就灌進10分，終場就以12：6擊敗道奇，系列賽追至2：3落後。而道奇今日派出右投Jack Flaherty擔綱先發，但他卻表現不理想，主投3局就慘失8分，也種下敗因，賽後道奇主帥Dave Roberts受訪時則透露，「Flaherty似乎是感到有些不舒服。」
Flaherty今被打爆 主投3局失8分退場
道奇隊今天派出右投Jack Flaherty，期盼能夠在客場就收下系列賽，他上一場繳出7局只被敲2安無失分的表現，可說是目前道奇陣中最值得信賴的先發投手。但沒想到今天Flaherty的表現卻判若兩人，先發3局被敲8安、投出4次保送，丟掉8分，直接被打爆退場，也讓球隊早早陷入大比分落後，終場道奇就以6：12不敵大都會，大都會也順利逼出G6。
而為何Jack Flaherty的表現會有如此大的落差？目前在南加州新聞集團任職的道奇隨隊記者Bill Plunkett稍早分享了自己的見解，他指出Flaherty今天速球系狀態不佳，球速比前一場慢，控球也不盡理想，成為他被打爆的關鍵因素。
「Flaherty在前2局中投出的46球當中，有15顆速球，平均速度為91.2 mph（約146.7公里），比他賽季的平均速度低了2mph。」Plunkett在個人社群網站上如此寫下。
道奇主帥賽後透露 Flaherty似乎不舒服
本場比賽賽後道奇總教練Dave Roberts也接受訪問，談到Jack Flaherty今日在場上的表現，他透露，「他似乎是感覺有些不舒服。」隨後也補充到，「我不知道這是否影響了他糟糕的控球能力。」
「球隊的最終目標仍然是在7戰4勝制的系列賽上，贏得4場比賽。」Dave Roberts說到。而道奇系列賽G6將回到主場，屆時預計採取牛棚車輪戰的投手調度，他們也期盼能在G6就搶下第4勝，前進到世界大賽。
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道奇隊今天派出右投Jack Flaherty，期盼能夠在客場就收下系列賽，他上一場繳出7局只被敲2安無失分的表現，可說是目前道奇陣中最值得信賴的先發投手。但沒想到今天Flaherty的表現卻判若兩人，先發3局被敲8安、投出4次保送，丟掉8分，直接被打爆退場，也讓球隊早早陷入大比分落後，終場道奇就以6：12不敵大都會，大都會也順利逼出G6。
而為何Jack Flaherty的表現會有如此大的落差？目前在南加州新聞集團任職的道奇隨隊記者Bill Plunkett稍早分享了自己的見解，他指出Flaherty今天速球系狀態不佳，球速比前一場慢，控球也不盡理想，成為他被打爆的關鍵因素。
「Flaherty在前2局中投出的46球當中，有15顆速球，平均速度為91.2 mph（約146.7公里），比他賽季的平均速度低了2mph。」Plunkett在個人社群網站上如此寫下。
道奇主帥賽後透露 Flaherty似乎不舒服
本場比賽賽後道奇總教練Dave Roberts也接受訪問，談到Jack Flaherty今日在場上的表現，他透露，「他似乎是感覺有些不舒服。」隨後也補充到，「我不知道這是否影響了他糟糕的控球能力。」
「球隊的最終目標仍然是在7戰4勝制的系列賽上，贏得4場比賽。」Dave Roberts說到。而道奇系列賽G6將回到主場，屆時預計採取牛棚車輪戰的投手調度，他們也期盼能在G6就搶下第4勝，前進到世界大賽。