我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何如芸發文回味當年在中國拍攝電視劇《梅花二弄之鬼丈夫》的點點滴滴。（圖／何如芸臉書）

▲有粉絲表示，何如芸年輕時與蔡依林相似，直呼「我以為蔡依林」。（圖／何如芸臉書）

55歲女星何如芸出道至今30多年，在電視劇《梅花三弄之鬼丈夫》飾演「小珮」一角，清純可愛模樣在觀眾心中留下深刻印象。昨（18）日何如芸在臉書曬出自己23歲的照片，回顧過往拍戲點滴，貼文曝光後引發粉絲暴動，直呼年輕時期的她「撞臉蔡依林」。何如芸昨日在臉書寫下：「1992年，難忘的23歲！」並曬出當時在中國拍攝電視劇《梅花二弄之鬼丈夫》的劇照，她透露當年拍這部戲時，因為沒有直航班機，整整4個月都都住在揚州沒有回家，「記得我出國的行李箱好幾個，爸媽妹妹在機場送行哭得像我要去美國留學一樣」。何如芸表示，即使戲劇殺青超過30年，劇組夥伴還是有「鬼丈夫」的群組，「2年我在台北遇見志希，他才把我加進群裡。上星期他們在北京碰面，一邊吃飯還錄了1段影片給我，瞬間滿滿的回憶湧現」。貼文曝光後瞬間引發熱議，當年清純外貌獲得粉絲大讚：「小佩好可愛」、「還是一樣美」、「鬼丈夫這部戲是瓊瑤裡面我最喜歡的一部戲，每個角色都很棒，小佩真的很真很可愛。」甚至有人表示何如芸年輕時與蔡依林相似，直呼：「我以為蔡依林！」