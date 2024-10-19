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▲公路局局長陳文瑞表示，大客車駕駛人力缺口約在2000~3000人。（圖／記者葉政勳攝，2024.06.03）

▲大客車駕駛好當嗎？過來人談特質，要有耐心、情緒管理及毅力。(示意圖／交通局提供2023.11.19)

想換工作，卻怕自己沒經驗，不會被錄取？台灣正陷入大客車駕駛人才荒，客運業者起薪6萬至8萬元，最高甚至開出10萬元，徵才訊息多標明「學歷、經歷不拘」。同時，公路局還補助大客車駕駛徵才，每人最高補助13萬9288元，至明年2月底，有望再延長。公路局長陳文瑞日前接受媒體聯訪表示，目前大客車駕駛的人力缺口約在2000人到3000人左右，透過今年3月起的徵才活動，至10月已經招募到531人，大客車駕駛缺口補助將到明年2月底，希望可以在今年至少補足1000人的人力缺口。大客車駕駛薪水多少？公路局說，參與「113年北區大客車駕駛擴大徵才活動」活動業者開出平均起薪，。而實際查看人力銀行上客運司機的職缺，大多學歷、經歷不拘，有些則要求高中以上學歷，月薪可達7萬。同時，公路局也祭出的「大客車駕駛缺口補助」，包含駕駛訓練費用、訓練期間生活津貼及穩定就業獎勵金等三項補助，每位駕駛最高可請領新台幣13萬9288元補助金。預計執行到明年2月底，有望再延長。當大客車駕駛好嗎？一名9005客運司機曾分享，每天工作待機含午休總共4小時，一天共有16小時都待在車上或是場站，冗長的待機時間是客運業最為人詬病的缺點，另外要背負乘客安危，也讓人壓力山大，不時有轉換工作跑道的念頭。另名公車司機也在人力銀行網站上分享，表示工作帶給他最大感受是「職業倦怠後，心很累，與其載客，更想一路順暢的行駛」，他認為想成為職業大客車駕駛最需要耐心、情緒管理與毅力三項特質。